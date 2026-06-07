শামির হ্যাটট্রিকে জয় দিয়ে শুরু শিলিগুড়ির, ক্রিকেট বহির্ভূত কারণে অস্বস্তিতে সিএবি

শামির হ্যাটট্রিকে জয় দিয়ে শুরু শিলিগুড়ির, ক্রিকেট বহির্ভূত কারণে অস্বস্তিতে সিএবি
শামির হ্যাটট্রিকে রাঢ় টাইগার্সের বিরুদ্ধে 24 রানে জিতল শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স ৷
Published : June 7, 2026 at 9:40 AM IST
কলকাতা, 7 জুন: প্রথম হ্যাটট্রিক দেখল চলতি বেঙ্গল টি-20 লিগ ৷ সৌজন্যে মহম্মদ শামি ৷ শনিবার ইডেনে তাঁর দাপুটে পারফরম্যান্সের সৌজন্যে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স ৷ শ্রাচী রাঢ় টাইগার্সের বিরুদ্ধে 24 রানে জয় তুলে নিল তারা ৷ প্রথমবার জয় দিয়ে বঙ্গ টি-20 লিগে অভিযান শুরু করল শিলিগুড়ি ৷
শনিবার ইডেনে প্রথম ব্য়াট করে চার উইকেটে 208 রান তোলে শিলিগুড়ি ৷ সর্বোচ্চ 46 বলে 86 করেন বিশাল ভাটি ৷ এরপর বল হাতে ইডেনে আগুন ঝরান শামি ৷ 27 রানে নেন চার উইকেট ৷ এর মধ্যে রাঢ় টাইগার্সের ইনিংসের 16তম ওভারে পরপর তিন বলে শামি ফেরান যথাক্রমে শাহবাজ আহমেদ, রোহিত কুমার এবং দীপাঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে ৷ করণ লালের ঝুলিতে তিন উইকেট। রাঢ় টাইগার্সের ইনিংস থেমে যায় নয় উইকেটে 184-তে ৷
বেঙ্গল টি-20 লিগে শামির হ্যাটট্রিকের দিনে সিএবি সরগরম ক্রিকেট বহির্ভূত কারণে ৷ শনিবার রাতে গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরা ৷ খড়গপুর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ জমি জালিয়াতির দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ককে ৷ যিনি রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার জেলা কোচিং কমিটির চেয়ারম্যানও বটে ৷ যে কমিটিতে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদারও ৷ অসিতকেও ইতিমধ্যেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷ স্বভাবতই অস্বস্তি বেড়েছে সিএবি'তে ৷ কারণ, অতীতে এমন নজির সংস্থায় নেই ৷
Hat-Trick Hero! 🎩— CABCricket (@CabCricket) June 6, 2026
Mohammad Shami turns the game upside down with a stellar spell of 4-27 in Season 3 of the Bengal T20 League! 🎯🏏#CAB #BengalT20League pic.twitter.com/FplnOwkAky
সিএবি-'র গত বার্ষিক সাধারণ সভার পরে অ্যাপেক্স কাউন্সিলের যে বৈঠকে সাব কমিটি তৈরি হয়েছিল, সেখানে জেলা কোচিং কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছিল সুজয়কে ৷ অসিত মজুমদার ছিলেন কমিটি মেম্বার ৷ সিএবি'র একাংশ বলছে সুজয় রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে গতবারের এজিএমে এসেছিলেন ৷ প্রত্যেকটি জেলা সংস্থা থেকে প্রতিনিধি হিসেবে সিএবি'র বার্ষিক সাধারণ সভায় কে আসবেন, তা নির্ধারিত হয় সেই জেলা সংস্থার আভ্যন্তরীন বৈঠকে ৷ সিএবি'র পাঠানো ফর্মে প্রতিনিধির নাম লিখে তাতে জেলা সংস্থার সচিব ও প্রেসিডেন্টের সই করিয়ে জমা দিতে হয় ৷ সাধারণত জেলা সংস্থার সচিবই সিএবি'র এজিএমে আসেন ৷ কিন্তু গতবার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এসেছিলেন সুজয় ৷
সিএবি'র কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস বলছেন, "জেলা সংস্থা কাকে প্রতিনিধি করে পাঠাবে সেটা তাদের ব্যাপার ৷ আর কমিটিতে প্রতিনিধিদের রাখাই দস্তুর ৷ শুধুমাত্র ট্যুর অ্যান্ড ফিক্সচার কমিটির ক্ষেত্রে 25টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা তিনজনকে রাখতে হয় ৷ বাকি কোনও কমিটির ক্ষেত্রে এরকম কোনও নিয়ম নেই ৷" অর্থাৎ, নিয়মের ফাঁক দিয়েই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা ক্রীড়া প্রশাসনে ৷ যাকে ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ বলছে রাজ্যর বর্তমান শাসক দল এবং তা দূর করতে বাড়তি তৎপরও হয়েছে তারা ৷