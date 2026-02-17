আট উইকেটে ভাঙলেন জম্মু-কাশ্মীরকে, রঞ্জির শেষ চারে কেরিয়ার-বেস্ট পারফরম্য়ান্স শামির

আট উইকেটে ভাঙলেন জম্মু-কাশ্মীরকে, রঞ্জির শেষ চারে কেরিয়ার-বেস্ট পারফরম্য়ান্স শামির
প্রথম ইনিংসে 26 রানে লিড পেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ব্য়াটিং-বিপর্যয় বাংলার ৷
Published : February 17, 2026 at 1:18 PM IST
কল্যাণী, 17 ফেব্রুয়ারি: বন্ধ হয়েছে জাতীয় দলের দরজা ৷ সম্প্রতি বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতেও নাম নেই তাঁর ৷ চোট সারিয়ে ফিরলেও গত মরশুমে প্রত্যাশিত ছন্দে দেখা যায়নি তাঁকে ৷ কারণটা ফিটনেস ৷ কিন্তু চলতি মরশুমে মহম্মদ শামি বোঝাচ্ছেন 'ফর্ম ইজ্ টেম্পোরারি, ক্লাস ইজ পার্মানেন্ট' ৷ ডানহাতি পেসারের চলতি দুরন্ত ফর্মের নবতম অধ্য়ায় মঙ্গলবার যুক্ত হল কল্যাণী স্টেডিয়ামে ৷ রঞ্জি সেমিফাইনালের প্রথম ইনিংসে প্রতিপক্ষ জম্মু-কাশ্মীরের আট উইকেট তুলে নিলেন শামি ৷ তাঁর আগুনে গতিতে প্রথম ইনিংসে প্রত্য়াশিত লিডও পেয়ে গেল বাংলা ৷
প্রথম ইনিংসে বাংলার 328 রানের জবাবে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 198 রান তুলে দ্বিতীয়দিনের খেলা শেষ করেছিল জম্মু-কাশ্মীর ৷ বিপক্ষ অধিনায়ক পরশ ডোগরা (58) ও আব্দুল সামাদের (82) প্রতিরোধ ভেঙে দিনের শেষবেলায় বাংলা শিবিরকে স্বস্তি দিয়েছিলেন মহম্মদ শামি ও মুকেশ কুমার ৷ গতকাল জম্মু-কাশ্মীরের পাঁচ উইকেটের মধ্যে তিনটি ছিল শামির ঝুলিতে, দু'টি মুকেশ কুমারের ৷
কিন্তু তৃতীয়দিন মর্নিং সেশনে বিপক্ষ ব্য়াটিংকে একাই ভাঙলেন শামি ৷ জম্মু-কাশ্মীরের বাকি পাঁচ উইকেটের সবক'টি তুলে নিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সেরা বোলিং পারফরম্য়ান্স তুলে ধরলেন বাংলা পেসার ৷ 90 রানে আট শিকার (22.1 ওভার) এল শামির ঝুলিতে ৷ তাঁর দাপটে বাকি পাঁচ উইকেটে 104 তুলে 302 রানে শেষ হল জম্মু-কাশ্মীরের প্রথম ইনিংস ৷ অর্থাৎ, 26 রানে কাঙ্খিত লিড পেয়ে গেল বাংলা ৷
A spell to remember! 💥— CABCricket (@CabCricket) February 17, 2026
Mohammed Shami dismantled Jammu and Kashmir’s first-innings batting lineup, recording his best bowling figures in an innings at the first-class level. 🏏#CAB #Bengal #RanjiTrophy pic.twitter.com/xNXrc2amjI
নবম উইকেটে যুধবীর সিং এবং আকিব নবির 64 রানের জুটি লম্বা না-হলে আরও বেশি রানে লিড পেত বাংলা ৷ যুধবীরকে 33 এবং নবিকে 42 রানে ফেরালেন শামিই ৷ স্বভাবতই বাংলার লিড ছাপিয়ে চর্চায় শুধুই ডানহাতি স্পিডস্টার ৷ লাল-বল হোক কিংবা সাদা-বল, ঘরোয়া ক্রিকেটে চলতি মরশুমে বঙ্গপেসার পুরনো ছন্দে ৷ জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে আট উইকেট ধরলে চলতি রঞ্জি মরশুমে 36 উইকেট হয়ে গেল শামির নামের পাশে ৷
ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফরম্য়ান্স যদি জাতীয় দলে সুযোগের প্রাথমিক এবং প্রধান মানদণ্ড হয়, তাহলে পঁয়ত্রিশের শামির জাতীয় দলে প্রত্য়াবর্তন কেবল সময়ের অপেক্ষা ৷ কল্যাণীর বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে হাজির জাতীয় দলের নির্বাচক কি দেখেও দেখবেন না ? তবে প্রথম ইনিংসে কাঙ্খিত লিড পেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে মুখ থুবড়ে পড়েছে বাংলার ব্য়াটিং-লাইন আপ ৷ 20 রানের মধ্যে চার উইকেট হারিয়েছে তারা ৷