ইডেনে 'শামি'য়ানা, গুজরাত জয়ে নির্বাচকদের বার্তা বাংলার পেসারের

ঘরের মাঠে দাপুটে বোলিং মহম্মদ শামির। ইডেনে গুজরাতের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে 3 উইকেটের পর দ্বিতীয় ইনিংসে 5 উইকেট নিলেন বাংলার পেসার।

Shami shine at Eden
ইডেনে বল হাতে শামির দাপট (ছবি-পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2025 at 4:24 PM IST

1 Min Read
কলকাতা, 28 অক্টোবর: ক্রিকেটের নন্দনকাননে বঙ্গক্রিকেটের দাদাগিরি ! প্রথম দুই ম্যাচ জিতে স্বপ্নের রঞ্জি অভিযান শুরু বাংলার ৷ উত্তরাখণ্ডের পরে গুজরাত ৷ দুই ম্যাচেই সরাসরি জয় ৷ বাংলার ঝুলিতে 12 পয়েন্ট । রঞ্জির এলিট ক্লাবে সি-গ্রুপে তিন নম্বরে 'লক্ষ্মীছানা'রা ৷

জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্য ঘরোয়া ক্রিকেটে নেমে দুরন্ত পারফরম্যান্স মহম্মদ শামির ৷ ইডেনে প্রথম দুই ম্যাচে 15 উইকেট নিয়ে বার্তা দিলেন জাতীয় নির্বাচকদের৷ গুজরাত ম্যাচ নিলেন 8 উইকেট ৷ প্রথম ইনিংসে তিন উইকেট নিলেও দ্বিতীয় ইনিংসে শামির পাঁচ উইকেটে গুজরাতকে 141 রানে হারায় বাংলা ৷

Mohammed Shami takes 5 for 38
শামির আগুনে বোলিং 'গুজরাত জয়' বাংলার (ছবি-পিটিআই)

চোট সারিয়ে প্রথম ম্যাচে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠেছিলেন । গুজরাতের বিরুদ্ধেও দাপট দেখালেন শামি । ম্যাচে 8 উইকৈট নেওয়ার চেয়েও স্বস্তি তাঁর ছন্দে ফেরা । জাতীয় নির্বাচক আরপি সিং ইডেনে গত চারদিন ধরে উপস্থিত । শামির সঙ্গে সৌজন্য আড্ডা দিয়েছেন । তবে একই সঙ্গে তিনি দেখলেন, শামি সম্পর্কে আপডেট না-থাকা নির্বাচকদের অপরাধ।

Shahbaz Ahmed
প্রত্যাবর্তনেই দুরন্ত শাহবাজ (ছবি-পিটিআই)

ম্যাচে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন শাহবাজ আহমেদের । ম্যাচের সেরাও তিনি । বল হাতে দুই ইনিংসে সফল শাহবাজ । প্রথম ইনিংসে 6 উইকেট নেওয়ার পরে দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর শিকার 3 ।

রো-হিট ও বি-কে'র ব্যাটে 'গম্ভীর' ক্ষতে মলম টিম ইন্ডিয়া'র

TAGGED:

BENGAL WIN
SHAMI SHINE AT EDEN
BENG VS GUJ
ইডেনে বল হাতে দুরন্ত শামি
BENGAL BEAT GUJARAT

