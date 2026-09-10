দলীপ জিতেও লক্ষ্যে স্থির শামি, পূর্বাঞ্চলকে অভিনন্দন সৌরভের
ঘটনাচক্রে দলীপ ফাইনালে শততম প্রথম শ্রেণির ম্য়াচ খেলতে নেমেছিলেন মহম্মদ শামি ৷
Published : September 10, 2026 at 8:34 PM IST
চেন্নাই, 10 সেপ্টেম্বর: গতবছর মার্চের পর জাতীয় দলের জার্সিতে তাঁকে আর দেখা যায়নি ৷ আর ভারতীয় দলের হয়ে লাল-বলের ক্রিকেটে তো তাঁকে শেষবার দেখা গিয়েছিল তিনবছর আগে ৷ কিন্তু খিদে এখনও কমেনি বছর ছত্রিশের মহম্মদ শামি'র ৷ পূর্বাঞ্চলের হয়ে দলীপ ট্রফি জয়ের পরও লক্ষ্য়টা তাঁর উঁচু তারে বাঁধা ৷
ঘটনাচক্রে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে দলীপ ট্রফির ফাইনাল ম্য়াচ ছিল শামির প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের শততম ম্য়াচ ৷ বোলারদের বধ্যভূমি হিসেবে পর্যবসিত হওয়া সত্ত্বেও এমএ চিদাম্বরমের বাইশ গজে জোড়া উইকেট তুলে নিয়েছেন একদা জাতীয় দলের তারকা পেসার ৷ ফাইনালের প্রথম ইনিংসে বড় রানের লিড নেওয়ার সুবাদে দক্ষিণাঞ্চলকে হারিয়ে 14 বছর পর খেতাব এসেছে পূর্বাঞ্চলের ঘরে ৷
মাইলস্টোন ম্য়াচে দলীপ ট্রফি জয় বাড়তি তৃপ্তি দিচ্ছে বাংলার পেসার শামি'কে ৷ কিন্তু একবছরেরও বেশি সময় ভারতীয় দলের সেট-আপে না-থেকেও মনোসংযোগ হারানোর পক্ষপাতী নন তিনি ৷ দলীপ জিতে শামি জানালেন, বহু কারণ আছে নিজেকে একইভাবে উদ্দীপ্ত রাখার ৷ তারকা স্পিডস্টার বলেন, "কেরিয়ারের এই পর্যায়ে এসে নিজেকে যদি অনুপ্রাণিতই করতে না-পারো, তাহলে কোথাও সমস্য়া হচ্ছে ৷ কোন মঞ্চে অংশগ্রহণ করছো সেটা বিষয় নয়, তোমার লক্ষ্যটা সবসময় পরবর্তী ধাপে রাখা উচিত ৷"
শামি'র সংযোজন, "আমার মনোভাব ভীষণই স্পষ্ট ৷ যে স্তরেই আমি খেলার সুযোগ পাই না কেন, আমি সেখানে জান লড়িয়ে দিই ৷ একইসঙ্গে দলের প্রতি আমার দায়িত্ব সম্পূর্ণ করার চেষ্টায় থাকি ৷" সবমিলিয়ে মাইলস্টোন ম্য়াচে পূর্বাঞ্চলের হয়ে দলীপ জিতে আত্মতৃপ্ত তবে মনোসংযোগ হারাচ্ছেন না শামি ৷
A special tribute to @MdShami11 ✨— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 10, 2026
Praise for Vaibhav Sooryavanshi 👏
A historic win after 13 years 🏆
Two motivating speeches 🗣️
🎥 Step inside the East Zone huddle to catch all the precious moments 🙌#DuleepTrophy | #EZvSZ pic.twitter.com/F0JSTEUrBq
উল্লেখ্য, অধিনায়ক ঈশান কিষাণের 270 রানে ভর করে ফাইনালে প্রথম ইনিংসে 708 রান তুলেছিল পূর্বাঞ্চল ৷ জবাবে প্রথম ইনিংসে 336 রান তোলে দক্ষিণাঞ্চল ৷ 372 রানে এগিয়ে থেকেও দ্বিতীয় ইনিংসে ফের ব্য়াটিংয়ে নামে পূর্বাঞ্চল ৷ অন্তিমদিন আট উইকেট হারিয়ে 388 রান তুলে তারা ইনিংস ডিক্লেয়ার করতেই করমর্দন সেরে নেয় দুই দল ৷ প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে খেতাব জিতে নেয় পূর্বাঞ্চল ৷
পূর্বাঞ্চলকে খেতাবজয়ের অভিনন্দন জানিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ সিএবি প্রেসিডেন্ট এক্সে লেখেন, "ঈশান কিষাণের নেতৃত্বে বহু বছর বাদে দলীপ ট্রফি জয়ের জন্য পূর্বাঞ্চলকে অভিনন্দন ৷ অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা ৷ বাংলার ক্রিকেটাররা ওয়েল ডান ৷ প্রতিযোগিতায় অন্য়ান্যদের সঙ্গে মূল্যবান অবদান রেখেছে তাঁরাও ৷"