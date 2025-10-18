ETV Bharat / sports

শামির আগুন স্পেলে উত্তরখণ্ডে 'ধস', জয় দিয়ে রঞ্জি শুরু বাংলার

ইডেনে উত্তরাখণ্ডকে 8 উইকেটে হারিয়ে 6 পয়েন্ট নিয়ে রঞ্জি ট্রফিতে যাত্রা শুরু করল বাংলা। শেষবেলায় বল হাতে আগুন ঝরালেন মহম্মদ শামি ৷

SHAMI SHINING AT EDEN
শেষবেলায় বল হাতে আগুন ঝরালেন শামি (ছবি-পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 18, 2025 at 5:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 18 অক্টোবর: শেষবেলায় বল হাতে আগুন ঝরালেন মহম্মদ শামি ৷ গত তিন দিনের পারফরম্যান্সের চড়াই-উতড়াই সরিয়ে জয়ের আলোয় বাংলা। আলোর উৎসবের প্রাক্কালে বঙ্গক্রিকেটে জয়ের রোশনাই । ইডেনে উত্তরাখণ্ডকে 8 উইকেটে হারাল লক্ষীরতন শুক্লার ছেলেরা। সেই সঙ্গে 6 পয়েন্ট নিয়ে রঞ্জি ট্রফিতে যাত্রা শুরু করল বাংলা।

দ্বিতীয় ইনিংসে জাত চেনালেন শামি । নিজেদের সেরাটা দিলেন বাংলার ক্রিকেটাররা । 2 উইকেটে 165 রান নিয়ে চতুর্থ দিন শুরু করা উত্তরাখণ্ড ভেঙে পড়ে 265 রানে। মাত্র 2 উইকেট হারিয়ে 156 রানের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যায় বাংলা ৷ ম্যাচের সেরা শামি ৷

শেষ দিনে শামিকে বল হাতে যেন এক অন্য রূপে দেখা গেল। নিখুঁত লাইন ও লেংথ, ধারালো সিম মুভমেন্ট, আর অবিশ্বাস্য নিয়ন্ত্রণ ! প্রতিটি স্পেলে উত্তরাখণ্ডের ব্যাটারদের নিঃশেষ করে দিয়েছেন। অভিজ্ঞতার জোরে ম্যাচের রং পাল্টে দিলেন একাই । বাংলার পেস অ্যাটাকে শামি ছিলেন অনুপ্রেরণার প্রতীক । 24.4 ওভারে মাত্র 38 রানে 4 উইকেট পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে তাঁর প্রভাব কতটা । তাঁর আগুন স্পেলে দলে ফেরে নতুন উদ্যম ৷

BENGAL BEAT UTTARAKHAND
শামির আগুন স্পেল (ছবি-পিটিআই)

আকাশদীপ, ঈশান, সুরজরা যোগ্য সহায়তা করেছে । প্রথম ইনিংসে তিন উইকেটের পরে দ্বিতীয় ইনিংসে 4 শিকার। শামি প্রত্যাবর্তনের ম্যাচে সাত উইকেট নিয়ে বোঝালেন তাঁকে নিয়ে শেষ কথা বলার দিন এখনও আসেনি । প্রথম ইনিংসে একটিও উইকেট না-পাওয়া আকাশদীপের ঝুলিতেও 2 উইকেট। প্রথম ইনিংসে বাংলার বোলিংয়ের দুই অন্যতম স্তম্ভ ঈশান পোড়েল দুটো, সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল এবং ভিশাল ভাটি একটি করে উইকেট পেয়েছেন ।

উত্তরাখণ্ডের ব্যাটারদের মধ্যে প্রশান্ত চোপড়া 82 রান এবং কুনাল চাণ্ডিলা 72 রান করে সবচেয়ে সফল। ভূপেন লালওয়ানি (22) এবং যুবরাজ চৌধুরি (35), অভয় নেগি (28) প্রয়োজনীয় সময়ে জ্বলে উঠতে ব্যর্থ । শেষ দিনে মহম্মদ শামির নেতৃত্বাধীন বাংলার বোলিংয়ের সামনে কার্যত খড়কুটোর মত ভেসে যায় তারা । 173 রানে তৃতীয় উইকেট পড়ার পরে বাকি উত্তরাখণ্ডের 7 উইকেট হুড়মুড় করে পড়ে যায় । 265 রানে প্রতিপক্ষকে গুটিয়ে দেওয়ায় বাংলার সামনে জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় 156 রান । শেষ দিনের দু'টি পর্বে তা তুলে নিতে মোটেই অসুবিধায় পড়তে হয়নি।

তৃতীয় দিনের শেষে পিচ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল বাংলা । একই সঙ্গে জানিয়েছিল শেষ দিনের প্রথম পর্বে ভালো খেলতে পারলে ম্যাচ জয় সম্ভব । কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার ছেলেরা জয়ের জন্যই সেই কাজটাই করে দেখালেন। আট উইকেটে জয়ী বাংলা।

BENGAL BEAT UTTARAKHAND
জয় দিয়ে রঞ্জি শুরু বাংলার (ছবি-পিটিআই)

শেষ দিনে শামির আগুনে স্পেলই বাংলার জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছি ল। ব্যাটাররা জয়ের দালান তৈরি করলেন । অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ প্রথম ইনিংসের ব্যর্থতা সরিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে জ্বলে উঠলেন। তাঁর অপরাজিত 82 বলে 6টি বাউন্ডারিতে সাজানো 71 রান দলকে জয়ের পথে এগিয়ে দেয় । প্রথম ইনিংসে দুই রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করা সুদীপ চট্টোপাধ্যায় করেন 16। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে সুদীপ ঘরামি 47 বলে পাঁচটি চার এবং একটি বিশাল ছক্কায় 46 রান করলেও হাফ-সেঞ্চুরির সুযোগ নষ্ট করেন । চার নম্বরে বিশাল ভাটি 16 রানে অপরাজিত থাকেন ৷

এবার ঘরের মাঠে দ্বিতীয় ম্যাচে প্রতিপক্ষ গুজরাত ৷ লক্ষীরতন শুক্লা বলছেন দল প্রয়োজনীয় সময়ে জ্বলে উঠেছে ৷ যা প্রমাণ করে দলের ক্ষমতা কতটা রয়েছে । ব্যাট হাতে প্রথম ইনিংসে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ্ত জ্বলে উঠেছিল । বল হাতে ঈশান, সূরজ শামি জ্বলে উঠেছে । দ্বিতীয় ইনিংসে পুরো দল তো একসঙ্গে জ্বলে উঠল। তবে সবে শুরু । শুরুটা ভালো হল বলাই যায় ।

TAGGED:

RANJI TROPHY GROUP C
BENGAL BEAT UTTARAKHAND
SHAMI PRODUCED A FIERY SPELL
শামির দুরন্ত স্পেলে বাংলার জয়
SHAMI SHINING AT EDEN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.