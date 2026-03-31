জাতীয় দলে নিয়মিত ব্রাত্য, আইপিএল শুরুর আগে অবসর নিয়ে বড় ঘোষণা শামির

জাতীয় দলে নিয়মিত ব্রাত্য, আইপিএল শুরুর আগে অবসর নিয়ে বড় ঘোষণা শামির
গতবছর হায়দরাবাদের হয়ে ভালো পারফর্ম করতে পারেননি আইপিএলে ৷ এবার ঠিকানা বদলে লখনউয়ে শামি ৷
Published : March 31, 2026 at 3:42 PM IST
হায়দরাবাদ, 31 মার্চ: শেষবার তাঁকে নীল জার্সিতে দেখা গিয়েছিল গতবছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ৷ পরবর্তী সময়ে ফিটনেসের চূড়ায় থাকা সত্ত্বেও ভারতের হয়ে একের পর একে সিরিজ কিংবা সফরে উপেক্ষিত থেকে গিয়েছেন মহম্মদ শামি ৷ ঘরোয়া ক্রিকেটে দুরন্ত ফর্মে থাকা সত্ত্বেও ৷ ঘরোয়া ক্রিকেটে বাংলার হয়ে খেলা পেসার আইপিএলে এবার ঘর বদলে হোম ফ্র্যাঞ্চাইজি লখনউ সুপার জায়ান্টসে ৷ আর নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে আইপিএল অভিযান শুরুর ঠিক আগে অবসর নিয়ে বড় ঘোষণা করে দিলেন শামি ৷
জানিয়ে দিলেন অবসর নেওয়ার জন্য কাউকে বলতে হবে না ৷ ক্রিকেটকে যেদিন উপভোগ করবেন না সেদিন নিজে থেকেই বাইশ গজ ছেড়ে দেবেন ৷ আইপিএলের আগে সম্প্রতি ইউটিউবের একটি জনপ্রিয় পডকাস্টের অংশ হয়েছিলেন 2023 বিশ্বকাপের সর্বাধিক উইকেট শিকারি ৷ সেখানে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাছে প্রশ্ন ধেয়ে আসে যে অবসরের চিন্তাভাবনা এই মুহূর্তে রয়েছে কি না ৷ উত্তরে শামি বলেন, "যেদিন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ব নিজে থেকেই অবসর নিয়ে নেব ৷ কিন্তু এমন চিন্তা অন্তত এই মুহূর্তে তো নেই ৷ কারণ এমন ভাবনা নিজেকে দমিয়ে দেয় ৷"
শামির সংযোজন, "যেদিন আমার সকালে ঘুম থেকে ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে সেদিন আমি ক্রিকেট ছেড়ে দেব ৷ কারণ আমি বুঝে যাব ক্রিকেটকে আর উপভোগ করছি না ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই ক্লান্তিটা আমার আসেনি ৷"
রঞ্জিতে 36 উইকেট-সহ 2025-26 মরশুমে বাংলার হয়ে 67 শিকার করা শামির পরিসংখ্য়ানই তাঁর হয়ে সব কিছু বলে দিচ্ছে ৷ অথচ জাতীয় নির্বাচকদের চোখে তিনি উপেক্ষিত ৷ তবে জাতীয় দল ছেড়ে আগামী দু'মাস ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে মনোনিবেশ করছেন তিনি ৷ ন'ম্য়াচে মাত্র ছয় উইকেট নিয়ে গত মরশুমটা মোটেই ভালো যায়নি ৷ এবার নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি এলএসজি'র আস্থা রাখতে বদ্ধপরিকর শামি ৷ উল্লেখ্য ট্রেড উইন্ডোয় তাঁকে হায়দরাবাদ থেকে দলে নিয়েছে লখনউ ৷
শামি বলছেন, "আমি তো লখনউয়ে নিজের 100 শতাংশ উজাড় করে দেব ৷ আমার প্রতি ফ্র্যাঞ্চাইজির যে প্রত্যাশা সেটা পূরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব ৷ মনোভাব আমার একাগ্রতা দিয়ে পারফর্ম করার ক্ষমতা আমার হাতে রয়েছে ৷ বাকিটা ভাগ্যের হাতে ৷"