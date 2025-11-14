নিজাম ছেড়ে নবাবের শহরে, আইপিএলে দল বদলাচ্ছেন শামি
গত আইপিএলের মেগা নিলামে 10 কোটি টাকায় সানরাইজার্সে যোগ দিয়েছিলেন বঙ্গপেসার ৷
Published : November 14, 2025 at 6:04 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 নভেম্বর: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শুক্রবার ইডেনে প্রথম টেস্টে নামল টিম ইন্ডিয়া ৷ কিন্তু চলতি সিরিজেও তারকা পেসার মহম্মদ শামি জায়গা না-পাওয়ায় চর্চা চলছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে ৷ দিনকয়েক আগে টেস্ট দলে বঙ্গপেসারের প্রত্য়াবর্তনের সমর্থনে সুর চড়িয়েছেন খোদ সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ এমন সময় 2026 আইপিএলে শামির খেলা নিয়ে সামনে এল বড়সড় আপডেট ৷ সব ঠিক থাকলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ছেড়ে লখনউ সুপার জায়ান্টসে যোগ দিচ্ছেন 2023 বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি ৷
ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি আইপিএলের ট্রেড উইন্ডোয় নিজামের শহর ছেড়ে নবাবের শহরের ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দিচ্ছেন শামি ৷ এ বিষয়ে অফিসিয়াল ঘোষণা না-হলেও দু'পক্ষের মধ্যে চুক্তি ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টে প্রকাশ ৷ একইসঙ্গে এটি অল-ক্য়াশ ডিল হতে চলেছে বলেও নিশ্চিত করা হয়েছে ক্রিকইনফো'র রিপোর্টে ৷
2025 আইপিএলের মেগা অকশনে বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা উত্তরপ্রদেশের স্পিডস্টারকে 10 কোটি টাকায় ঘরে তুলেছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৷ একই মূল্যে হায়দরাবাদ থেকে লখনউয়ের পথে শামি ৷ ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্টে বলা হয়েছে, দু'পক্ষের মধ্যে এই চুক্তি চূড়ান্ত হলেও শামির সম্মতি নেওয়ার বিষয়টি এখনও বাকি রয়েছে ৷ অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটার চুক্তির বিষয়ে সম্মতি দিলেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়ে যাবে ৷
চলতি আইপিএলের প্রথম ট্রেড উইন্ডোয় বৃহস্পতিবারই লখনউ সুপার জায়ান্টস ছেড়েছেন তারকা অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুর ৷ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দিয়েছেন 2025 আইপিএলে 13 উইকেট নেওয়া ক্রিকেটার ৷ শামিকে দলে নিয়ে হয়তো সেই খামতিই পূরণের চেষ্টায় সঞ্জীব গোয়েঙ্কা মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ তবে গত আইপিএলে শামির পারফরম্যান্সের দিকে তাকালে কিন্তু নিরাশ হতে হবে ৷ 2025 সংস্করণে ন'টি আইপিএল ম্য়াচে মাত্র ছ'টি উইকেট এসেছিল জাতীয় পেসারের ঝুলিতে ৷ যদিও সে সময় চোট সারিয়ে সেরা ছন্দে ফেরার লড়াই চালাচ্ছিলেন শামি ৷
In the last few years, Shami hasn’t been able to secure a permanent spot for any IPL team. pic.twitter.com/yLGf1cphNQ— bhaskar kalita (@Bhaskarkalita77) November 14, 2025
বর্তমানে চোট সারিয়ে সম্পূর্ণ ফিট মহম্মদ শামি চলতি রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার পেস বিভাগকে ভরসা দিচ্ছেন ৷ গুজরাতের বিরুদ্ধে ইনিংসে পাঁচ উইকেট-সহ চলতি রঞ্জি ট্রফিতে ইতিমধ্যেই 15 উইকেট ঝুলিতে এসেছে বঙ্গপেসারের ৷ জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের মরিয়া লড়াই চালাচ্ছেন তিনি ৷ তাঁর ফিটনেস-আপডেট পেতে আগামী রবিবার থেকে শুরু হতে চলা রঞ্জির ম্য়াচ দেখতে যাওয়ার কথা জাতীয় নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের ৷ কল্যাণীতে পঞ্চম রাউন্ডের ম্য়াচে বাংলা মুখোমুখি হতে চলেছে অসমের ৷