অপ্রতিরোধ্য শামি, সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ইনিংসে জয়ের দোরগোড়ায় বাংলা

অপ্রতিরোধ্য শামি, সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ইনিংসে জয়ের দোরগোড়ায় বাংলা
ইনিংসের হার বাঁচাতে সার্ভিসেসের এখনও দরকার 102 রান ৷ ফলো-অন করে দ্বিতীয় ইনিংসে শামির সামনে অসহায় সার্ভিসেস ব্যাটাররা ৷
Published : January 24, 2026 at 8:33 PM IST
কলকাতা, 24 জানুয়ারি: গতির অস্ত্রে নক-আউটের খোঁজ । সার্ভিসেসকে ইনিংসে হারানোর পথে বাংলা ৷ রঞ্জি ট্রফির শেষ আটে পৌঁছতে বাংলার প্রয়োজন মাত্র 2 উইকেট। বাংলার প্রথম ইনিংসের 519 রানের জবাবে 186 রানে অল-আউট সার্ভিসেস। 333 রানে পিছিয়ে থেকে ফলো-অন করে সার্ভিসেস দ্বিতীয় ইনিংসে 8 উইকেট হারিয়ে 231।
ইনিংসের হার বাঁচাতে সার্ভিসেসের এখনও দরকার 102 রান ৷ শেষ 2 উইকেটের পুঁজি নিয়ে সার্ভিসেস 102 রানের লক্ষণরেখা পার করবে, তা কল্পনা করাও বাড়াবাড়ি । সুতরাং বাংলার ইনিংসে জয়, কেবল সময়ের অপেক্ষা। এই জয় বাংলাকে বোনাস পয়েন্ট-সহ 7 পয়েন্ট এনে দেবে। যা একই সঙ্গে বাংলাকে 30 পয়েন্টে পৌঁছে দেবে ৷ সেই সঙ্গে শীর্ষে থেকে রঞ্জি ট্রফির নক-আউটে পৌঁছে যাবে বঙ্গক্রিকেট ।
গতির অস্ত্রে প্রতিপক্ষকে হারানোর যে কৌশল বাংলা শিবির নিয়েছিল, তা সফল ৷ এই কাজ সফল করতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন মহম্মদ শামি। প্রথম ইনিংসে 2 উইকেট নেওয়ার পরে দ্বিতীয় ইনিংসে শামির শিকার এখনও পর্যন্ত 5 ৷ চলতি রঞ্জি ট্রফির মরশুমে সময় যত গড়াচ্ছে শামি আরও ক্ষুরধার হয়ে উঠছেন ৷ দিনের শেষে লক্ষীরতন শুক্লা শামির প্রশংসা করলেন। “শামি আউটস্ট্যান্ডিং। আকাশদীপ, মুকেশকুমার, সুরজ সকলেই দুরন্ত বল করেছেন। শামি দুই ইনিংসে সাত উইকেট নিয়েছে। ওর পারফরম্যান্সই ওর জবাব,” বলছেন বাংলা দলের কোচ।
29 জানুয়ারি থেকে বাংলা লাহোলিতে মুখোমুখি হবে হরিয়ানার। স্পিন সহায়ক উইকেটে সফল হওয়ার জন্য হরিয়ানা ম্যাচের দলে একাধিক পরিবর্তন হতে পারে । সেইজন্য অনূর্ধ্ব-23 দলের রোহিতকে সুযোগ দেওয়ার ইঙ্গিত । ডাকা হতে পারে আমির গনিকেও । সঙ্গে শাহবাজ আহমেদ তো রয়েছেন । সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে চার পেসার আগুন ঝরালেও হরিয়ানার বিরুদ্ধে শামিকে হয়তো বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। নক-আউটে তরতাজা রাখার জন্যই হয়তো এই সিদ্ধান্তের পথে বাংলার টিম ম্যানেজমেন্ট।
তৃতীয় দিনের সকালে সার্ভিসেস 8 উইকেটে 126 রান নিয়ে খেলা শুরু করে থেমে যায় 186 রানে । ফলো-অন করে ফের ব্যাটিং বিপর্যয়ের সামনে সার্ভিসেস । অধিনায়ক রজত পালিওয়ালের 83 রান ছাড়া মোহিত আহলাতের 62। প্রথম ইনিংসে নকুল শর্মা 85 রান করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যর্থ ৷ মাত্র চার করে সূরজ সিন্ধুর বলে ফিরে যান।
কল্যাণীতে সবুজ পিচে বাংলার চার পেসারের দাপট ৷ নেতৃত্বে মহম্মদ শামি ৷ প্রথম ইনিংসে বাংলার পেসারদের মধ্যে সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল 4 উইকেট নিয়ে সবচেয়ে সফল। আকাশদীপ তিনটি এবং মহম্মদ শামি দুটো ও শাহবাজ একটি উইকেট পেয়েছেন । তবে প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের ওপর চাপ তৈরি করার কাজটা শামিই শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে পুরোটাই 'শামি শো'। গতি এবং নিয়ন্ত্রণের মিশেল ঘটিয়ে অপ্রতিরোধ্য শামি । তাঁকে যোগ্য সঙ্গত মুকেশের 2 এবং সূরজের একটি উইকেটে।
খেলার শেষে বিশেষভাবে সক্ষম বিক্রম ঘটকের অটোগ্রাফের আবদার মেটালেন শামি। তাঁকে একটি বল স্বাক্ষর করে উপহার দিলেন। শামির মানবিক মুখের ছবি কল্যাণীতে বাংলার সাফল্যের দিনে উজ্বল ছবি।