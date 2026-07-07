আরও এক মরশুম ইস্টবেঙ্গলে রশিদ, চুক্তি বাড়ালেন অ্যান্ড্রুজও
গত মরশুমে লাল-হলুদের প্রথম আইএসএল জয়ের নির্ণায়ক গোলটি এসেছিল রশিদের পা থেকেই ৷
Published : July 7, 2026 at 8:02 PM IST
কলকাতা, 7 জুলাই: বিনিয়োগকারী ইমামি আর ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে নেই ৷ সোমবারই জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার ৷ খুব শীঘ্রই 'কিছু একটা হয়ে যাবে' বলেছিলেন তিনি ৷ ময়দানে গুঞ্জন একাধিক স্পনসর জোগাড় করে একটা কনসোর্টিয়ামের অধীনে 2026-27 আইএসএলে নামবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ৷ তবে ইমামি তাদের অপারেশনস বন্ধ করলেও বসে নেই ইস্টবেঙ্গল ৷ বরং বলা ভালো ট্রান্সফার মার্কেটে বেশ ভালোরকম সক্রিয় তারা ৷ মঙ্গলবার গত মরশুমে খেতাবজয়ী দলের অন্যতম বিদেশি সদস্য মহম্মদ রশিদের সঙ্গে চুক্তি বাড়িয়ে নেওয়ার কথা ঘোষণা করল লাল-হলুদ ৷
খুব সম্ভবত গত মরশুমের এই এক বিদেশিকেই চলতি মরশুমে ধরে রাখছে লাল-হলুদ ব্রিগেড ৷ মাঝমাঠের আরেক বিদেশি ফুটবলার মিগুয়েল ফিগেরা ইস্টবেঙ্গলকে বিদায় জানিয়েছেন ইতিমধ্যেই ৷ সব ঠিক থাকলে তিনি পড়শি মোহনবাগানের পথে ৷ তবে থেকে গেলেন রশিদ ৷ আরও এক মরশুম মাঝমাঠকে নির্ভরতা দেবেন তিনি ৷ রক্ষণ ও আক্রমণভাগের সেতুবন্ধনে প্য়ালেস্তাইন এই ফুটবলারের জুড়ি মেলা ভার ৷ তাছাড়া গত মরশুমে আইএসএলের খেতাব জয়ের গোল এসেছিল রশিদের পা থেকেই ৷ এছাড়া টুর্নামেন্টে একটি অ্যাসিস্টও ছিল তাঁর ৷
গত মরশুমে মাঝমাঠে তাঁর অবদানের কথা মাথায় রেখে রশিদের সঙ্গে চুক্তি বাড়াতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি ইস্টবেঙ্গল ৷ বিশেষ করে মিগুয়েল ফিগেরা বেরিয়ে যাওয়ার পর ৷ শেষমেশ সফল তারা ৷ উল্লেখ্য, সোমবার নয়া হিসেবে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের নাম ঘোষণা করেছে ইস্টবেঙ্গল ৷ এক মরশুমের জন্যই ভারতীয় ফুটবলের পোড় খাওয়া কোচের সঙ্গে চুক্তি সেরেছে তারা ৷ তাছাড়া খেতাব জয়ের আরেক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য প্রভসুখন গিলও ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে আরও দু'বছরের জন্য চুক্তি পুনর্নবীকরন করেছেন ৷
তবে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় চমক বোধহয় ফুরবা লাচেনপা ৷ গিলের ব্যাক-আপ হিসেবে মুম্বই সিটি এফসি থেকে 28 বছরের এই শটস্টপারকেও সই করিয়েছে লাল-হলুদ ৷ সোমবার গিলের চুক্তিবৃদ্ধি ঘোষণার পর লাচেনপা'র আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও ক্লাবের তরফে করে দেওয়া হয়েছে ৷ এদিকে ইস্টবেঙ্গলে প্রায় চূড়ান্ত আরেক তরুণ প্রতিভাবান ফুটবলার রোহিত দানু ৷ তিন বছরের জন্য ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিচ্ছেন তিনি ৷ তবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা রয়েছে ৷
রশিদের পাশাপাশি মঙ্গলবার ভারতসেরা মহিলা দলের কোচ অ্যান্থনি অ্য়ান্ড্রুজের সঙ্গেও চুক্তি বাড়িয়ে নিল কলকাতা জায়ান্টরা ৷ আরও দু'বছর ইস্টবেঙ্গলে থাকছেন তিনি ৷ উল্লেখ্য, টানা দ্বিতীয়বার অ্যান্ড্রুজের প্রশিক্ষণে এএফসি চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের (মহিলা) প্লে-অফে অংশ নেবে মহিলা দল ৷ একইভাবে ভারতসেরা হওয়ায় এসিএল-টু'য়ের প্লে-অফ খেলবে পুরুষ দলও ৷