শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি, সালাহকে ছাড়াই মিলান থেকে পুরো পয়েন্ট নিয়ে ফিরছে লিভারপুল

শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি, সালাহকে ছাড়াই মিলান থেকে পুরো পয়েন্ট নিয়ে ফিরছে লিভারপুল
কোচের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে ইন্টার মিলান ম্যাচের স্কোয়াড থেকে বহিষ্কার হতে হয় মোহামেদ সালাহকে ৷
Published : December 10, 2025 at 2:12 PM IST
হায়দরাবাদ, 10 ডিসেম্বর: পিএসভি'র বিরুদ্ধে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের শেষ ম্য়াচে বড় হার ৷ প্রিমিয়র লিগে শেষ তিন ম্যাচে মাত্র দু'পয়েন্ট ৷ সাম্প্রতিক খারাপ পারফরম্যান্সের জেরে লিভারপুল খানিকটা ব্যাকফুটে তো ছিল বটেই ৷ মাঠের বাইরে মোহামেদ সালাহর ঘটনা যেন মঙ্গলবার ইন্টার মিলানের বিরুদ্ধে নামার আগে 'রেডস'কে আরও কোণঠাসা করে দিয়েছিল ৷ এমতাবস্থায় জয় ছাড়া গতি ছিল না লিভারপুলের ৷ একমাত্র গোলে মিলানে সেই কাঙ্খিত জয় ছিনিয়ে আনল আর্নে স্লটের ছেলেরা ৷
কোচ এবং ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে ইন্টার ম্য়াচের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়তে হয়েছিল মিশর তারকাকে ৷ ফলত চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অ্যাওয়ে ম্য়াচে এদিন সালাহকে ছাড়াই নেমেছিল ছ'বারের ইউরোপ সেরারা ৷ 88 মিনিটে পেনাল্টি থেকে লিভারপুলের হয়ে একমাত্র গোলটি করলেন দমিনিক সোবোসলাই ৷ এই জয়ের ফলে পয়েন্ট তালিকায় প্রথম আটে উঠে এল তাঁরা ৷
শুরুটা ইতিবাচক করেছিল লিভারপুল ৷ 18 মিনিটে কার্টিস জোনসের শট দুরন্ত সেভ করেন ইয়ান সোমার ৷ 32 মিনিটে ইব্রাহিম কোনাতের গোল বাতিল হয় হ্য়ান্ডবলের কারণে ৷ প্রথমার্ধের বাকি সময়টা অবশ্য ইন্টার রক্ষণ হুল ফোটানোর সুযোগ দেয়নি হুগো একিটিকে, আলেকজান্ডার আইজ্যাকদের ৷ দ্বিতীয়ার্ধে লিভারপুল ম্যাচে ফেরে জোড়া পরিবর্তনের পর ৷ 68 মিনিটে জো গোমেজ ও আইজ্যাকের পরিবর্তে স্লট মাঠে নামান কনর ব্র্যাডলি এবং ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজকে ৷
ফলে চাপ বাড়ে ইন্টার রক্ষণে ৷ ব্র্যাডলি একটি ক্ষেত্রে গোলের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন ৷ 86 মিনিটে সান সিরোয় অতিথি দল পেনাল্টি পায় উইর্ৎজের সৌজন্যে ৷ বক্সের মধ্যে লিভারপুলের পরিবর্ত ফুটবলারের জার্সি টেনে ফেলে দেন আলেজান্দ্রো বাস্তোনি ৷ স্পটকিক থেকে গোল করতে ভুল করেননি হাঙ্গেরির জাতীয় দলের তারকা সোবোসলাই ৷ বাকি সময়টুকু লিড ধরে রেখে তিন পয়েন্ট ঝুলিতে পুরে নেয় 'দ্য রেডস' ৷ ষষ্ঠ ম্য়াচে চতুর্থ জয় তুলে নিয়ে আটে উঠে এল লিভারপুল ৷
- জিতল বায়ার্ন, বার্সেলোনা: চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্য়াচে জিতল বার্সেলোনা ৷ এইনট্র্যাখট ফ্র্যাঙ্কফুর্টকে 2-1 গোলে হারাল কাতালান ক্লাব ৷ জোড়া গোল করলেন জুলেস কৌন্ডে ৷ অন্য ম্য়াচে স্পোর্টিং লিসবনকে 3-1 গোলে হারাল বায়ার্ন মিউনিখ ৷ তবে অ্যাওয়ে ম্য়াচে এগিয়ে থেকেও আটালান্টার কাছে 2-1 গোলে হেরে বসল ইংলিশ জায়ান্ট চেলসি ৷ 'ব্লুজ'কে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকায় তিনে উঠে এল ইতালির ক্লাব ৷