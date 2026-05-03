আইপিএলের মাঝেই বিক্রি হয়ে গেল বৈভবদের রাজস্থান রয়্যালস, কারা কিনল ?

আইপিএলের মাঝেই বিক্রি হয়ে গেল বৈভবদের রাজস্থান রয়্যালস, কারা কিনল ?
নয়া চুক্তি অনুযায়ী ফ্র্যাঞ্চাইজির 75 শতাংশ শেয়ার থাকবে মিত্তল পরিবারের হাতে ৷ 18 শতাংশ থাকবে আদার পুনাওয়ালার হাতে ৷
Published : May 3, 2026 at 4:40 PM IST
হায়দরাবাদ, 3 মে: আইনি গেরোয় আটকে গিয়েছিল সোমানি গ্রুপ নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম ৷ সেই সুযোগে আইপিএলের মাঝেই রাজস্থান রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনে নিলেন বিজনেস টাইকুন লক্ষ্মী মিত্তল ও তাঁর ছেলে আদিত্য মিত্তল ৷ দেশের আরেক শিল্পপতি আদার পুনাওয়ালার সঙ্গে 1.65 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে ফ্র্য়াঞ্চাইজির অধিকাংশ শেয়ার কিনে নিল মিত্তল পরিবার ৷
ভারতীয় মুদ্রায় 15,600 কোটি টাকা মূল্যে রাজস্থান রয়্যালস ছাড়াও বিক্রি হয়ে গেল ফ্র্য়াঞ্চাইজির বাকি দু'টি দল পার্ল রয়্যালস এবং বার্বাডোস রয়্যালসও ৷ নিয়ম মেনে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের অপেক্ষা থাকলেও অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার জন্য চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে ইতিমধ্য়েই ৷ কয়েকমাসের মধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজির অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াও সম্পূর্ণ হবে ৷
রাজস্থান রয়্য়ালসের তরফে প্রকাশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছে ৷ নয়া চুক্তি অনুযায়ী ফ্র্যাঞ্চাইজির 75 শতাংশ শেয়ার থাকবে মিত্তল পরিবারের হাতে ৷ 18 শতাংশ থাকবে আদার পুনাওয়ালার হাতে ৷ অবশিষ্ট সাত শতাংশ শেয়ার হাতে রাখবে পুরনো বিনিয়োগকারীরা ৷ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজস্থান রয়্যালসের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সে থাকবেন লক্ষ্মী মিত্তল, আদিত্য মিত্তল, বনিশা মিত্তল ভাটিয়া, আদার পুনাওয়ালা ও মনোজ বাদালে ৷
ফ্র্যাঞ্চাইজির পুরনো বিনিয়োগকারী হিসেবে মনোজ বাদালে নব্য ও পুরাতনের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করবেন বলে জানানো হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজির বিজ্ঞপ্তিতে ৷ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের পাশাপাশি SA20 ও ক্য়ারিবিয়ান প্রিমিয়র লিগে রাজস্থান রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির আরও দু'টো দল- পার্ল রয়্যালস ও বার্বাডোজ রয়্যালস ৷ অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার আওতায় এল সেই দু'টি দলও ৷
🚨 BREAKING— Cricbuzz (@cricbuzz) May 3, 2026
Lakshmi Mittal has announced the acquisition of Rajasthan Royals franchise.
Adar Poonawalla and Manoj Badale are part of the consortium that has acquired the franchise for $1.65 billion. pic.twitter.com/MiZ5piwzrP
শিল্পপতি লক্ষ্মী মিত্তল রাজস্থান রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজি অধিগ্রহণের বিষয়ে বিবৃতিতে বলেন, "আমি ক্রিকেটের ভক্ত আর আমার পরিবার রাজস্থানের ৷ তাই রাজস্থান রয়্যালস ছাড়া অন্য কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অভিপ্রায় ছিল না ৷" অতীতে রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ফ্র্য়াঞ্চাইজির শেয়ার কেনার দৌড়ে এগিয়ে থাকা আদার পুনাওয়ালা উচ্ছ্বসিত রাজস্থান রয়্য়ালসের মালিক হতে পেরে ৷ তিনি বলেন, "এই বিনিয়োগে আদিত্য মিত্তলের শরিক হতে পেরে আমি খুশি ৷"
উল্লেখ্য মাস দেড়েক আগে 16,660 কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে আইপিএলের ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ আদিত্য বিড়লা গ্রুপ, টাইমস অব ইন্ডিয়া গ্রুপ, বোল্ট ভেঞ্চার্স সমন্বিত কনসোর্টিয়াম অধিগ্রহণ করেছে আরসিবি'কে ৷