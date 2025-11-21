পারথে আগুন ঝরালেন স্টার্ক, দেড়শো পেরিয়ে গুটিয়ে গেল ইংল্যান্ড

পারথে আগুন ঝরালেন স্টার্ক, দেড়শো পেরিয়ে গুটিয়ে গেল ইংল্যান্ড
স্টার্কের গুঁতোয় প্রথম ইনিংস 172 রানে শেষ সফরকারী ইংল্যান্ড ৷
Published : November 21, 2025 at 11:51 AM IST
পারথ, 21 নভেম্বর: ঘরের মাঠে অ্যাশেজের শুরুটা মেজাজেই করল অস্ট্রেলিয়া ৷ মধ্যাহ্নভোজের পরেই প্রথম ইনিংসে ইংল্য়ান্ড ব্য়াটিংকে মুড়িয়ে দিল তাঁরা ৷ সৌজন্যে মিচেল স্টার্ক ৷ অপ্টাস স্টেডিয়াম অ্য়াশেজের প্রথম টেস্টের দু'টি সেশন নিজের নামে করে নিলেন অজিদের সবচেয়ে অভিজ্ঞ পেসার ৷ সাত উইকেট ঝোলায় ভরলেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁ-হাতি স্পিডস্টার ৷ আর স্টার্কের গুঁতোয় প্রথম ইনিংস 172 রানে শেষ সফরকারী দল ৷
Mitchell Starc running riot in Perth as he notches an opening day Ashes five-for 🔥#WTC27 | #AUSvENG 📝: https://t.co/eE4SSOzEUc pic.twitter.com/2lyLYq5EN8— ICC (@ICC) November 21, 2025
বৃহস্পতিবারই প্রথম টেস্টের একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া ৷ ঘোষণা মতো পারথে এদিন ব্যাগি গ্রিন মাথায় অভিষেক হল ওপেনিং ব্য়াটার জ্য়াক ওয়েদারাল্ড এবং পেসার ব্রেন্ডান ডগেটের ৷ অভিজ্ঞ পেসার জ্য়াক হ্য়াজলউডের পরিবর্ত হিসেবে এদিন অজিদের হয়ে অভিষেক হল দ্বিতীয়জনের ৷ অন্যদিকে অ্য়াশেজের প্রথম টেস্টের জন্য 12 জনের স্কোয়াড বুধবারই জানিয়ে দিয়েছিল ইংল্য়ান্ড ৷ অলরাউন্ডার ব্রাইডন কার্স নাকি স্পিনার শোয়েব বশির ? ধন্দে ছিল তাঁরা ৷ এদিন সকালে একাদশ ঘোষণায় দেখা গেল বিশেষজ্ঞ কোনও স্পিনার ছাড়াই দল সাজিয়েছে ইংল্যান্ড ৷