ETV Bharat / sports

পারথে আগুন ঝরালেন স্টার্ক, দেড়শো পেরিয়ে গুটিয়ে গেল ইংল্যান্ড

স্টার্কের গুঁতোয় প্রথম ইনিংস 172 রানে শেষ সফরকারী ইংল্যান্ড ৷

THE ASHES
স্টোকসকে ফিরিয়ে উচ্ছ্বাস স্টার্কের (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 11:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

পারথ, 21 নভেম্বর: ঘরের মাঠে অ্যাশেজের শুরুটা মেজাজেই করল অস্ট্রেলিয়া ৷ মধ্যাহ্নভোজের পরেই প্রথম ইনিংসে ইংল্য়ান্ড ব্য়াটিংকে মুড়িয়ে দিল তাঁরা ৷ সৌজন্যে মিচেল স্টার্ক ৷ অপ্টাস স্টেডিয়াম অ্য়াশেজের প্রথম টেস্টের দু'টি সেশন নিজের নামে করে নিলেন অজিদের সবচেয়ে অভিজ্ঞ পেসার ৷ সাত উইকেট ঝোলায় ভরলেন অস্ট্রেলিয়ার বাঁ-হাতি স্পিডস্টার ৷ আর স্টার্কের গুঁতোয় প্রথম ইনিংস 172 রানে শেষ সফরকারী দল ৷

বৃহস্পতিবারই প্রথম টেস্টের একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া ৷ ঘোষণা মতো পারথে এদিন ব্যাগি গ্রিন মাথায় অভিষেক হল ওপেনিং ব্য়াটার জ্য়াক ওয়েদারাল্ড এবং পেসার ব্রেন্ডান ডগেটের ৷ অভিজ্ঞ পেসার জ্য়াক হ্য়াজলউডের পরিবর্ত হিসেবে এদিন অজিদের হয়ে অভিষেক হল দ্বিতীয়জনের ৷ অন্যদিকে অ্য়াশেজের প্রথম টেস্টের জন্য 12 জনের স্কোয়াড বুধবারই জানিয়ে দিয়েছিল ইংল্য়ান্ড ৷ অলরাউন্ডার ব্রাইডন কার্স নাকি স্পিনার শোয়েব বশির ? ধন্দে ছিল তাঁরা ৷ এদিন সকালে একাদশ ঘোষণায় দেখা গেল বিশেষজ্ঞ কোনও স্পিনার ছাড়াই দল সাজিয়েছে ইংল্যান্ড ৷

TAGGED:

AUS VS ENG 1ST TEST
MITCHELL STARC
HARRY BROOK
THE ASHES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.