ভাঙল 23 বছরের রেকর্ড, আক্রামকে পিছনে ফেলে শীর্ষে স্টার্ক
হ্যারি ব্রুককে আউট করে বাঁ-হাতি পেসার হিসেবে সর্বাধিক টেস্ট উইকেটের মালিক হলেন অজি স্পিডস্টার ৷
Published : December 4, 2025 at 3:36 PM IST
ব্রিসবেন, 4 ডিসেম্বর: অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে কেরিয়ারের সেরা পারফরম্য়ান্স উপহার দিয়েছিলেন তিনি ৷ জিতেছিল দলও ৷ পারথে আগুন ঝরানোর পর ব্রিসবেনে দিন-রাতের টেস্টে বড়সড় এক নজিরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিচেল স্টার্ক ৷ দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় সেশনেই সেই সম্ভাবনায় সিলমোহর দিলেন অজি স্পিডস্টার ৷ ওয়াসিম আক্রামকে টপকে বাঁ-হাতি পেসার হিসেবে টেস্টে সর্বাধিক উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়লেন তিনি ৷ 'স্যুইং অব সুলতান'-এর 23 বছরের নজির ভেঙে দিলেন স্টার্ক ৷
আক্রামকে ছাপিয়ে বাঁ-হাতি পেসার হিসেবে টেস্টে সর্বাধিক শিকারী হতে এদিন স্টার্কে প্রয়োজন ছিল তিন উইকেট ৷ চা-বিরতির আগে জোড়া উইকেট নিয়ে প্রাক্তন পাক তারকার সঙ্গে সমকক্ষে বসে পড়েছিলেন ৷ আর নৈশভোজের আগে 415তম টেস্ট উইকেটটি তুলে নিলেন স্টার্ক ৷ পিছনে ফেললেন 414টি টেস্ট উইকেটের মালিক ওয়াসিম আক্রমকে ৷ 40তম ওভারে হ্য়ারি ব্রুককে ফিরিয়ে এদিন মাইলস্টোন স্পর্শ করেন ক্লার্ক ৷
পিঙ্ক বল টেস্টে এদিন টস জিতে প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ইংল্যান্ড ৷ প্রথম টেস্টের ধারা বজায় রেখে গাব্বাতেও প্রথম ওভারে উইকেট তুলে নেন অজি স্কোয়াডের সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং দক্ষ বোলার ৷ ওভারে ষষ্ঠ এবং ব্যক্তিগত প্রথম বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন ইংরেজ ওপেনার বেন ডাকেট ৷ পরের ওভারে ওলি পোপও স্টার্কের শিকার হন রানের খাতা না-খুলে ৷ সেইসঙ্গে আক্রামের সঙ্গে একাসনে বসে গিয়েছিলেন অজি পেসার ৷
Mitchell Starc goes past Wasim Akram as the most prolific left arm quick of all time 👏 pic.twitter.com/CdTtnk51QH— 7Cricket (@7Cricket) December 4, 2025
দুই উইকেটে 94 রান তুলে চা-বিরতিতে যায় অতিথি দল ৷ দ্বিতীয় সেশনে অবশ্য জ্যাক ক্রলি এবং জো রুটের 117 রানের জুটি ভাঙেন মাইকেল নেসের ৷ ইংরেজ ওপেনার ক্রলিকে 76 রানে ফেরান ন্যাথন লায়নের পরিবর্ত হিসেবে দ্বিতীয় টেস্টের একাদশে আসা বোলার ৷ এরপর ক্রিজে থিতু হওয়ার চেষ্টায় ছিলেন সাদা-বলের অধিনায়ক হ্য়ারি ব্রুক ৷ কিন্তু স্টার্কের বলে 31 রানে স্মিথের তালুবন্দি হন তিনি ৷ আর তৃতীয় উইকেটের সঙ্গে অনন্য নজিরে নাম তুলে ফেলেন স্টার্ক ৷ 47 ওভারে চার উইকেটে 196 রান তুলে নৈশভোজে যায় ইংল্য়ান্ড ৷
Mitchell Starc passes Wasim Akram as the most prolific left-arm bowler in Test cricket history 🤩#Ashes | #MilestoneMoment | @nrmainsurance pic.twitter.com/gxzYjLGR2S— cricket.com.au (@cricketcomau) December 4, 2025
1985-2002, দেড় দশকের বেশি সময়ে 104 ম্যাচে 414টি টেস্ট উইকেট নিয়েছিলেন আক্রাম ৷ এদিন প্রাক্তন পাক তারকাকে স্টার্ক টপকে গেলেন দু'টি ম্যাচ কম খেলেই ৷ তবে ইনিংসের নিরিখে আক্রামকে টপকাতে 14টি বেশি ইনিংস খরচ করলেন অজি স্পিডস্টার ৷ এই প্রতিবেদন লেখার সময় তৃতীয় সেশনে আরও দু'টি উইকেট হারিয়েছে ইংল্যান্ড ৷ 78 রানে অপরাজিত রুট অজিভূমে প্রথম টেস্ট শতরানের লক্ষ্যে ৷
- সর্বাধিক টেস্ট উইকেটশিকারী বাঁ-হাতি পেসার (প্রথম পাঁচ):
- মিচেল স্টার্ক- 415* (102 ম্যাচ)
- ওয়াসিম আক্রাম- 414 (104 ম্য়াচ)
- চামিন্ডা ভাস- 355 (111 ম্য়াচ)
- ট্রেন্ট বোল্ট- 317 (78 ম্য়াচ)
- মিচেল জনসন- 313 (73 ম্য়াচ)