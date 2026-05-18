স্টার্কের গুঁতোয় হারের হ্যাটট্রিক রয়্যালসের, জিতে প্লে-অফের ক্ষীণ আশায় ক্যাপিটালস

স্টার্কের গুঁতোয় হারের হ্যাটট্রিক রয়্যালসের, জিতে প্লে-অফের ক্ষীণ আশায় ক্যাপিটালস
রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে লিগ-ডাবল সম্পূর্ণ করল দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ চার উইকেট নিলেন স্টার্ক ৷
Published : May 18, 2026 at 7:38 AM IST
নয়াদিল্লি, 18 মে: জিতলে পঞ্জাব কিংস'কে টপকে তারা ফের প্রবেশ করত প্রথম চারে ৷ প্লে-অফের সম্ভাবনা জোরালো হত ৷ কিন্তু হারের হ্যাটট্রিক করে সেই সুযোগ হাতছাড়া করল রাজস্থান রয়্যালস ৷ পক্ষান্তরে রয়্যালসকে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে শ্রেয়স আইয়ারদের সুবিধা করে দেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের প্লে-অফ খেলার সুপ্ত আশাটুকু বাঁচিয়ে রাখল দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ চার উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা মিচেল স্টার্ক ৷
অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে এদিন চার বল বাকি থাকতে 194 রান তাড়া করে জিতল ক্যাপিটালস ৷ সেইসঙ্গে রয়্যালসের বিরুদ্ধে লিগ-ডাবল সম্পূর্ণ করল অক্ষর প্যাটেল অ্যান্ড কোম্পানি ৷ চলতি মাসের শুরুতে রিয়ান পরাগ অ্যান্ড কোম্পানিকে সাত উইকেটে হারিয়েছিল তারা ৷
টস হেরে এদিন প্রথম ব্যাটিং করে রয়্যালস ৷ যশস্বী জয়সওয়াল (12) ব্যর্থ হলেও আরেক ওপেনার বৈভব সূর্যবংশী 21 বলে বিস্ফোরক 46 রানের ইনিংস খেলেন ৷ হাফসেঞ্চুরি আসে ধ্রুব জুরেল ও অধিনায়ক রিয়ান পরাগের ব্যাটে ৷ তৃতীয় উইকেটে জুরেল-পরাগ জুটিতে যোগ হয় 72 রান ৷ অধিনায়ক পরাগ খেলেন 26 বলে 51 রানের ইনিংস ৷ মারেন তিনটি চার ও পাঁচটি ছয় ৷ জুরেলের 40 বলে 63 রানের ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার ও দু'টি ছয় ৷
14.1 ওভারে দুই উইকেটে 161 রান তোলা রয়্যালস নিয়মিত কয়েকটি উইকেট হারিয়ে আটকে যায় আট উইকেটে মাত্র 193 রানে ৷ সৌজন্যে মিচেল স্টার্ক ৷ প্রথম স্পেলে খুব একটা সফল না-হলেও দ্বিতীয় স্পেলে চার উইকেট তুলে নেন অজি স্পিডস্টার ৷ যার মধ্যে একই ওভারে রিয়ান পরাগ, ডোনাভান ফেরেইরা ও রবি সিং'কে আউট করেন তিনি ৷ এছাড়া তাঁর শিকারের তালিকায় দাসুন শানাকা ৷ 40 রানে চার উইকেট যায় স্টার্কের ঝুলিতে ৷ দু'টি করে উইকেট লুঙ্গি এনগিদি ও মাধব তিওয়ারির ৷
জবাবে অভিষেক পোড়েল ও কেএল রাহুলের 105 রানের জুটি ক্যাপিটালসের জয় সহজ করে ৷ হাফসেঞ্চুরি করেন দু'জনেই ৷ 31 বলে 51 রানে আউট হন পোড়েল ৷ রাহুল করেন 42 বলে 56 রান ৷ পরবর্তীতে সাহিল পরখ (9), ট্রিস্টান স্টাবস (4). ডেভিড মিলার (9) ব্যর্থ হলেও আশুতোষ শর্মাকে নিয়ে দিল্লিকে জেতান অধিনায়ক অক্ষর ৷
অক্ষর অপরাজিত থাকেন 18 বলে 34 রানে ৷ শেষ ওভারে জয়ের জন্য দিল্লি ক্যাপিটালসের দরকার ছিল মাত্র সাত রান ৷ প্রথম দু'টি বলে চার-ছয় মেরে ম্যাচ শেষ করেন আশুতোষ ৷ 19.2 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 197 রান তুলে নেয় ক্যাপিটালস ৷ জয়ের ফলে 13 ম্যাচে 12 পয়েন্ট নিয়ে সাতে অক্ষররা ৷ অন্যদিকে 12 ম্যাচে 12 পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে রয়্যালস ৷