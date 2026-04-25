দিল্লি শিবিরে যোগ দিলেন স্টার্ক, লিগ-টপারদের বিরুদ্ধে কি আজ নামবেন ?
স্টার্ক যে চোট সমস্যা কাটিয়ে দিল্লি ক্যাপিটালসে যোগ দিচ্ছেন, গত বৃহস্পতিবার এক ঘোষণায় নিশ্চিত করেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷
Published : April 25, 2026 at 12:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 এপ্রিল: ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে আনন্দ সংবাদটা ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল বৃহস্পতিবারই ৷ সেইমতো শনিবার দিল্লি ক্যাপিটালস শিবিরে যোগ দিলেন তারকা অজি পেসার মিচেল স্টার্ক ৷ আজ পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্টের সপ্তম ম্য়াচটি খেলতে নামছে অক্ষর প্য়াটেল অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তবে লিগ-টপারদের বিরুদ্ধে সেই ম্য়াচে অবশ্য মাঠে নামার সম্ভাবনা নেই অ্যাশেজের সেরা ক্রিকেটারের ৷
2025-26 মরশুমে ঘরের মাঠে অ্যাশেজের সবক'টি (5টি) টেস্টে অংশ নিয়েছিলেন স্টার্ক ৷ 153 ওভার হাত ঘুরিয়ে 31টি উইকেট শিকার করে সিরিজের সেরা ক্রিকেটারও নির্বাচিত হয়েছিলেন স্পিডস্টার ৷ তবে অতিরিক্ত ওয়ার্কলোডের ধকলে কনুই ও কাঁধের চোট কাবু করেছিল স্টার্ককে ৷ আর সে কারণেই আইপিএলের শুরু থেকে ক্যাপিটালস শিবিরে যোগ দিতে পারেননি তারকা পেসার ৷ তবে যত শীঘ্র সম্ভব তিনি যে যোগ দেবেন, সে ব্য়াপারে সোশাল মিডিয়া পোস্টে অনুরাগীদের আশ্বাস দিয়েছিলেন স্টার্ক ৷
Worth the wait 💙❤️— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 25, 2026
Welcome back home, Tiger! 🐅 pic.twitter.com/cbd5Adjzxo
পঞ্জাব ম্য়াচের সকালে স্টার্কের শিবিরে যোগদানের ভিডিয়ো শেয়ার করে অজি ক্রিকেটারকে 'টাইগার' সম্বোধন করা হয়েছে ক্য়াপিটালসের তরফে ৷ 2025 আইপিএলের মেগা নিলামে স্টার্ককে পৌনে 12 কোটি টাকায় দলে নিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ 11 ম্য়াচে 14 উইকেট নিয়ে আস্থার মর্যাদা দিয়েছিলেন স্টার্কও ৷ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে গত মরশুমে আইপিএলে প্রথমবার একটি ম্য়াচে পাঁচ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছিলেন অজি পেসার ৷ ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম বিদেশি পেসার হিসেবে এই নজির গড়েছিলেন স্টার্ক ৷ যদিও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের কারণে মরশুম শেষের আগেই দেশে ফিরেছিলেন তিনি ৷
Back in the territory under the sun 🔥🐅 pic.twitter.com/k6OunVYGNX— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 25, 2026
এবার অবশ্য মরশুম সম্পূর্ণ করেই ফেরার কথা স্টার্কের ৷ শনিবার ঘরের মাঠে শ্রেয়স আইয়ারদের বিরুদ্ধে অবশ্য দেখা যাবে না তাঁকে ৷ সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে হারের ধাক্কা কাটিয়ে এই ম্য়াচে জয়ের সরণিতে ফেরার অপেক্ষায় দিল্লি ক্য়াপিটালস ৷ সব ঠিক থাকলে আগামী 1 মে রাজস্থান রয়্যালস ম্য়াচ থেকে 2026 আইপিএল অভিযান শুরু করবেন স্টার্ক ৷ এই মুহূর্তে ছয় ম্য়াচ থেকে সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলে ছ'য়ে রয়েছে ক্যাপিটালস ৷ লুঙ্গি এনগিদি, মুকেশ কুমার, টি নটরাজনদের সঙ্গে স্টার্ক যোগ দেওয়ায় বাকি পর্বের জন্য অক্ষরের দলের পেস বিভাগ যে অনেকটা শক্তিশালী হল, তা বলাই বাহুল্য ৷