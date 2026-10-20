টেস্টে 450 উইকেট, প্রথম বাঁ-হাতি বোলার হিসেবে অনন্য কীর্তি স্টার্কের
দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয়দিন উইয়ান মুল্ডারকে ফিরিয়ে চতুর্থ অজি বোলার হিসেবে সাড়ে চারশো উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন স্টার্ক ৷
Published : October 20, 2026 at 5:28 PM IST
গেবেরহা (দক্ষিণ আফ্রিকা), 20 অক্টোবর: আরও একবার রেকর্ডবুকে নাম তুললেন মিচেল স্টার্ক ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয়দিন 450 উইকেটের মাইলস্টোন ছুঁলেন অজি স্পিডস্টার ৷ সেইসঙ্গে প্রথম বাঁ-হাতি বোলার হিসেবে ক্রিকেটের কুলীন ঘরানায় এই কীর্তি অর্জন করলেন তিনি ৷
তৃতীয়দিন দক্ষিণ আফ্রিকা ইনিংসের 50তম ওভারে উইয়ান মুল্ডারকে ফিরিয়ে অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ বোলার হিসেবে সাড়ে চারশো উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন স্টার্ক ৷ কিন্তু বিশ্বের বাঁ-হাতি কোনও বোলার এর আগে এই নজিরে নাম লেখাতে পারেননি ৷ ফলত স্টার্কের কীর্তিকে ঐতিহাসিক বললে অত্যুক্তি হয় না ৷ যদিও মুল্ডারের আউটের ক্ষেত্রে স্টার্কের প্রাথমিক আবেদনে সাড়া দেননি অন-ফিল্ড আম্পায়ার ৷ কিন্তু অজি অধিনায়ক ডিআরএস নিলে মুল্ডারকে আউট ঘোষণা করেন তৃতীয় আম্পায়ার ৷
এর আগে অজি বোলারদের মধ্যে 450 উইকেটে ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন শ্যেন ওয়ার্ন, ন্য়াথন লায়ন, গ্লেন ম্য়াকগ্রা ৷ 107 ম্য়াচ খেলে টেস্ট ক্রিকেটে সাড়ে চারশো উইকেট সংগ্রহ করলেন স্টার্ক ৷ সবচেয়ে কম ম্য়াচ খেলে এই নজিরে নাম লেখানোর তালিকায় যা সপ্তমস্থানে থাকলেও ডেলিভারির নিরিখে স্টার্কই দ্রুততম ৷ 20,577টি ডেলিভারিতে স্টার্ক কেরিয়ারে 450 টেস্ট উইকেটের মালিক হলেন ৷
মুল্ডারের আগে অবশ্য গতকাল দ্বিতীয় টেস্টে স্টার্কের প্রথম শিকার ছিলেন ম্য়াথু ব্রিৎজকে ৷ তবে স্টার্কের মাইলস্টোন ছাপিয়ে দ্বিতীয় টেস্টের বল হাতে বিধ্বংসী আরেক অজি পেসার স্কট বোল্যান্ড ৷ তাঁর দাপটে একসময় 110 রানে ছয় উইকেট হারিয়েছিল প্রোটিয়ারা ৷ সেখান থেকে সপ্তম উইকেটে দলকে টানে অধিনায়ক তেম্বা বাভুমা ও মার্কো জানসেন জুটি ৷ দু'জনে যোগ করেন 132 রান ৷
🚨 MITCHELL STARC COMPLETED 450 WICKETS IN TEST CRICKET 🔥 - 450 wickets in Tests - 247 wickets in ODIs - 79 wickets in T20Is One of the greatest in cricket history. https://t.co/XQIbx6dHhR— Johns. (@CricCrazyJohns) October 20, 2026
ন'টি চার ও তিনটি ছক্কায় 100 বল খেলে জানসেন 85 রানে আউট হলেও সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় অধিনায়ক বাভুমা ৷ এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত 98 রানে ক্রিজে তিনি ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার রান সাত উইকেটে 263 ৷ উল্লেখ্য, বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দু'দিন মাত্র 43 ওভার খেলা সম্ভব হয় ৷ এর মধ্যে প্রথমদিন 12.2 ওভার এবং দ্বিতীয়দিন অর্থাৎ, সোমবার 30.4 ওভার ৷ দ্বিতীয়দিন 43 ওভার শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার রান ছিল পাঁচ উইকেটে 97 ৷