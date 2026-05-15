মার্শের ধুন্ধুমার ব্যাটিং, চেন্নাইয়ের প্লে-অফের রাস্তায় কাঁটা ছড়াল লখনউ

মার্শের ধুন্ধুমার ব্যাটিং, চেন্নাইয়ের প্লে-অফের রাস্তায় কাঁটা ছড়াল লখনউ
মরশুমের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেও মারাকাটারি 90 রান করে 'নবাব'দের জেতালেন মার্শ ৷ চেন্নাইকে হারিয়ে প্রথম পর্বে হারের বদলা নিল লখনউ ৷
Published : May 15, 2026 at 11:39 PM IST
লখনউ, 15 মে: লখনউ সুপার জায়ান্টকে এদিন হারালে জোরালো হত প্লে-অফ সম্ভাবনা ৷ ঢুকে পড়া যেত লিগ টেবলে প্রথম চারে ৷ কিন্তু সেই সম্ভাবনা হাতছাড়া করল চেন্নাই সুপার কিংস ৷ জয়ের হ্যাটট্রিকের পর লখনউয়ের কাছে তাদের ঘরের মাঠে হেরে গেল ইয়েলো ব্রিগেড ৷ যা প্লে-অফের দৌড়ে খানিক পিছিয়ে দিল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের ৷ মিচেল মার্শের ধুমধাড়াক্কা ব্য়াটিংয়ে চেন্নাইয়ের দেওয়া 188 রানের লক্ষ্যমাত্রা 16.4 ওভারেই তুলে দিল লখনউ ৷ যা চলতি আইপিএলে তাদের চতুর্থ জয় ৷
প্লে-অফের দৌড় থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মতোই আগে ছিটকে গিয়েছে সুপার জায়ান্ট ৷ কিন্তু বৃহস্পতিবার যেমন পঞ্জাব কিংসকে হারিয়ে তাদের প্লে-অফের যাত্রাপথ কঠিন করেছে 'পল্টন'রা ৷ ঠিক তেমনই এদিন সিএসকে'র পথে কাঁটা ছড়িয়ে দিল 'নবাব'রা ৷ পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে এদিন লখনউয়ের সাত উইকেটে বিরাট জয়ের নায়ক মার্শ করলেন মারকাটারি ব্যাটিং ৷ ফলত দিনপাঁচেক আগে চেন্নাইয়ের কাছে পাঁচ উইকেটে হারের বদলা এদিন নিয়ে নিল লখনউ ৷
নিশ্চিত সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেও অজি অধিনায়কের 38 বলে 90 রানের বিল্ফোরক ইনিংসই এদিন জয়ের ভিত গড়ে দেয় 'নবাব'দের ৷ 21 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করা মার্শের ইনিংস এদিন সাজানো ছিল ন'টি চারও সাতটি ছয়ে ৷ যখন সকলে ধরে নিয়েছে চলতি আইপিএলের দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটি আসছে অজি ক্রিকেটারের ব্যাটে, তখনই দুর্ভাগ্য়জনকভাবে রান-আউট হয়ে ফেরেন এলএসজি ওপেনার ৷ ঠিক তার আগের বলেই মুকেশ চৌধুরী ফেরান আরেক ওপেনার জশ ইংলিস'কে ৷ 32 বলে 36 রান করে ফেরেন ইংরেজ ব্যাটার ৷
ওপেনিং জুটি 135 রানেই জয় একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে যায় লিগ টেবলে একেবারে শেষে থাকা লখনউয়ের ৷ দ্রুত তিন উইকেট হারিয়ে রানের গতিতে খানিক ভাটা পড়লেও সহজেই জয়ের জন্য রান তুলে নেয় তারা ৷ 17 বলে 32 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন নিকোলাস পুরান ৷ 10 বলে 13 রানে অপরাজিত থাকেন মুকুল চৌধুরী ৷ 20 বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে নেয় এলএসজি ৷
এর আগে টস হেরে এদিন প্রথম ব্যাট করতে নেমে কার্তিক শর্মার 42 বলে 71 রানে ভর করে স্কোরবোর্ডে পাঁচ উইকেটে 187 রান তোলে চেন্নাই ৷ শেষদিকে শিবম দুবে করেন 16 বলে ঝোড়ো 32 রান ৷ অন্তিম ওভারে প্রিন্স যাদবের শেষ চার বলে 20 রান তোলেন ভারতের বিশ্বজয়ী দলের সদস্য ৷ কিন্তু সেসব কাজে এল না ৷ চার ওভারে 26 রান দিয়ে তিন উইকেট নিয়ে বল হাতে লখনউয়ের জয়ের নায়ক আকাশ সিং ৷
ম্যাচ জিতে আট পয়েন্ট সংগ্রহ করলেও লিগ টেবলে শেষেই রইল লখনউ সুপার জায়ান্ট ৷ অন্যদিকে বড় ব্যবধানে হেরে ছ'য়ে নামল চেন্নাই ৷ 11 ম্যাচে 12 পয়েন্ট তাদের ৷