হতাশায় ছুড়লেন ব়্য়াকেট, উইম্বলডন থেকে ছিটকে গিয়ে কেঁদে ভাসালেন আন্দ্রেভা

হতাশায় ছুড়লেন ব়্য়াকেট, উইম্বলডন থেকে ছিটকে গিয়ে কেঁদে ভাসালেন আন্দ্রেভা
সেন্টার কোর্টে বুধে চেক প্রজাতন্ত্রের বারবোরা ক্রেজিকোভা'র কাছে তিন সেটের লড়াইয়ে হেরে যান ফরাসি ওপেনের চ্যাম্পিয়ন ৷ আন্দ্রেভা'র বিপক্ষে ম্য়াচের ফল 6-4, 5-7, 4-6 ৷
Published : July 2, 2026 at 4:39 PM IST
লন্ডন, 2 জুলাই: জুনের প্রথম সপ্তাহে ফরাসি ওপেনের লাল-সুরকির কোর্টে প্রথম মেজরটি এসেছিল তাঁর ঘরে ৷ এক মাস ঘুরতে না-ঘুরতে উইম্বলডনের ঘাসের কোর্টে দ্বিতীয় রাউন্ডের বেশি লম্বা হল না তাঁর দৌড় ৷ বুধবার বারবোরা ক্রেজিকোভা'র কাছে হেরে চেয়ার আম্পায়ারের দিকে হতাশায় ব়্য়াকেট ছুড়ে দেন রাশিয়ার বছর উনিশের তন্বী ৷
এখানেই শেষ নয় ৷ ম্য়াচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে কান্নায় ভেঙে পড়েন আন্দ্রেভা ৷ সেন্টার কোর্টে এদিন চেক প্রজাতন্ত্রের (অধুনা চেকিয়া) বারবোরা ক্রেজিকোভা'র কাছে তিন সেটের লড়াইয়ে হেরে যান ফরাসি ওপেনের নয়া রানি ৷ আন্দ্রেভা'র বিপক্ষে ম্য়াচের ফল 6-4, 5-7, 4-6 ৷
জোড়া গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী ক্রেজিকোভার বিরুদ্ধে প্রথম সেট পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল ৷ কিন্তু দ্বিতীয় সেট চলাকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী ড্রেসিংরুমে গিয়ে মেডিক্যাল টাইম-আউট নেওয়ার সিদ্ধান্তের পরই ছন্দে ঘাটতি শুরু হয় আন্দ্রেভার ৷ আম্পায়ারের কাছে ক্রেজিকোভা'র আচরণ নিয়ে অভিযোগও করেন তিনি ৷ কিন্তু লাভ হয়নি ৷ দ্বিতীয় সেট 7-5 ব্যবধানে জিতে ম্য়াচ নির্ণায়ক সেটে নিয়ে যান ক্রেজিকোভা ৷ এরপর তৃতীয় সেটে 6-4 ব্যবধানে সহজ জয়ে তৃতীয় রাউন্ডে প্রবেশ করেন দু'বছর আগে উইম্বলডনে খেতাবজয়ী আন্দ্রেভার চেক প্রতিদ্বন্দ্বী ৷
ম্য়াচের পর সাংবাদিক সম্মলনে এসে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন রুশ কিশোরী ৷ এরপর তিনি বলেন, "আমি দুঃখিত ৷ এই অবস্থা কাটতে দিনদু'য়েক সময় লাগবে ৷ তারপর আমি অনুশীলনে ফিরব ৷ আমি জানি না পরবর্তী কোন টুর্নামেন্টে অংশ নেব ৷ এ ব্যাপারে আমার টিমের সঙ্গে কথা বলতে হবে ৷" আন্দ্রেভা'র সংযোজন, "ও (ক্রেজিকোভা) দারুণ খেলেছে আজ ৷ আমার অনেক ভুলচুক হয়েছে ৷ তবে মনে হয় আমি আরও ভালো খেলতে পারতাম ৷"
Your heart breaks for Mirra Andreeva who struggled to contain the emotions after her second-round defeat 💔— Stan Sport (@StanSportAU) July 2, 2026
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আন্দ্রেভা হারলেও বুধবারই প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছে যান আরিনা সাবালেঙ্কা ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাকার্টনি কেসলারের বিরুদ্ধে স্ট্রেট সেটে জয় তুলে নেন তিনি ৷ তবে লম্বা চলে দ্বিতীয় সেটের টাইব্রেকার ৷ 11-9 ব্যবধানে তা জিতে পরের রাউন্ডে পৌঁছন বেলারুশ-কন্য়া ৷ তাঁর পক্ষে ম্য়াচের ফল 6-1, 7-6 (11-9) ৷ পুরুষ সিঙ্গলসে প্রত্যাশামতো পরের রাউন্ডে পৌঁছেছেন পয়লা নম্বর জ্য়ানিক সিনার ও কিংবদন্তি নোভার জকোভিচ ৷
দু'জনেই জেতেন স্ট্রেট সেটে ৷ পর্তুগালের নুনো বর্জেসের বিরুদ্ধে সিনারের পক্ষে ফলাফল 7-6 (4), 7-6 (2), 6-4 ৷ অন্যদিকে গ্রিক তারকা স্তেফানোস সিৎসিপাস'কে 'জোকার' হারান 6-3, 6-4, 6-2 ব্যবধানে ৷