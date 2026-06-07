রাডুকানু হতে পারলেন না চুয়ালিনস্কা, মাত্র উনিশে রোলাঁ গারোর রানি আন্দ্রেভা

রাডুকানু হতে পারলেন না চুয়ালিনস্কা, মাত্র উনিশে রোলাঁ গারোর রানি আন্দ্রেভা
ফাইনালে স্ট্রেট সেটে হেরে স্বপ্নের দৌড় থামল মাজা চুয়ালিনস্কার ৷ পোলিশ প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে শতাব্দীর তৃতীয় কনিষ্ঠ গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিজেতা হলেন আন্দ্রেভা ৷
Published : June 7, 2026 at 7:37 AM IST
প্যারিস, 7 জুন: যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলে মূলপর্বে প্রবেশ করে খেতাব জয় ৷ 2021 সালে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে অনন্য এই কীর্তি গড়ে টেনিস বিশ্বকে চমকে দিয়েছিলেন ইমা রাডুকানু ৷ চলতি ফরাসি ওপেনে রাডুকানুর সেই কীর্তি ছোঁয়ার খুব কাছে গিয়েও থামতে হল মাজা চুয়ালিনস্কা'কে ৷ শনিবার মহিলা সিঙ্গলসের ফাইনালে হেরে স্বপ্নের সফর শেষ হল পোলিশ তরুণীর ৷ অন্যদিকে সহজ জয়ে রোলাঁ গারোর নতুন রানি হলেন মিরা আন্দ্রেভা ৷
তারকাদের বিদায় সত্ত্বেও ফরাসি ওপেনে মহিলা সিঙ্গলস ফাইনাল নিয়ে আগ্রহ কমেনি এতটুকু ৷ এদিন ফিলিপ শাত্রিয়ে কোর্টে ছিল বান্ধবীকে নিয়ে হাজির ছিলেন ব্র্যাড পিটের মতো তারকা ৷ হাইভোল্টেজ সেই ফাইনালে চুয়ালিনস্কা'কে অবশ্য দাঁড়াতেই দিলেন না রুশ কিশোরী আন্দ্রেভা ৷ মাত্র এক ঘণ্টা 22 মিনিটেই খেতাব নিশ্চিত করে ফেললেন তিনি ৷ স্ট্রেট সেট আন্দ্রেভার পক্ষে ফলাফল 6-3, 6-2 ৷ 1992 সালে মণিকা সেলেসের পর কনিষ্ঠ হিসেবে রোলাঁ গারোর মহিলা সিঙ্গলসে খেতাব জয়ের নজির গড়লেন আন্দ্রেভা ৷ একইসঙ্গে মারিয়া শারাপোভা এবং ইমা রাডুকানুর পর শতাব্দীর তৃতীয় কনিষ্ঠ হিসেবে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের রেকর্ডও জুড়ল তাঁর নামের পাশে ৷
MIRRA ANDREEVA ROLAND-GARROS CHAMPION 💫#RolandGarros pic.twitter.com/9YJqol3qk9— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026
এর আগে 2024 সালে লাল-সুরকির গ্র্যান্ড স্ল্যামে খেতাবের অনেকটা কাছে এসেছিলেন রুশ-কন্য়া ৷ সেবার শেষ চারে ছিটকে যেতে হয়েছিল তাঁকে ৷ দু'বছর বাদে এসে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছলেন আন্দ্রেভা ৷ কোর্টে থিতু হতে খানিকটা সময় নিলেও বিশ্বের আট নম্বরের জয় এদিন একেপেশেই ৷ প্রথম সেটের শুরুতে এদিন একে অপরের সার্ভিস ব্রেকে বেশি মনোযোগী ছিলেন আন্দ্রেভা এবং চুয়ালিনস্কা ৷ পঞ্চম গেমে প্রথম নিজের সার্ভিসের সুযোগ কাজে লাগিয়ে 3-2 ব্যবধানে লিড নেন পোলিশ প্রতিযোগী ৷ আন্দ্রেভা এরপর টানা চারটি গেম জিতে জোরালো প্রত্যুত্তরে প্রথম সেট নিজের নামে করে নেন ৷
Reaching for the stars 💫#RolandGarros pic.twitter.com/8bsNz8iG6T— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026
দুর্ধর্ষ সব গ্রাউন্ডস্ট্রোকের সঙ্গে এদিন দারুণ কোর্ট কভার করেন আন্দ্রেভা ৷ 42 মিনিটে প্রথম সেট জয়ের পর দ্বিতীয় সেট আরও সহজে জিতে নেন তিনি ৷ খেলার মানকে আরও উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করেন রুশ তারকা ৷ 40 মিনিটে 6-2 ব্যবধানে দ্বিতীয় সেট এবং সেইসঙ্গে প্রথম মেজর খেতাব ক্যাবিনেটে তোলেন আন্দ্রেভা ৷ দ্বাদশ গ্র্যান্ড স্ল্যামে প্রথম খেতাব ধরা দিল তাঁকে ৷ এর আগে 2023 সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে গার্লস সিঙ্গলসে খেতাব জিতেছিলেন আন্দ্রেভা ৷
A new name on our Wall of Champions ✨#RolandGarros pic.twitter.com/itIPSjb4VX— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026
প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্য়াম জয়ের পর বিশ্বাস না-হারানোর জন্য নিজেকে ধন্যবাদ জানান আন্দ্রেভা ৷ রোলাঁ গারোর নয়া চ্য়াম্পিয়ন বলেন, "শুধু আমিই জানি এই জয়টা আমার জন্য কতোটা কঠিন ছিল ৷ গত দু'টো সপ্তাহ আমি কী পরিমাণ নার্ভাস ছিলাম ৷ সকলকে ধন্যবাদ এই সমর্থনের জন্য এবং প্যারিসে দু'টো দুর্দান্ত সপ্তাহ কাটানোর জন্য ৷"
- একবিংশ শতাব্দীতে মহিলা সিঙ্গলসের কনিষ্ঠ গ্র্যান্ড স্ল্য়াম বিজেতা (প্রথম তিন):
- মারিয়া শারাপোভা- 17 বছর 63 দিন (উইম্বলডন, 2004)
- ইমা রাডুকানু- 18 বছর 290 দিন (যুক্তরাষ্ট্র ওপেন, 2021)
- মিরা আন্দ্রেভা- 19 বছর 25 দিন (রোলাঁ গারো, 2026)