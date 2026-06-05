চতুর্থ কনিষ্ঠ হিসেবে রোলাঁ গারোর ফাইনালে আন্দ্রেভা, সামনে চুয়ালিনস্কা

চতুর্থ কনিষ্ঠ হিসেবে রোলাঁ গারোর ফাইনালে আন্দ্রেভা, সামনে চুয়ালিনস্কা
2022 ফরাসি ওপেনে কোকো গফের পর কনিষ্ঠ প্লেয়ার হিসেবে কোনও মেজরের ফাইনালে প্রবেশ করলেন রুশ কিশোরী আন্দ্রেভা ৷
Published : June 5, 2026 at 11:17 AM IST
প্যারিস, 5 জুন: ইগা শিয়নটেক, এলিনা স্বিতোলিনার মতো তারকাদের হারিয়ে সেমিফাইনালে পা রেখেছিলেন তিনি ৷ তাছাড়া চলতি মরশুমে ক্লে-কোর্টে একটা স্বপ্নের দৌড় চলছিল তাঁর ৷ লাল-সুরকির কোর্টে টানা 17 ম্য়াচ জিতে ফরাসি ওপেনের সেমিতে পৌঁছনো মার্তা কোস্তিয়ুকের উপর বাজি ধরছিলেন অনেকে ৷ কিন্তু উনিশ বছরের মিরা আন্দ্রেভার কাছে হেরে রোলাঁ গারোর শেষ চারে অশ্বমেধের দৌড় থামল ইউক্রেন তারকার ৷
অন্যদিকে কোস্তিয়ুক'কে হারিয়ে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে পৌঁছলেন রাশিয়ের আন্দ্রেভা ৷ সেইসঙ্গে চতুর্থ কনিষ্ঠ হিসেবে রোলাঁ গারোর ফাইনালে পৌঁছনোর নজির গড়ে ফেললেন তিনি ৷ স্ট্রেট সেটে সেমিফাইনাল জিততে বৃহস্পতিবার মাত্র 76 মিনিট সময় নিলেন বিশ্বের আট নম্বর আন্দ্রেভা ৷ কোস্তিয়ুকের বিরুদ্ধে রুশ কিশোরী জিতলেন 6-1, 6-3 সেটে ৷
2022 সালে কোকো গফের পর কনিষ্ঠ প্লেয়ার হিসেবে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে পৌঁছনোর নজিরও এদিন জুড়ে গেল আন্দ্রেভা'র নামের সঙ্গে ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো কয়েক সপ্তাহ আগে ফাইনালে আন্দ্রেভা'কে স্ট্রেট সেটে হারিয়েই প্রথম মাদ্রিদ ওপেন ঘরে তুলেছিলেন কোস্তিয়ুক ৷ ফিলিপ-শাত্রিয়ে কোর্টে এদিন সেই হারেরই বদলা নিলেন আন্দ্রেভা ৷
MIRRA ANDREEVA STORMS INTO HER MAIDEN GRAND SLAM FINAL 🔥#RolandGarros pic.twitter.com/LE2HWbr04Z— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
ম্যাচের প্রথম গেমে এদিন ডাবল-ফল্ট ও একটি আনফোর্সড-এরর করে কোস্তিয়ুক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ছন্দে নেই তিনি ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইউক্রেনিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীর সেই ছন্দহীনতার পুরো ফায়দা তোলেন আন্দ্রেভা ৷ প্রথম সেটে 4-0 ব্যবধানে রুশ তারকা এগিয়ে যান ৷ পঞ্চম গেম কোস্তিয়ুক শেষমেশ জিতলেও এরপর আর তাঁকে এগোতে দেননি আন্দ্রেভা ৷ 6-1 ব্যবধানে প্রথম সেট জিতে নেন বিশ্বের আট নম্বর ৷
Mirra Andreeva, take a bow 👏 #RolandGarros pic.twitter.com/uuOKCccuVu— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
দ্বিতীয় সেটে 1-4 পিছিয়ে থাকা অবস্থায় আন্দ্রেভার সার্ভিস ব্রেক করে একসময় ব্যবধান কমিয়ে 3-4 করেন কোস্তিয়ুক ৷ ব্যস ওইটুকুই ৷ এরপর ফের টানা দু'টি গেম জিতে দ্বিতীয় সেট এবং সেইসঙ্গে সেমিফাইনাল পকেটে পুরে নেন আন্দ্রেভা ৷
Your 2026 women’s Roland-Garros final 🤩— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
A fairy tale vs a teenage sensation 🍿#RolandGarros pic.twitter.com/Q2vIHefS1Q
ফাইনালে অল-রাশিয়া দ্বৈরথ হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হলেও শেষমেশ তা হয়নি ৷ কারণ কোয়ার্টারে আরিনা সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে চমকে দেওয়া দিয়ানা স্নাইদার হেরে গেলেন মাজা চুয়ালিনস্কা'র কাছে ৷ কোয়ালিফায়ার খেলে উঠে আসা পোলিশ প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে স্ট্রেট সেটে হারলেন বিশ্বের 25 নম্বর স্নাইদার ৷ পোল্যান্ডের চুয়ালিনস্কা'র পক্ষে ম্য়াচের ফল 7-6(4), 6-4 ৷ শনিবার মহিলা সিঙ্গলসের ফাইনালে আন্দ্রেভা'র মুখোমুখি তিনি ৷ সবমিলিয়ে নয়া চ্যাম্পিয়ন বরণের অপেক্ষায় রোলাঁ গারো ৷
- মহিলা সিঙ্গলসে রোলাঁ গারোর কনিষ্ঠ ফাইনালিস্ট:
- মার্টিনা হিঙ্গিস- 16 বছর 238 দিন
- কিম ক্লিস্টার্স- 17 বছর 355 দিন
- কোকো গফ- 18 বছর 71 দিন
- মিরা আন্দ্রেভা- 19 বছর 25 দিন