28 বছরের ওয়েটলিফটিংয়ে পদক, এশিয়াডে রুপো পেলেন মীরাবাই; অভিনন্দন মোদির

28 বছরের ওয়েটলিফটিংয়ে পদক, এশিয়াডে রুপো পেলেন মীরাবাই; অভিনন্দন মোদির
Asian Games 2026 Mirabai Chanu: ভারতের হয়ে এশিয়াডে ভারোত্তোলনে পদক জিতলেন মীরাবাঈ চানু। 2026-এশিয়ান গেমসের তৃতীয় দিনে ভারতের পদক সংখ্যা দাঁড়াল 11 ৷
Published : September 23, 2026 at 2:55 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 22 সেপ্টেম্বর: অলিম্পিক্সে রুপো জিতেছেন। বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে সোনা এসেছে। কমনওয়েলথ গেমসের মঞ্চেও বারবার উড়েছে তেরঙা। এবছর নিয়ে হ্যাটট্রিকও করেছেন কমনওয়েলেথ গেমসে ৷ ভারতীয় ওয়েটলিফটিং'য়ের পোস্টার-গার্লের নামী, নামী প্রতিযোগিতা সাফল্য এসেছে বারেবারে ৷ কিন্তু ট্রফি ক্যাবিনেটে একটা শূন্যস্থান ছিল ৷ বুধবার এশিয়ান গেমসের পদক পেয়ে তা পূরণ হয়ে গেল ৷ চানুর এই সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
এবার এশিয়ান গেমসে মহিলাদের 49 কেজি ভারোত্তোলন বিভাগে রুপো পান চানু। এটাই এশিয়ান গেমস 2026-এ তাঁর প্রথম পদক। অবশেষে দীর্ঘ 28 বছর পর অসম্পূর্ণতা পূরণ করলেন মীরাবাঈ চানু (Mirabai Chanu)। বুধবার জাপানের নাগোয়ায় মহিলাদের 49 কেজি বিভাগে রুপো জিতে ইতিহাস গড়লেন মণিপুরী-কন্যা।
1998 সালে ব্যাঙ্কক এশিয়াডে কর্ণম মালেশ্বরীর পর এই প্রথম ভারোত্তোলন থেকে ভারতের ঝুলিতে এল এশিয়ান গেমসের পদক। কর্ণম মল্লেশ্বরীর পর তিনি হলেন দ্বিতীয় ভারতীয় ভারোত্তোলক, যিনি একইসঙ্গে অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, কমনওয়েলথ ও এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ, সমস্ত বড় বড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পদক জিতেছেন। বুধবার, প্রতিযোগিতায় দুরন্ত পারফরম্যান্স করেন চানু ৷ তাঁকে এর আগে তিনটি এশিয়ান গেমসের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে।
মীরাবাই চানুর এশিয়াড পারফরমেন্স
- 2014 সালের ইনচনে নবম স্থানে শেষ করেছিলেন ভারতের এই ভারোত্তলক ৷
- পিঠের চোটের কারণে 2018 সালের জাকার্তায় অংশ নিতে পারেননি
- 2023 সালের (করোনার কারণে পরিবর্তিত) হাংঝৌতে চতুর্থ হয়েছিলেন
- 2026-এল ওয়েটলিফটিং'য়ের পোস্টার-গার্ল পেলেন রুপো ৷
এদিন স্ন্যাচে 87 কেজি এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্কে 111 কেজি, সব মিলিয়ে 198 কেজি ওজন তুলে রুপো নিশ্চিত করেন মীরাবাঈ। এই ইভেন্টে সোনা জিতে এশিয়াডে (Indian Weightlifting) সোনার হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেছেন উত্তর কোরিয়ার রি সং-গুম। অন্যদিকে, স্ন্যাচ ও ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে মোট 191 কেজি ওজন তুলে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার উইজায়ানা লুলুক দিয়ানি ত্রি।
A special Silver for @mirabai_chanu! Congratulations to her on winning the medal in the Women’s 49 kg Weightlifting event. Her determination and consistency continue to inspire the nation. India is proud of her. Best wishes for her future endeavours: PM @narendramodi pic.twitter.com/PTKLjXRjjw— PMO India (@PMOIndia) September 23, 2026
এশিয়াডের তৃতীয় দিনে ভারতের পদক সংখ্যা এইনিয়ে বেড়ে দাঁড়াল 11 (1টি সোনা, 5টি রুপো, 5টি ব্রোঞ্জ) ৷ মণিপুরের মেয়ের সাফল্যে নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "মহিলাদের 49 কেজি ভারোত্তোলন ইভেন্টে পদক জয়ের জন্য মীরাবাইকে অভিনন্দন। তাঁর অদম্য সংকল্প ও ধারাবাহিকতা দেশবাসীকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে চলেছে। ভারত তাঁর জন্য গর্বিত। তাঁর আগামী দিনের প্রচেষ্টার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল ৷"
এবারের প্রতিযোগিতা শুধু পদকের জন্যই নয়, 2028 অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জনের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টোকিও অলিম্পিকে রুপো, কমনওয়েলথ গেমসে রেকর্ডের সঙ্গে সোনা, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনা জিতেছেন। মীরাবাই চানুর (Mirabai Chanu) কেরিয়ারে সাফল্যের তালিকাটা বেশ লম্বা। কিন্তু এত কিছুর পরেও একটা পদকের জন্য তাঁর অপেক্ষা এখনও শেষ হয়নি। আর সেটা হল, এশিয়ান গেমসের পদক।