গেমস রেকর্ড গড়ে কমনওয়েলথে সোনার হ্যাটট্রিক করলেন চানু, অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

গেমস রেকর্ড গড়ে কমনওয়েলথে সোনার হ্যাটট্রিক করলেন চানু, অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর
2018 গোল্ড কোস্ট, 2022 বার্মিংহ্যামের পর 2026 গ্লাসগোতেও সোনা জয় মীরাবাই চানু'র ৷ এই নিয়ে কমনওয়েলথ গেমসে চতুর্থ পদক জিতলেন ভারতীয় ওয়েটলিফটিং'য়ের পোস্টার-গার্ল ৷
Published : July 26, 2026 at 9:57 PM IST
গ্লাসগো, 26 জুলাই: পুরুষদের 60 কেজি বিভাগে রুপো জিতে মঞ্চটা তৈরি করে দিয়েছিলেন ঋষিকান্ত সিং ৷ সেই আনন্দ দ্বিগুণ করে রবিবার কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক সারলেন মীরাবাই চানু ৷ প্রত্যাশায় সিলমোহর দিয়ে এদিন পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করলেন ভারতীয় ওয়েটলিফটিং'য়ের পোস্টার-গার্ল ৷ সেইসঙ্গে চলতি কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম সোনার স্বাদ পেল ভারত ৷
মহিলাদের 48 কেজি বিভাগে এদিন গেমস এবং একইসঙ্গে কমনওয়েলথ রেকর্ড গড়ে স্বর্ণপদক গলায় ঝোলালেন মণিপুর-কন্যা ৷ 2018, 2022 সালের পর ফের সোনা জিতে কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণপদকের হ্যাটট্রিক করলেন চানু ৷ সবমিলিয়ে গেমসে এটি চতুর্থ পদক জয় বছর একত্রিশের অ্যাথলিটের ৷ 2014 সালে গোল্ড কোস্ট গেমসে রুপো জিতেছিলেন মণিপুরের ভারোত্তোলক ৷ স্ন্যাচ এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে গ্লাসগোয় এদিন ফাইনালে 190 কেজি ওজন তোলেন ভারতের তারকা অ্যাথলিট ৷ এরমধ্যে স্ন্যাচ বিভাগে 85 কেজি তুলে গেমস এবং কমনওয়েলথ রেকর্ড গড়েন চানু ৷
এরপর ক্লিন অ্যান্ড জার্কে 105 কেজি ওজন তুলে সোনা নিশ্চিত করেন টোকিয়ো অলিম্পিক্সের রুপোজয়ী ৷ চানুর অনেকটা পিছনে শেষ করে রুপো জেতেন নাইজেরিয়ার ভারোত্তোলক রুথ নিয়ং ৷ 168 কেজি ওজন তুলে পোডিয়াম ফিনিশ করেন তিনি ৷ এক কেজি কম তুলে ব্রোঞ্জ জেতেন মালয়েশিয়ার জেন হেনরি ৷ তবে স্ন্যাচ বিভাগে এদিন শুরুটা ভালো হয়নি ভারতীয় অ্যাথলিটের ৷ প্রথম প্রচেষ্টায় 82 কেজি তুলতে ব্যর্থ হন তিনি ৷ এরপর দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় 82 কেজি তুলতে সফল হলে তৃতীয় প্রচেষ্টায় 85 কেজি তুলে গেমস ও কমনওয়েলথ রেকর্ড নিজের নামে করে নেন চানু ৷
THREE-PEAT 🥇— Team India (@WeAreTeamIndia) July 26, 2026
And this is what it means to @mirabai_chanu . Shows us yet again why she is a legend of this sport and an inspiration to every athlete.
A dominating 1st gold medal @glasgow_2026 for #TeamIndia #WeAreTeamIndia | #Cheer4Bharat | #TogetherWeDream pic.twitter.com/T7q5UdczB9
ক্লিন অ্যান্ড জার্কেও প্রথম প্রচেষ্টায় 105 কেজি তুলতে ব্যর্থ হন তারকা ভারোত্তোলক ৷ তবে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় যাবতীয় সংশয় দূর করে সোনার পদক নিশ্চিত করে ফেলেন চানু ৷ এর আগে রবিবার বিকেলে পুরুষদের 60 কেজি বিভাগে রুপো জিতে নেন দেশের আরেক ভারোত্তোলক ঋষিকান্ত সিং ৷ স্ন্যাচ ও ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে 264 কেজি ওজন তুলে পোডিয়াম ফিনিশ করেন তিনি ৷
All hail the Queen! 🙇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 26, 2026
Mirabai Chanu completes a historic Commonwealth Games hat-trick, sealing it with a Games Record lift of 190kg.
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026, LIVE NOW exclusively on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV… pic.twitter.com/dtsSbikbKa
উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগে চানু জানিয়েছিলেন এশিয়ান গেমসের জন্যই মূলত প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি ৷ কমনওয়েলথ গেমসকে খানিকটা হাল্কাভাবে নেওয়ার কথা বলেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু এদিন চানুর পারফরম্যান্সে কমনওয়েলথ গেমসকে হাল্কাভাবে নেওয়ার কোনও প্রমাণ চোখে পড়েনি ৷ সোনাজয়ের হ্যাটট্রিক করা তারকা ভারোত্তোলক'কে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
Another glorious chapter in Indian Weightlifting!— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2026
The talented Mirabai Chanu once again showcased her skills at the Commonwealth Games with a stunning performance in the 48 kg category and winning Gold. With back-to-back Commonwealth Games Golds and an overall fourth CWG medal… pic.twitter.com/37IOvMXBTI
এক্সে তিনি লেখেন, "ভারতের ওয়েটলিফটিং'য়ে আরও একটা অসাধারণ অধ্যায় সংযুক্ত হল ৷ মীরাবাই চানু আরও একবার তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়ে 48 কেজি বিভাগে সোনা জিতে নিলেন ৷ ধারাবাহিক সোনা জয়ে চতুর্থ কমনওয়েলথ গেমস পদক এল তাঁর ঘরে ৷ সকল ভারতবাসীর কাছে এক অনুপ্রেরণার নাম মীরাবাই চানু ৷ তাঁকে আগামীর জন্য শুভেচ্ছা ৷"