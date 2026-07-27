এশিয়াডের প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবেই কমনওয়েলথে সাফল্য, গ্লাসগোয় সোনা জিতে জানালেন চানু

এশিয়াডের প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবেই কমনওয়েলথে সাফল্য, গ্লাসগোয় সোনা জিতে জানালেন চানু
রেকর্ডের খেয়াল ছিল না ৷ এশিয়াডের আগে ভুলত্রুটি শুধরে নেওয়াই লক্ষ্য ছিল ৷ গ্লাসগোয় সোনা জিতে জানালেন চানু ৷
Published : July 27, 2026 at 3:11 PM IST
গ্লাসগো, 27 জুলাই: কমনওয়েলথ গেমস ছাপিয়ে চলতি বছর এশিয়ান গেমসে সাফল্য যে তাঁর পাখির চোখ, সেটা আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ৷ তাই বলে গ্লাসগো গেমস'কে যে তিনি হাল্কাভাবে নেননি, রবিবার সোনা জিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন মীরাই চানু ৷ আর কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণপদক জয়ের হ্য়াটট্রিকের পর ভারতীয় ওয়েটলিফটিং'য়ের পোস্টার-গার্ল জানিয়ে দিলেন হাল্কাভাবে নেওয়া নয়, বরং এশিয়ান গেমসের আগে প্রস্তুতির উপযুক্ত প্ল্য়াটফর্ম হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন কমনওয়েলথ গেমস'কে ৷
এদিন সোনা জয়ের পথে স্ন্যাচ বিভাগে গেমস এবং কমনওয়েলথ রেকর্ডও গড়েন চানু ৷ স্ন্যাচ বিভাগে তিনি তোলেন 85 কেজি ওজন ৷ তবে রেকর্ড ভাঙা-গড়া যে তাঁর লক্ষ্য ছিল না, সেটা স্পষ্ট জানিয়েছেন মণিপুর-কন্য়া ৷ বরং, আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে এশিয়াডের আগে ভুলভ্রান্তিগুলো শুধরে নিতে চেয়েছিলেন তিনি ৷
তিনটি সোনা এবং একটি রুপো, কমনওয়েলথ গেমসে সর্বমোট চতুর্থ পদক জয়ের পর চানু বলেন, "আমার সত্যিই রেকর্ডে কোনও চোখ ছিল না ৷ আমার মূল লক্ষ্য ছিল এশিয়ান গেমসের আগে কোন কোন জায়গায় উন্নতি প্রয়োজন সেগুলো খুঁজে বের করা এবং উন্নতি করা ৷" এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো জাপানের মাটিতে আসন্ন এশিয়াডে 48 নয় বরং নিজের পছন্দের 49 কেজি বিভাগে প্রতিনিধিত্ব করবেন টোকিয়ো অলিম্পিক্সের রুপোজয়ী ৷
তার আগে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে গ্লাসগোয় কমনওয়েলথে সোনার হ্যাটট্রিক আবেগঘন করে তুলেছিল চানু'কে ৷ তাইতো জাতীয় সংগীতের সময় পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদতে দেখা যায় তারকা ভারোত্তোলক'কে ৷ এ বিষয়ে চানু বলেন, "আবেগে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম ৷ কারণ অনুশীলনে নানারকম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে ৷ যার মধ্যে চোট-আঘাতও রয়েছে ৷ কিন্তু পোডিয়ামে দাঁড়ানোর পর সব কষ্ট দূর হয়ে গিয়েছিল ৷ যখন নিজের পরিশ্রম ফল পায় এবং সামনে জাতীয় সংগীত বাজে তখন চোখ থেকে আপন ইচ্ছাতেই জল বেরিয়ে যায় ৷ তবে পোডিয়ামে আমার সেই কান্না ছিল কেবল আনন্দের ৷"
Gold won. Pizza earned. 🍕🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 27, 2026
Mirabai Chanu celebrates another Commonwealth triumph before turning her focus to the Asian Games 2026. 💪
Watch the Commonwealth Games 2026 TODAY, 2 PM onwards, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV
#SonySportsNetwork… pic.twitter.com/NvZfa3Gm8L
রবিবার স্ন্যাচ বিভাগে প্রথম প্রচেষ্টায় 82 কেজি তুলতে ব্যর্থ মীরাবাই চানু শেষপর্যন্ত 85 কেজি ওজন তুলে গেমস এবং কমনওয়েলথ রেকর্ড গড়েন ৷ এরপর ক্লিন অ্যান্ড জার্ক বিভাগে 105 কেজি ওজন তুলে পোডিয়াম শীর্ষে শেষ করেন চানু ৷ দু'টি বিভাগ মিলিয়ে 190 কেজি ওজন তোলেন তিনি ৷
তবে কেবল চানু নন, ভারোত্তোলনে রবিবার আরও জোড়া পদক এসেছে ভারতের ঝুলিতে ৷ পুরুষদের 60 কেজি এবং 65 কেজি বিভাগে ভারতকে রুপো এনে দিয়েছেন যথাক্রমে ঋষিকান্ত সিং ও রাজা মুথুপান্ডি ৷ এখনও পর্যন্ত গেমসে চারটি পদক জিতেছে ভারত ৷