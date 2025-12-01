বুধে খুলবে আইএসএল জট ! অংশীদারদের নিয়ে মহাবৈঠকে ক্রীড়ামন্ত্রক

বুধে খুলবে আইএসএল জট ! অংশীদারদের নিয়ে মহাবৈঠকে ক্রীড়ামন্ত্রক
লিগের খসড়া সংক্রান্ত আলোচনার জন্য ভারতীয় ফুটবলের সব গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের নিয়ে বুধবার বৈঠকে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক ৷
Published : December 1, 2025 at 2:01 PM IST
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়ার পর আইএসএল জট খুলতে আসরে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ দেশের সর্বোচ্চ লিগ এবং অন্য়ান্য় লিগ নিয়ে জট সরকার যে কাটাবে, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে তেমনটাই আশ্বাস দিয়েছেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ৷ সেই জট কেটে আগামী বুধবার অর্থাৎ, 3 ডিসেম্বর কি নতুন ভোর দেখবে ভারতীয় ফুটবল ? সম্ভাবনা তেমনই ৷
আইএসএল আয়োজন নিয়ে দু'সপ্তাহ পর কেন্দ্রের বক্তব্য পুনরায় শোনার কথা জানিয়েছিল শীর্ষ আদালত ৷ এই সময়কালে বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার সঙ্গে লিগের রোডম্য়াপের বিষয়ে আলোচনা সেরে ফেলার কথা ছিল কেন্দ্রের ৷ সেইমতো লিগের খসড়া সংক্রান্ত আলোচনার জন্য ভারতীয় ফুটবলের সব গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের নিয়ে বুধবার বৈঠক ডাকল কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক ৷ ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠিয়ে ক্লাবগুলোকে বৈঠকের বিষয়ে অবগত করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে ৷ কী হবে সেই বৈঠকে ?
সারাদিন ধরে ধাপে ধাপে পৃথকভাবে ও একসঙ্গে আলোচনায় অংশ নেবে আইএসএল ক্লাব, আই-লিগ ও নীচের ডিভিশনের ক্লাবগুলি ৷ বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ হাজিরা থাকবে এফএসডিএল, আইএসএলের অন্যান্য বিডার, ব্রডকাস্টার ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মের প্রতিনিধিদের ৷ ফেডারেশন কর্তাদেরও সেই বৈঠকে হাজির থাকার কথা ৷ সবমিলিয়ে দেশীয় ফুটবলের ভবিষ্যতের দিক-নির্ধারণে এই বৈঠককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে ৷
আগামী 20 ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে দেশীয় ফুটবলে জট সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পেশ করার কথা কেন্দ্রের তরফে ৷ সেই সমস্যা মিটে যাওয়ার পরই দেশের সর্বোচ্চ লিগ এবং আই লিগে বল গড়ানোর দিনক্ষণ সামনে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ সেক্ষেত্রে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে বা তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হয়ে যেতে পারে আইএসএল। ওড়িশা এফসি এখন দলগঠন শুরু করেনি। হয়তো বুধবারের বৈঠকের পর তাঁরাও দল গোছানোর কাজে উঠেপেড়ে লাগবে ৷ স্পষ্ট ধারণা পেলে অন্যান্য দলগুলোও তাঁদের থমকে থাকা কর্মকাণ্ড পুনরায় চালু করবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
The Sports Ministry has scheduled a major meeting with all key stakeholders of #IndianFootball on 3 December 2025. The agenda and timings are as follows:— Ashish Negi (@7negiashish) December 1, 2025
1:30 PM – ISL Clubs
2:15 PM – I-League & lower division clubs
3:00 PM – FSDL
3:30 PM – Other bidders
4:00 PM – Broadcasters &…
জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে লিগ শুরু হলে হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে লিগের আয়োজন সম্ভব কি না, সেটা তা বড় প্রশ্ন ৷ এত কম সময়ে আয়োজনে দক্ষতাও জরুরি ৷ সেক্ষেত্রে এফএসডিএল ব্যতীত অন্য কোনও সংস্থার আইএসএল আয়োজনের মুন্সিয়ানা নিয়ে রয়েছে বড়সড় প্রশ্ন ৷ 20 ডিসেম্বর ফেডারেশনের বার্ষিক সভাও রয়েছে ৷ সেখানে আগামী মরশুমের আর্থিক পরিকল্পনা আলোচিত হবে ৷ তার আগে বুধবারের বৈঠকে আইএসএল জট খোলার জোরালো ইঙ্গিতে সকলেই আশায় বুক বাঁধছেন ৷ এদিকে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট সোমবার থেকে নয়া কোচ সার্জিও লোবেরার অধীনে অনুশীলন শুরু করছে ৷