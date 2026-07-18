বিশ্বকাপের মরশুমে গোথিয়া কাপ জিতল ভারতের মিনার্ভা অ্য়াকাডেমি, খেতাব এল অনূর্ধ্ব-12 বিভাগে

বিশ্বকাপের মরশুমে গোথিয়া কাপ জিতল ভারতের মিনার্ভা অ্য়াকাডেমি, খেতাব এল অনূর্ধ্ব-12 বিভাগে
2023 এবং 2025 সালে যথাক্রমে অনূর্ধ্ব-13 এবং অনূর্ধ্ব-14 বিভাগে গোথিয়া কাপ জিতেছিল মিনার্ভা ৷ দিনকয়েক আগে প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে হেলসিঙ্কি কাপও জিতেছে তারা ৷
Published : July 18, 2026 at 6:49 PM IST
গোথেনবার্গ, 18 জুলাই: এক সপ্তাহ আগে প্রথম ভারতীয় ক্লাব (অ্য়াকাডেমি) হিসেবে হেলসিঙ্কি কাপ জিতে ইতিহাস গড়েছে তারা ৷ আর শনিবার গোথেনবার্গের মাটিতে গোথিয়া কাপে নিজেদের রেকর্ড আরেকটু উজ্জ্বল করে নিল মিনার্ভা অ্যাকাডেমি ৷
2023 সালে ভারতের প্রথম ক্লাব হিসেবে গোথিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল চণ্ডীগড়ের এই অ্যাকাডেমি ৷ সেবার খেতাব এসেছিল অনূর্ধ্ব-13 বিভাগে ৷ গতবার অনূর্ধ্ব-14 বিভাগে সেরা হয়েছিল তারা ৷ আর এবার রঞ্জিত বাজাজ মালিকানাধীন অ্যাকেডেমি গোথিয়া কাপ চ্য়াম্পিয়ন হল অনূর্ধ্ব-12 বিভাগে ৷ রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে ব্রাজিলের আরএস স্পোর্টস ইয়োলো'কে 2-1 গোলে হারাল মিনার্ভার খুদে ফুটবলাররা ৷ মিনার্ভার হয়ে গোল থাংসাংলেন কিপজেন ও মেখামখ্রাও নংরেমের ৷ ব্রাজিলের ক্লাবটির হয়ে একমাত্র গোল এনরিকো পালেরমো'র ৷
বিশ্বকাপের মরশুমে সুইডেনের মাটিতে ভারতের অ্যাকেডেমি'র দুর্ধর্ষ ফুটবল খানিকটা অলক্ষ্যেই রয়ে গিয়েছে ৷ টুর্নামেন্টজুড়ে ইংল্যান্ড, নরওয়ে, ফ্রান্স, সুইডেন, বলিভিয়ার মতো প্রথমসারির ফুটবল খেলিয়ে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা অ্যাকাডেমিগুলোর বিরুদ্ধে একচেটিয়া দাপটে ম্য়াচ জিতেছে মিনার্ভা ৷ আট ম্য়াচে 85টি গোল করে ফাইনালে প্রবেশ করেছিল ভারতের এই অ্য়াকেডেমি ৷ এর মধ্যে গ্রুপ পর্বের তিন ম্য়াচেই তারা করেছিল 41 গোল ৷
শেষ চারে অবশ্য ইউক্রেনের লোকোমোটিভ কিভ'কে রুদ্ধশ্বাস ম্য়াচে 3-2 গোলে হারায় মিনার্ভা ৷ এদিন ফাইনালে 11 মিনিটে গোল করে মিনার্ভাকে এগিয়ে দেয় কিপজেন ৷ যদিও সেই গোল বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি তারা ৷ 19 মিনিটে পালেরমো'র গোলে সমতায় ফেরে ব্রাজিলের ক্লাবটি ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে 50 মিনিটে জয়সূচক গোলটি আসে নংরেমের পা থেকে ৷
🏆 FULL TIME | CHAMPIONS 🏆— Minerva Academy Football Club (@minervapunjabfc) July 18, 2026
🇮🇳 Minerva Academy FC 2️⃣–1️⃣ RS Sports Yellow 🇧🇷
WE ARE THE WORLD YOUTH CUP 2026 CHAMPIONS! 💙🌍
A final worthy of champions. Our young warriors showed courage, character, and an unbreakable spirit to overcome every challenge and lift the trophy on… pic.twitter.com/bGeE2SRRnT
গত শনিবার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন তথা আয়োজক এইচজেকে'কে 1-0 গোলে হারিয়ে হেলসিঙ্কি কাপ জিতেছে মিনার্ভা ৷ সেইসঙ্গে যুব ফুটবলে ইউরোপিয়ান সার্কিটে নয়া মাইলস্টোন তৈরি করেছে তারা ৷ হেলসিঙ্কি কাপে ভারতের অ্যাকাডেমিটি 61টি গোল করেছিল ৷ এরপর আজ গোথিয়া কাপের এই সাফল্য চণ্ডীগড়ের অ্যাকেডেমিটির মুকুটে নয়া পালক বলা যায় ৷ এই সাফল্য ইউরোপের বাইরে বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবল অ্যাকেডেমি হিসেবে মিনার্ভা'কে সামনের সারিতে নিয়ে আসবে বৈকি ৷ যা হাজার অন্ধকারেও ভারতীয় ফুটবলের জন্য় সিলভার লাইনিং ৷