লিভারপুলকে হাফডজন গোল দিয়ে ইতিহাস, MIC কাপের শেষ আটে মিনার্ভা

লিভারপুলকে হাফডজন গোল দিয়ে ইতিহাস, MIC কাপের শেষ আটে মিনার্ভা
স্পেনের মাটিতে রূপকথা লিখল ভারতের অ্য়াকাডেমি ৷ এমআইসি কাপের অনূর্ধ্ব-15 বিভাগে কোয়ার্টারে পৌঁছল মিনার্ভা ৷ তাও আবার ইংলিশ জায়ান্টদের দুরমুশ করে ৷
Published : April 4, 2026 at 2:16 PM IST
কোস্তা ব্রাভা (স্পেন), 4 এপ্রিল: বছর তিনেক আগে ব্রাজিলের অর্ডিন এফসি'কে হারিয়ে দেশের প্রথম ক্লাব বা অ্য়াকাডেমি হিসেবে গোথিয়া কাপ জিতেছিল তারা ৷ সেটা ছিল অনূর্ধ্ব-13 বিভাগে ৷ এরপর গতবছরও সুইডেনে অনূর্ধ্ব-14 বিভাগে এই যুব ক্লাব বিশ্বকাপে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছিল রঞ্জিত বাজাজের অ্যাকাডেমি ৷ এবার স্পেনের মাটিতে ইতিহাস গড়ল চণ্ডীগড়ের এই ফুটবল অ্যাকেডেমি ৷ শুক্রবার কোস্তা ব্রাভায় MIC কাপে লিভারপুলকে হারিয়ে দিল মিনার্ভার অনূর্ধ-15 দল ৷ সেইসঙ্গে তারা পৌঁছে গেল টুর্নামেন্টের শেষ আটে ৷
ইংলিশ জায়ান্টদের বয়সভিত্তিক দলকে এককথায় দুরমুশ করল মিনার্ভা ৷ ম্য়াচের ফল 6-0 ৷ দেশীয় ফুটবলের দুঃসময়ে মিনার্ভার এমন একটা কীর্তি ভীষণভাবে ইঙ্গিতবাহী ৷ যা ভারতীয় ফুটবলের জন্য সিলভার লাইনিংও বটে ৷ লিভারপুলের এই বয়সভিত্তিক দল থেকে হয়তো উঠে আসবে আগামীর স্টিভেন জেরার্ড, মাইকেল ওয়েন, আলেকজান্ডার আর্নল্ডরা ৷ ফলত সেই দলকে হাফডজন গোল দেওয়ার কৃতিত্ব কোনওভাবেই খাটো করার নয় ৷ তা সে যে পর্যায়েই হোক না কেন ৷
INDIAN CLUB MINERVA IS ABSOLUTELY THRASHING LIVERPOOL FC AT MIC CUP 🔥🔥🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) April 3, 2026
Still can't belive this is real, Wooooow!!!!!!! pic.twitter.com/mlbCWBaPrp
দুই অর্ধ মিলিয়ে 50 মিনিটের ম্য়াচে এদিন প্রথমার্ধে 3-0 গোলে এগিয়ে ছিল ভারতের অ্য়াকাডেমি দলটি ৷ দ্বিতীয়ার্ধে আরও তিন গোল দেয় তারা ৷ হ্য়াটট্রিক করেন ওয়াহেংবাম রাজ সিং ৷ জোড়া গোল মহম্মদ আজম খানের ৷ আর একটি গোল করেন অমরসন সিং ৷ এদিন ম্য়াচের প্রথম থেকেই বল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে ইংলিশ জায়ান্টদের ব্যকফুটে ঠেলে দেয় মিনার্ভার ছোটরা ৷ মহম্মদ আজম খান স্কোরশিটে প্রথম নাম তোলেন ৷ এরপর দ্বিতীয় গোলটি করেন অমরসন ৷ প্রথমার্ধেই দলের তৃতীয় ও নিজের প্রথম গোলটি করেন রাজ সিং ৷
🚨 QUATERFINALS LOADING FOLKS! 💥— The Khel India (@TheKhelIndia) April 4, 2026
এরপর দ্বিতীয়ার্ধে হ্য়াটট্রিক সম্পূর্ণ করেন রাজ ৷ ম্য়াচ ততক্ষণে হেরে গিয়েছে লিভারপুল ৷ শেষে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে বিপক্ষের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন আজম খান ৷ কেবল গোথিয়া কাপ নয়, গতবছর ডানা কাপ (Dana Cup) ও নরওয়ে কাপ (Norway Cup) জিতে বিদেশের মাটিতে ঐতিহাসিক ত্রিমুকুট জয় করেছিল মিনার্ভা ৷ এবার MIC কাপের শেষ আটে পৌঁছে বিশ্ব ফুটবলে বন্দিত হল মিনার্ভা ৷ যাতে অন্তত তৃণমূল স্তরে উজ্জ্বল হল ভারতের নাম ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে আজই স্পেনের ইউই ফিগারেস ক্লাবের মুখোমুখি ভারতের অ্য়াকাডেমি ৷