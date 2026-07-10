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ইস্টবেঙ্গলকে ভারতসেরা করে মোহনবাগানে মিগুয়েল, দু'বছরের জন্য সবুজ-মেরুনে ব্রাজিলিয়ান

2025-26 মরশুমে আইএসএলে সোনার বল জয়ী ব্রাজিলিয়ান প্লে-মেকার'কে দু'বছরের চুক্তিতে দলে নিল মোহনবাগান ৷

MIGUEL FIGUEIRA
মিগুয়েল ফিগেরা (EAST BENGAL MEDIA)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 3:56 PM IST

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কলকাতা, 10 জুলাই: দলবদলের বাজারে ধামাকা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের ৷ 22 বছর পর ইস্টবেঙ্গলকে ভারতসেরা করার অন্যতম কারিগর মিগুয়েল ফিগেরা'কে সই করাল সবুজ-মেরুন ৷ ইস্টবেঙ্গলকে ব্রাজিলিয়ান বিদায় জানিয়েছিলেন কয়েক সপ্তাহ আগেই ৷ তাঁর নয়া গন্তব্যও জেনে গিয়েছিলেন ফুটবল অনুরাগীরা ৷ শুক্রবার অবশেষে বাগানের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হল মিগুয়েল ফিগেরার যোগদানের খবর ৷

12 ম্য়াচে জোড়া গোল সঙ্গে পাঁচটি অ্যাসিস্ট ৷ 2025-26 মরশুমে আইএসএলে সোনার বল জয়ী ব্রাজিলিয়ান প্লে-মেকার'কে দু'বছরের চুক্তিতে দলে নিল মোহনবাগান ৷ 'সিরি-এ' লিগে খেলা মিগুয়েল এশীয় মহাদেশে এসে প্রথম নজর কাড়েন বাংলাদেশের ক্লাব বসুন্ধরা কিংসে খেলার সময় ৷ অস্কার ব্রুজোঁর হাত ধরেই গত মরশুমে ভারতে আসা এই ব্রাজিলিয়ানের ৷ অ্যাটাকিং মিডিও হিসাবে মাঝমাঠের শক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি গোলের ঠিকানা লেখা পাস বাড়াতে সিদ্ধহস্ত মিগুয়েল যে বিপক্ষের ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন, সেটা তার পরিসংখ্যানেই পরিষ্কার ৷

অস্কার ইস্টবেঙ্গলে থেকে গেলে তিনি নয়া গন্তব্য়ে যেতেন কি না, জানা নেই ৷ কিন্তু স্প্য়ানিশ কোচ লাল-হলুদের সঙ্গে চুক্তি পুনর্নবীকরনের রাস্তায় না-হাঁটায় পরিস্থিতি জটিল হয় ৷ মিগুয়েলকে পেতে স্বাভাবিকভাবেই আসরে নামে মোহনবাগান এবং শেষপর্যন্ত সফল হল তারা ৷ বসুন্ধরা কিংসে অস্কার ব্রুজোঁর অধীনে রবসন রবিনহো'র সঙ্গে তাঁর জুটি ছিল চর্চায় ৷ সেই রবসনকে মোহনবাগান আসন্ন মরশুমে ধরে রাখবে কি না জানা নেই ৷ তবে ধরে রাখলে বসুন্ধরা কিংসের হিট জুটিকে ফের খেলতে দেখা যাবে ভারতের মাটিতে ৷

সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে চাপিয়ে উচ্ছ্বসিত মিগুয়েল ৷ সমর্থকদের প্রতি বার্তায় তিনি বলেন, "মোহনবাগান সমর্থকরা অনেকটা ব্রাজিলের সমর্থকদের মতোই আবেগপ্রবণ, প্রাণবন্ত। কলকাতায় একবছর খেলার সুবাদে দেখেছি সবুজ-মেরুন সমর্থকদের দলের প্রতি ভালোবাসা ৷ প্রত্যাশা আর আবেগ নিয়ে ওরা গ্যালারি ভরিয়ে তোলেন। ওরা ম্যাচ জয় এবং চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবেন না ৷ সেজন্য সবকিছু উজাড় করে দিতে প্রস্তুত ৷ গ্যালারির এই চাপ নিয়ে খেলতে আমি ভালবাসি এবং সেটা উপভোগও করি। তাই সবুজ-মেরুন জার্সি পরার জন্য আমি মুখিয়ে আছি ৷"

লাল-হলুদ জার্সি গায়ে গত মরশুমে আইএসএল মাতানোয় স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা ডার্বির আবহ সম্পর্কে অবগত মিগুয়েল ৷ তিনি আরও বলেন, "মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতা আমার আছে ৷ সেই খেলাটা কতটা কঠিন সেটাও জানি। সবুজ-মেরুন সমর্থকরা চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবেন না ৷ সেজন্যই শুধু আইএসএল নয়, ডুরান্ড কাপ, সুপার কাপ- যে প্রতিযোগিতায় নামব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই দলকে সাহায্য করব। গোল করার চেয়েও আমি গোলের পাস বাড়াতে বেশি ভালোবাসি। স্ট্রাইকারে জেমি ম্যাকলারেনের মতো গোল শিকারিকে পাব। ম্যাকলারেনের সঙ্গে মাঠে কিছু ম্যাজিক দেখাতে চাই। ওর সঙ্গে কিছু ভাল গোলের সেলিব্রেশনের মুহূর্ত উপভোগ করতে চাই ৷"

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