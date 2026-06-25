ইস্টবেঙ্গলে প্রায় নিশ্চিত ফারুখ, জোরালো সবুজ-মেরুনে হাবাসের প্রত্যাবর্তন জল্পনা

ইস্টবেঙ্গলে প্রায় নিশ্চিত ফারুখ, জোরালো সবুজ-মেরুনে হাবাসের প্রত্যাবর্তন জল্পনা
11 জুলাই ডুরান্ড কাপ দিয়ে শুরু হচ্ছে আসন্ন ফুটবল মরশুম ৷ তারপর সেপ্টেম্বরের শুরুতে আইএসএলের সূচনা ৷
Published : June 25, 2026 at 4:32 PM IST
কলকাতা, 25 জুন: বিশ্বকাপের ভরা বাজারে ভারতীয় ফুটবলের আগামী মরশুমের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে ৷ সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন তাদের আসন্ন মরসুমের ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছে ৷ যেখানে ডুরান্ড কাপ দিয়ে শুরু হচ্ছে মরশুম ৷ 11 জুলাই থেকে বল গড়াবে এশিয়ার প্রাচীনতম টুর্নামেন্টে ৷ ফাইনাল 25 আগস্ট ৷ এরপর আইএসএল শুরু 4 সেপ্টেম্বর ৷ শেষ হবে আগামী বছর 11 এপ্রিল ৷ মরশুমের শেষ টুর্নামেন্ট ফেডারেশন কাপ ৷ যা 20 এপ্রিল শুরু হয়ে শেষ হবে 10 মে ৷
ফেডারেশনের ফুটবল ক্যালেন্ডার ঘোষণার আগে থেকেই ক্লাবগুলো তাদের ঘর গোছাতে শুরু করেছে ৷ আইএসএল চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল নতুন কোচের সন্ধানে ৷ কারণ দলকে চ্যাম্পিয়ন করিয়ে চুক্তি পুনর্নবীকরনের রাস্তায় হাঁটেননি অস্কার ব্রুজোঁ ৷ পরিবর্তে ইন্দোনেশিয়ার একটি ক্লাবে যোগ দিচ্ছেন তিনি ৷ তাঁর পরিবর্তে প্রাথমিকভাবে আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাস বা পিটার ক্রাটকিকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবা হলেও সম্ভবত দু'জনের কেউই আসছেন না ৷ সেক্ষেত্রে লাতিন আমেরিকার কোনও কোচকে হয়তো লাল-হলুদ ডাগআউটে দেখা যেতে পারে আগামী মরশুমে ৷ অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট কোচকে প্রথমবার ভারতের মাটিতে কাজ করতে দেখা যাবে ৷ ঘোরাফেরা করছে মানোলো মার্কুয়েজের নামও ৷ ইতিমধ্যে বরিস সিং'কে এফসি গোয়া থেকে দলে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷
ফ্রি-ফুটবলার হিসেবে কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে দানিশ ফারুককেও নিচ্ছে আইএসএল চ্য়াম্পিয়নরা ৷ বাবা ফারুক আহমেদ মহামেডানে খেলে গিয়েছেন ৷ কাশ্মীরের এই মিডফিল্ডারটি বর্তমান ভারতীয় ফুটবলেও নিয়মিত ৷ খুব শীঘ্রই ফারুখের ঘোষণা চলে আসবে বলে খবর ৷ পাশাপাশি পঞ্জাব এফসি থেকে দানি রামিরেজকে দলে নেওয়া হয়েছে ৷ ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার মিগুয়েল ফিগেরা দল ছাড়ায় পরিবর্ত হিসেবে রামিরেজকে নিয়েছে লাল-হলুদ ৷ এর পাশাপাশি গত মরশুমে আইএসএলের 12 ম্য়াচে সাত গোল করা পঞ্জাব স্ট্রাইকার এনসুংগুসি এফিয়ং'কে প্রস্তাব দিয়েছে তারা ৷ গতবছরের চ্যাম্পিয়ন দলের বিদেশিদের মধ্যে রশিদ থাকছেন। কেভিন সিবিলে'কে চুক্তির নতুন প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে ৷
অন্যদিকে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টও দল গোছাতে নেমে পড়েছে ৷ নতুন কোচের সন্ধানে সবুজ-মেরুনও ৷ সার্জিয়ো লোবেরার বদলে আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাসের প্রত্য়াবর্তন সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে ৷ তাছাড়াও সুপার জায়ান্ট ম্যানেজমেন্টের নজরে পিটার ক্র্যাটকি এবং পঞ্জাব এফসি'র কোচ প্যানাগিয়োটিস ডিম্পেরিস রয়েছেন ৷
এদিকে আইএসএলে অবনমনের পরেও দেশের সর্বোচ্চ লিগ খেলার ব্যাপারে উদ্যোগী মহামেডান স্পোর্টিং ৷ কারণ আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড হারবার এফসি'র আইএসএলে অংশগ্রহণের বিষয়টি মাঠের বাইরের কারণে মেঘাছন্ন ৷ আই লিগ রানার্স শিলং লাজংও আইএসএলে অংশ নিতে ইচ্ছুক নয় ৷ এই পরিস্থিতি কাজে লাগাতে চাইছে মহামেডান ৷ তবে কলকাতার ক্লাবের যোগদানের বিরোধিতা করে ফেডারেশনকে চিঠি দিয়েছে শিলং লাজং ৷ আইএসএলে অবনমনের নিয়ম মানার উপর জোর দেওয়ার কথা বলেছে তারা ৷