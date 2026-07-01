40 বছর পর বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টারে মেক্সিকো, শেষ ষোলোয় ব্রাজিলের সামনে নরওয়ে

40 বছর পর বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টারে মেক্সিকো, শেষ ষোলোয় ব্রাজিলের সামনে নরওয়ে
মেক্সিকোর পাশাপাশি এদিন আইভরি কোস্টকে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় পৌঁছে গেল নরওয়ে ৷
Published : July 1, 2026 at 3:16 PM IST
মেক্সিকো সিটি, 1 জুলাই: 40 বছর পর বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মেক্সিকো । রাউন্ড অফ বত্রিশের ম্যাচে আয়োজক মেক্সিকো 2-0 গোলে হারায় ইকুয়েডরকে ৷ গ্রুপের শেষ ম্যাচে জার্মানিকে হারিয়ে নক-আউটের যোগ্যতাঅর্জন করেছিল ইকুয়েডর । যদিও গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচের দাপট এদিন দেখাতে পারেননি ইকুয়েডর ফুটবলাররা । মেক্সিকোর পাশাপাশি এদিন আইভরি কোস্টকে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় পৌঁছে গেল নরওয়ে ৷
1998 সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় পৌঁছল নরওয়ে । 28 বছর পর নক-আউটে পৌঁছনোর কৃতিত্ব অবশ্যই নিশীথ সূর্যের দেশের । দাপুটে ফুটবলে আইভরি কোস্টকে হারিয়ে বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে আর্লিং হালান্ড, মার্টিন ওদেগার্ডরা । খেলার ফল 2-1 ।
প্রথম থেকেই দাপট ছিল নরওয়ের । একের পর আক্রমণ হানার পাশাপাশি একাধিক সুযোগও নষ্ট হয়েছে । হালান্ড একাই নষ্ট করেছেন অন্তত তিনটি নিশ্চিত গোলের সুযোগ । কখনও বলে পা ছোঁয়াতে পারেননি । কখনও প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারের গায়ে শট মেরেছেন । ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে তাঁর পারফরম্যান্সের দাপট বিশ্ব নরওয়ের আক্রমণাত্মক ফুটবলের পাল্টা হিসেবে কিছুটা রক্ষণাত্মক কৌশল নিয়েছিল আইভরি কোস্ট । দ্রুত গতির প্রতি আক্রমণে উঠে বেশ কয়েকবার বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করেছিল আফ্রিকার দেশটিও ৷
তবে গোলের জন্য নরওয়েকে ম্যাচের 39 মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে ৷ বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শটে নরওয়েকে এগিয়ে দেন আন্তনিয়ো নুসা । এরপর নরওয়ে বারবার আইভরি কোস্টের রক্ষণের জঙ্গলে বারবার হারিয়ে গিয়েছে । বরং প্রতি আক্রমণে এসে সমতায় ফিরতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল আইভরি কোস্ট ।
74 মিনিটে প্রায় একার চেষ্টায় ম্যাচের রং বদলে দেন আইভরি কোস্টের আমাদ দিয়ালো । প্রায় একার চেষ্টায় গোল করেন তিনি । তাঁর দৌড়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে নরওয়ের ডিফেন্স । একাই চার-পাঁচ জনকে কাটিয়ে ঠান্ডা মাথায় অসাধারণ সোয়ার্ভিং শটে গোল করেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ফুটবলার । এই সময় মনে হচ্ছিল খেলার ভাগ্য নির্ধারিত হবে অতিরিক্ত সময়ে বা টাই ভাঙার লড়াইয়ে ।
কিন্তু ম্যাচের 86 মিনিটে প্যাট্রিক বার্গ প্রতিপক্ষের একাধিক ডিফেন্ডারের নাগাল এড়িয়ে বল দেন বক্সে থাকা হালান্ডকে । পায়ের আলতো ছোঁয়ায় বিশ্বকাপে নিজের পঞ্চম গোলটি করেন নরওয়ের তারকা । সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌড়ে তিনিও রইলেন । এবার নরওয়ের প্রতিপক্ষ ব্রাজিল । ভিনিসিয়াস জুনিয়র বনাম হালান্ডের দ্বৈরথের অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব ।
প্রি-কোয়ার্টারে মেক্সিকো খেলবে ইংল্যান্ড বনাম কঙ্গো ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধে । 22 মিনিটে মেক্সিকোর প্রথম গোল । রবার্তা আলভারাদোর পাস থেকে জুলিয়ান কিনোনেসের গোল । বক্সের বাইরে থেকে অসাধারণ প্লেসিংয়ে ইকুয়েডরের গোলরক্ষকে পরাস্ত করেন ।
31 মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে মেক্সিকোর । ইকুয়েডরের বক্সের সামনে জিমেনেজ এবং কিনোনেস বল দেওয়া নেওয়া করে নিখুঁত শটে গোল করেন জিমেনেজ । মেক্সিকো নক-আউটে ওঠার পর থেকে সমর্থকেরা বাড়তি উচ্ছ্বাস শুরু করেছেন । 1986 সালের পর প্রথম বার নক-আউট পর্বের কোনও ম্যাচ জিতল মেক্সিকো ।