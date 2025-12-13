ETV Bharat / sports

কলকাতায় মেসি ! মধ্যরাতে বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন ভক্তরা

ঠিক রাত 2 টো 26 মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দরের 4 নম্বর গেট দিয়ে বেরিয়ে এলেন আর্জেন্তাইন মহাতারকা ৷ শনিবার দুপুর পর্যন্ত থাকবেন কলকাতায় ৷

MESSI
রাত 2 টো 26 মিনিটে কলকাতায় এলেন মেসি (ছবি: পিটিআই)
কলকাতা, 13 ডিসেম্বর: মধ্যরাতে মহানগরে মেসি ! দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে কলকাতায় পা রাখলেন ফুটবল দেবতার বরপুত্র ৷ কলকাতা বিমানবন্দরের 4 নম্বর গেট দিয়ে ঠিক রাত 2 টো 26 মিনিটে বেরিয়ে এলেন লিওনেল মেসি ৷ ঠান্ডা শীতের রাতের জড়তা কাটিয়ে বিমানবন্দর চত্বর তখন মেসিময় ৷

হাতে পোস্টার, মুখে মেসির নামগান- শেষ রাতে কলকাতার আকাশে বাতাসে তখন উৎসবের ছোঁয়া ৷ বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে সোজা হোটেল ৷ যাত্রা পথের সর্বত্র কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা ৷ হোটেলেও এলএম টেন-কে অভিনন্দন জানাতে তৈরি ছিল ভিড় ৷ মেসির সঙ্গে এদিন ভারতে এলেন তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু তথা ফুটবল বিশ্বের আরও এক তারকা লুই সুয়ারেজ ৷ ছিলেন মেসির সতীর্থ আর্জেন্তাইন তারকা রদ্রিগো দি পল-ও ৷ আগামী 72 ঘণ্টা ভারতজুড়ে মেসি ম্যানিয়া ৷ কলকাতা-হায়দরাবাদ-মুম্বই ও দিল্লি- এই চার শহরে একাধিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মেসি ৷ বলিউডের তারকা থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গেও দেখা হবে তাঁর ৷ সোমবার দেখা হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও ৷

মধ্যরাতে বিমানবন্দরে মেসিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন ভক্তরা (ইটিভি ভারত)

এদিকে বিশ্ববন্দিত ফুটবলারের সন্দেশের ছোট স্ট্যাচু তৈরি হল রিষড়ায়। নলেন গুরের সন্দেশ দিয়ে মেসির মূর্তি তৈরি করেছে রিষড়া এক বিখ্যাত মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান। শনিবার সেই মূর্তি বিশ্ব জয়ী ফুটবলারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। 13 ইঞ্চির মিষ্টির এই মূর্তিতে সন্দেশের উপর প্রাকৃতিক রং দিয়ে সাজানো হয়েছে। ওজন প্রায় সাড়ে চার কিলো। দু'দিনের মধ্যেই এই কাজ সম্পূর্ণ করেছে মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান। নীল-সাদা জার্সির রং করতে ব্যবহার করা হচ্ছে অপরাজিতা ফুলের পাঁপড়ির নির্যাস। এর আগে দিয়েগো মারাদোনা থেকে শুরু করে পেলে এবং মার্টিনেজ হাতে উঠেছে তৈরি এই মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের মিষ্টি।

স্বাভাবিকভাবেই মেসির আগমনে উন্মাদনা গ্রাস করেছে শহরের আট থেকে আশিকে ৷ 70 ফুট মূর্তি বানিয়ে ইন্টার মিয়ামি তারকাকে স্বাগত জানাবে কলকাতা ৷ শনিবার মাত্র অর্ধদিবসই ফুটবলের মক্কায় থাকবেন যুবরাজ ৷ কিন্তু মেসির এবারের ভারত সফর ফুটবলার হিসেবে নয়, বরং অনেক বেশি কর্পোরেট ৷ ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্ত যে সফরকে 'গোট ট্যুর' নামে অভিহিত করছেন ৷ তবে উন্মাদনায় খামতি নেই ৷

মেসির GOAT India ট্যুরের কলকাতার অংশটি বা কনসার্টটি হবে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ৷ যেখানে আর্জেন্তিনার ট্যাঙ্গো নাচের সঙ্গে মিশবে বাংলার রবীন্দ্রনৃত্য ৷ যা তৈরি করবে মায়াবী পরিবেশ ৷ রবীন্দ্রনাথের তিনটি গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনৃত্য ও ট্যাঙ্গো নাচের সুর-তাল-ছন্দ মিশবে মেসি বরণে ৷ এছাড়াও থাকছে ঢাকের তালে মেসির বোল। সমগ্র অনুষ্ঠান ঘিরে অভূতপূর্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা শুক্রবার খতিয়ে দেখলেন নগরপাল মনোজ বর্মা ৷ সবমিলিয়ে মেসিকে বরণ করতে তৈরি কলকাতা।

