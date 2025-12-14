ETV Bharat / sports

মেসির মুম্বই সফরের দিনে আয়োজক শতদ্রুকে 14 দিনের হেফাজতে নিল পুলিশ

সবপক্ষের সওয়াল শোনার পর এদিন বিধাননগর আদালতে খারিজ হয়ে যায় শতদ্রু দত্তর জামিনের আবেদন ৷

SATADRU DUTTA BAIL DENIED
মাইক্রোফোন হাতে আয়োজন শতদ্রু দত্ত (ETV Bharat)
কলকাতা, 14 ডিসেম্বর: কলকাতা কনসার্ট বিশৃঙ্খলার জেরে লন্ডভন্ড হলেও শনিবার সন্ধেয় হায়দরাবাদ সাক্ষী থেকেছে লিয়োনেল মেসির ম্য়াজিকের ৷ এরপর রবিবার বিশ্বজয়ী 'লা আলবিসেলেস্তে' অধিনায়ক ভারত সফরের তৃতীয় ধাপে পা রাখছেন মুম্বই ৷ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল হায়দরাবাদের পর এবং রবিবার মুম্বইয়ে লিয়োর কনসার্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে সফরের প্রধান আয়োজক শতদ্রু দত্তকে ছাড়াই ৷ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, শনিবার যুবভারতীর ঘটনায় গ্রেফতারির পর রবিবার বিধাননগর আদালতে তোলা হলে শতদ্রু দত্তকে 14দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হল ৷

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভাঙচুরের ঘটনায় শতদ্রু দত্তর বিরুদ্ধে (এমপিও) মেইনটেন্যান্স অব পাবলিক অর্ডার ধারা-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ ৷ এদিন আদালতে গোট ট্যুরের আয়োজক শতদ্রু দত্তের আইনজীবীর সওয়াল, "আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে একাধিক ধারা দেওয়া হয়েছে, এমনকী এমপিও আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ তিনি কী এমন কাজ করেছেন, যার জন্য এই আইনে মামলা হবে ?" পাশাপাশি জামিনের আবেদনও জানানো হয়।

বিধাননগর আদালতে শতদ্রু দত্ত নিজে এদিন পুলিশি হেফাজতের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে বলেন, "স্টেডিয়ামে যা ঘটেছে তার জন্য আমার বিরুদ্ধে মামলা কেন ? 14 দিনের পুলিশি হেফাজত কেন প্রয়োজন ?" ঘটনায় তাঁর পূর্বের খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেও আদালতকে জানান শতদ্রু দত্ত ৷ কিন্তু পাল্টা সওয়ালে সরকারি আইনজীবী বলেন, "মেসির সামনে কে যাবেন আর কে যাবেন না, তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আয়োজকের। আয়োজক নিজের লোকজনকে নিয়ে এমনভাবে মেসিকে ঘিরে রেখেছিলেন, যাতে সাধারণ দর্শকেরা তাঁকে ঠিকভাবে দেখতে পাননি।" সবমিলিয়ে জনসমাগম ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে আয়োজকের দায়িত্ব অবহেলা করা হয়েছে, এই মর্মে সবপক্ষের সওয়াল শোনার পর আদালত জামিনের আবেদন খারিজ করে শতদ্রু দত্তর 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

এদিকে যুবভারতীর ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠিত তিন সদস্যের কমিটি তাদের কাজ শুরু করে দিল ৷ রবিবার সকালে কমিটির সদস্যরা যুবভারতীত পৌঁছে প্রথমেই মাঠ পরিদর্শন করেন ৷ কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়ের সঙ্গে কমিটির বাকি দুই সদস্য মুখ্যসচিব মনোজ পন্ত এবং স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী লিয়ো মেসির প্রবেশপথের করিডর, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সংলগ্ন গ্যালারিগুলো পরিদর্শন করেন এদিন ৷ পাশাপাশি আধিকারিকরা তদন্তের জন্য ভাঙচুরের পরিমাণের প্রমাণ সংগ্রহ তো করেনই পাশাপাশি ভিডিয়ো ও ফটোগ্রাফি করে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ রাখেন ৷

