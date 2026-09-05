একই দলে মেসি-রোনাল্ডো ! ডিসেম্বরে ঐতিহাসিক ক্ষণের সাক্ষী থাকতে পারে ফুটবল বিশ্ব
আগামী ডিসেম্বরে কার্লোস তেভেজ তাঁর ফেয়ারওয়েল ম্যাচ আয়োজন করতে পারেন ৷ একদা সতীর্থের আমন্ত্রণেই সেখানে একই দলে খেলতে দেখা যেতে পারে মেসি ও রোনাল্ডোকে ৷
Published : September 5, 2026 at 8:48 PM IST
হায়দরাবাদ, 5 সেপ্টেম্বর: বছরের পর বছর ধরে ফুটবল মাঠে দু'জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুরাগীদের আকর্ষণীয় উপাদেয় হয়ে থেকেছে ৷ মাঠের লড়াই ছাপিয়ে সোশাল মিডিয়ায় দুই ফুটবলারের ফ্যানবেসের লড়াইও চর্চার শিরোনামে থেকেছে নিরন্তর ৷ গ্রহের সেরা ফুটবলার বাছতে একটা সময় পর্যন্ত হিমশিম খেতে হয়েছে বিশেষজ্ঞদেরও ৷ সবই হয়েছে, কিন্তু কেরিয়ারে কখনও একইসঙ্গে একই দলের হয়ে খেলেননি দুই অলটাইম গ্রেট লিয়োনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ কোটি-কোটি ফুটবলপ্রেমীদের সেই আকাঙ্খা পূরণ হতে পারে খুব শীঘ্রই ৷ সৌজন্যে দুই মহাতারকার প্রাক্তন সতীর্থ কার্লোস তেভেজ ৷
আর্জেন্তিনা ও ম্য়াঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন তারকা কার্লোস তেভেজ তাঁর ফেয়ারওয়েল ম্যাচ আয়োজন করতে পারেন বলে খবর ৷ একদা সতীর্থের আমন্ত্রণেই ফেয়ারওয়েল ম্য়াচে একই দলে খেলতে দেখা যেতে পারে মেসি ও রোনাল্ডোকে ৷ আগামী ডিসেম্বরে ঐতিহাসিক সেই ম্য়াচের সাক্ষী হতে পারে ফুটবল দুনিয়া, আর্জেন্তিনার জনপ্রিয় ক্রীড়া চ্যানেল টিওয়াইসি স্পোর্টসের রিপোর্টে এমনটাই প্রকাশিত হয়েছে ৷
আর্জেন্তিনার প্রাক্তন ফুটবলার কার্লোস তেভেজ তাঁর ছোটবেলার ক্লাব বোকা জুনিয়র্সের হয়ে খেলে 2022 সালে পেশাদার কেরিয়ারকে বিদায় জানিয়েছেন ৷ অবসরের প্রায় পাঁচ বছর বাদে ফেয়ারওয়েল ম্য়াচ আয়োজনের জন্য তিনি ইতিমধ্যেই বোকা জুনিয়র্স ম্য়ানেজমেন্টের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছেন ৷ ক্লাবের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জুয়ান রোমান রিকেলমে ম্য়াচ আয়োজনের বিষয়ে তেভেজ'কে সবুজ সংকেতও দিয়েছেন বলে রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে ৷ সব ঠিক থাকলে ম্য়াচটি অনুষ্ঠিত হবে বোকা জুনিয়র্সের হোম গ্রাউন্ড লা বোম্বোনেরা'য় ৷
🇦🇷🇵🇹 LIONEL MESSI Y CRISTIANO RONALDO SERÁN INVITADOS A LA DESPEDIDA DE CARLOS TÉVEZ.— JS (@juegosimple__) September 4, 2026
vía @GerGarciaGrova https://t.co/VSC42S5N2L pic.twitter.com/hxImI2iLQD
দেশ এবং ক্লাবের হয়ে তাঁর সঙ্গে কোনও না কোনও সময় খেলা এমন 60 জন তারকা ফুটবলারকে এই ম্য়াচে আমন্ত্রণ জানাতে চান তেভেজ ৷ সেই শর্তেই লা-আলবিসেলেস্তে'র জার্সিতে প্রাক্তন সতীর্থ মেসি এবং ম্যান ইউ'য়ের প্রাক্তন টিমমেট রোনাল্ডোকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি ৷ এ ব্য়াপারে নিয়মিত দু'জনের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখছেন বলেও জানিয়েছেন আর্জেন্তিনার হয়ে 76 ম্য়াচে 13 গোল করা সেন্টার-ফরোয়ার্ড ৷ এমনকী প্রতিপক্ষ হিসেবে নয়, মেসি ও রোনাল্ডো'কে যে তিনি একই দলে খেলাতে চান; সেটা সম্প্রতি একটি অনলাইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন তেভেজ ৷
বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে 11টি খেতাব জিতে 2022 সালে পেশাদার ফুটবল কেরিয়ারকে বিদায় জানিয়েছিলেন তেভেজ ৷ এর মধ্যে বোকা জুনিয়র্সের হয়েই সর্বাধিক 279 ম্য়াচ খেলেছেন তিনি ৷ এরপর ম্য়ান সিটি এবং ম্য়ান ইউনাইটেডের জার্সিতে যথাক্রমে সর্বাধিক 148 ও 99টি ম্য়াচ খেলেছেন তিনি ৷ সাতশোরও বেশি ম্য়াচ খেলে তেভেজের নামে রয়েছে 308টি গোল ৷ এর মধ্যে বোকা জুনিয়র্সের হয়ে তিনি গোল করেছেন 94টি ৷ এখন দেখার তেভেজের বিরাট পরিকল্পনা শেষমেশ দিনের আলো দেখে কি না ৷