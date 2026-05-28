ফ্রিমপং'কে বাইরে রেখে বিশ্বকাপের দলঘোষণা ডাচ'দের, চোট সারিয়ে স্কোয়াডে দিপেই

ফ্রিমপং'কে বাইরে রেখে বিশ্বকাপের দলঘোষণা ডাচ'দের, চোট সারিয়ে স্কোয়াডে দিপেই
ইংলিশ প্রিমিয়র লিগের 15 জন ফুটবলারকে রেখে বিশ্বকাপের দল বানালেন রোনাল্ড কোম্যান ৷
Published : May 28, 2026 at 10:16 AM IST
আমস্টারডাম, 28 মে: লিভারপুলের জার্সিতে অভিষেক মরশুমে নজর কাড়লেও বিশ্বকাপের দলে জায়গা হল না জেরেমি ফ্রিমপং'য়ের ৷ 2025-26 মরশুমে 'রেডস'-এর হয়ে 35 ম্য়াচ খেলে জোড়া গোল ও জোড়া অ্য়াসিস্ট রয়েছে এই রাইট-ব্য়াকের ৷ অথচ বুধবার নেদারল্যান্ডস বিশ্বকাপের জন্য 26 সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করল ফ্রিমপং'কে ছাড়া ৷ তবে চোট সারিয়ে বিশ্বকাপের দলে জায়গা করে নিলেন দেশের সর্বাধিক গোলদাতা মেম্ফিস দিপেই ৷
ঊরুর চোটে কাবু দিপেই'কে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে পাওয়া নিয়ে সংশয় ছিল ৷ ব্রাজিলের ক্লাব করিন্থিয়াসের হয়ে চলতি মরশুমে স্বল্প সংখ্যক ম্য়াচেই অংশ নিয়েছেন তিনি ৷ রবিবার চোট সারিয়ে অ্যাতলেতিকো মিনেইরো'র বিরুদ্ধে প্রত্যাবর্তন হয় তাঁর ৷ চোটের কারণে মরশুমে খুব কম গেমটাইম পাওয়া সত্ত্বেও 108 ম্য়াচে 55 গোল করা দুর্ধর্ষ এই স্ট্রাইকারকে বাইরে রাখার সাহস দেখালেন না রোনাল্ড কোম্যান ৷ স্কোয়াডে রয়েছেন দোনিয়েল মালেন-ও ৷ 2025-26 মরশুমে রোমা'র জার্সিতে 49 ম্যাচে 22 গোল করে দুর্ধর্ষ ফর্মে যিনি ৷ বিশ্ব ফুটবলের মহামঞ্চে দিপেই'য়ের ফিটনেস সংক্রান্ত সমস্যা হলে মালেন সেই জায়গা পূরণ করবেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷
তিনবারের ফাইনালিস্টদের ঘোষিত বিশ্বকাপ স্কোয়াডের অধিকাংশই ব্রিটিশ ফুটবলের টপ-টিয়ার থেকে ৷ ইপিএল থেকে 15 জন ফুটবলার জায়গা করে নিয়েছেন কোম্যানের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ৷ চোটপ্রবণ হওয়ায় রাইট-ব্যাক ফ্রিমপং'কে না-রাখলেও স্কোয়াডের আট ডিফেন্ডারের সাতজনই খেলেন ইপিএলে ৷ যাঁদের মধ্যে অন্যতম লিভারপুল ডিফেন্ডার ভার্জিল ভ্যান ডাইক, ম্য়ান সিটি'র ন্যাথন আকে, চেলসির জোরেল হাতো ৷ ব্যতিক্রম একমাত্র ইন্টার মিলানের ডেঞ্জেল ডুমফ্রিয়েস ৷ আরেক ইন্টার ডিফেন্ডার স্তেফান দি ব্রিজ চোট সারিয়ে সুস্থ না-হওয়ায় বিশ্বকাপের দলে জায়গা হল না তাঁর ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে ডাচ'দের বিশ্বকাপ দলে মেডেন কল-আপ পেলেন ওয়েস্ট হ্য়াম উইঙ্গার ক্রিসেনসিও সামারভিল ৷ সরাসরি বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রথম আন্তর্জাতিক ক্যাপটি পেতে পারেন তিনি ৷ গোড়ালির চোটে মার্চের পর থেকে মাঠে নামতে না-পারলেও দিপেই'য়ের মতো আর্সেনাল ডিফেন্ডার জুরিয়ান টিম্বারের উপরেও আস্থা রাখলেন কোম্যান ৷ তবে এসিএল চোটের কারণে জাভি সিমন্স এবং জের্ডি স্কাউটেনের সার্ভিসও যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডায় অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপে পাচ্ছে না 'অরেঞ্জ' ৷
2024 সালের মার্চের পর ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার মার্তেন দি রুন এবং 2022 সালের পর মাত্র একটি ম্য়াচে নেদারল্যান্ডসের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার গুস তিল'কে স্কোয়াডে রেখে চমক দিলেন কোম্য়ান ৷ জাপান, সুইডেন এবং তিউনিশিয়ার সঙ্গে 2026 বিশ্বকাপের গ্রুপ এফ-এ রয়েছে রুদ গুলিতের দেশ ৷ 15 জুন জাপানের বিরুদ্ধে ম্য়াচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে তারা ৷
নেদারল্যান্ডসের 26 জনের বিশ্বকাপ স্কোয়াড:
- গোলরক্ষক: মার্ক ফ্লেকেন, রবিন রোয়েফস, বার্ট ভার্ব্রুগেন
- ডিফেন্ডার: ন্য়াথন আকে, ডেঞ্জেল ডুমফ্রিয়েস, জোরেল হাতো, জুরিয়েন টিম্বার, পল ভ্যান হেকে, ভ্যান দে ভেন, ভার্জিল ভ্যান ডাইক
- মিডফিল্ডার: ফ্রেঙ্কি দি জং, মার্তেন দি রুন, রিয়ান গ্র্য়াভেনবার্চ, তিউন কুপমেইনার্স, তিজানি রেইন্ডার্স, গুস তিল, কুইন্টেন টিম্বার, ম্য়াটস উইয়েফার
- ফরোয়ার্ড: ব্রায়ান ব্রবি, মেম্ফিস দিপেই, কদি গাকপো, জাস্টিন ক্লুইভার্ট, নোয়া ল্যাং, দোনিয়েল মালেন, ক্রিসেনসিও সামারভিল ও ওয়াউট ওয়েগহর্স্ট ৷