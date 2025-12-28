রিচার বিশ্বজয় থেকে মেসি-সফরে বিশৃঙ্খল যুবভারতী, পঁচিশে ঘটনাবহুল বঙ্গক্রীড়া

রিচার বিশ্বজয় থেকে মেসি-সফরে বিশৃঙ্খল যুবভারতী, পঁচিশে ঘটনাবহুল বঙ্গক্রীড়া
ফেলে আসা বছরে কোন কোন স্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেল বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে ? দেখে নেওয়া যাক একনজরে ৷
Published : December 28, 2025 at 3:07 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 ডিসেম্বর: নতুন বছরের সন্ধিক্ষণে সন্তোষ ট্রফি জিতে সাফল্যের তারটা উঁচু তারে বেঁধে দিয়েছিল সঞ্জয় সেনের বাংলা ৷ রবি হাঁসদা, নরহরি শ্রেষ্ঠাদের সৌজন্যে নিজামের শহর হায়দরাবাদে 33 বারের জন্য ভারতসেরা হয়েছিল বাংলা ৷ সেই সাফল্যকে পাথেয় করে 2025-এ বছরভর বেশকিছু নজরকাড়া সাফল্য এল বাংলার ঝুলিতে ৷ তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবশ্যই প্রথম বাঙালি হিসেবে রিচা ঘোষের বিশ্বজয় ৷ তবে ফেলে আসা বছরে বাংলার ক্রীড়া সাক্ষী থাকল অনভিপ্রেত ঘটনারও ৷ শেষের আগে ফেলে আসা বছরে বাংলার ময়দানকে ফিরে দেখা ৷
- রিচা ঘোষের বিশ্বজয়: গত নভেম্বরে প্রথমবারের জন্য দেশের মাটিতে বিশ্বসেরার নজির গড়ে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল ৷ যে দলে সাফল্যের অন্যতম কান্ডারী শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ ৷ বাংলার প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে বিশ্বকাপ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করলেন এই স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ গ্রুপ পর্বের ম্য়াচে দল হারলেও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাঁর মারকাটারি 94 রানের ইনিংস টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা ৷ এছাড়াও মোক্ষম সময়ে ব্য়াট হাতে নেমে টুর্নামেন্টজুড়ে দলের প্রয়োজনে সাহায্য করে গিয়েছেন তিনি ৷ ব্য়াট হাতে বিশ্বকাপে 235 রানের পাশাপাশি উইকেটের পিছনেও অনবদ্য ছিলেন রিচা ৷
- আইএসএল শিল্ড ও ট্রফি জয় মোহনবাগানের: একচ্ছত্র আধিপত্য নিয়ে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ জিতল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ শিল্ড জয়ের পাশাপাশি কাপও এল বাগানের ঝুলিতে ৷ হোসে মোলিনার প্রশিক্ষণে বাংলার প্রথম ক্লাব হিসেবে একই মরশুমে সবুজ-মেরুনের এই সাফল্যে নেতৃত্ব দিলেন শুভাশিস বসু ৷ ফাইনালে বেঙ্গালুরু এফসি'কে 2-1 গোলে হারায় কলকাতা জায়ান্টরা ৷
- ফের সিএবি মসনদে মহারাজ: দ্বিতীয়বারের জন্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট পদে বসলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় ৷ সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বঙ্গ ক্রিকেটের মসনদ আলো করেন মহারাজ ৷ দাদা স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্য়ায়ের জুতোয় পা গলান ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ৷
- জাতীয় গেমসে সৌবৃতির পদকের হ্যাটট্রিক: ফেব্রুয়ারির শুরুতে জাতীয় গেমসে উজ্জ্বল বাংলার সাঁতারু সৌবৃতি মণ্ডল ৷ পুলে ঝড় তুলে পদকজয়ের হ্য়াটট্রিক সেরে ফেলেন তিনি ৷ 200 মিটার ও 100 মিটার ব্যাকস্ট্রোকে সোনা জয়ের পাশাপাশি 50 মিটার ব্যাকস্ট্রোকে রুপো জিতে নেন সৌবৃতি ৷
- মহিলা ফুটবলে দেশের সেরা ইস্টবেঙ্গল: মোহনবাগানের আইএসএল ট্রফিজয়ের ঠিক আগে আইডব্লিউএল এল ইস্টবেঙ্গলের ঘরে ৷ প্রথমবার মহিলা ফুটবলে ভারতসেরা হল লাল-হলুদের মেয়েরা ৷ ওড়িশা এফসি'কে হারিয়ে 11 এপ্রিল খেতাব জয় নিশ্চিত করে ফেলে ইস্টবেঙ্গল ৷ সেইসঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রিলিমিনারি রাউন্ডের যোগ্যতা অর্জন করে অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ অ্যান্ড কোম্পানি ৷ উল্লেখ্য, বছরের শেষ সাফ উইমেন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপেও চ্য়াম্পিয়ন হয়েছে লাল-হলুদ ৷ দেশের প্রথম মহিলা ক্লাব হিসেবে আন্তচর্জাতিক ট্রফিজয়ের নজির গড়েছে তাঁরা ৷
- মেসির গোট ট্যুরে যুবভারতীতে বিশৃঙ্খলা: বছরশেষে এহেন ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না বাঙালির গর্বের যুবভারতী ৷ ভারত সফরে এসে মেসির প্রথম কনসার্ট হওয়ার কথা ছিল যুবভারতীতে ৷ 13 ডিসেম্বর সূচি মেনে স্টেডিয়ামে হাজিরও হয়েছিল বিশ্বজয়ী আর্জেন্তাইন মহাতারকা ৷ কিন্তু সেলেব, মন্ত্রী-আমলারা মেসিকে ঘিরে থাকায় উত্তাল হয়ে ওঠে যুবভারতী ৷ শুরু হয় বিশৃঙ্খলা ৷ যা আঁচ করে মাত্র 20 মিনিট বাদেই স্টেডিয়াম ছাড়েন গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলার ৷
এরপর ক্ষিপ্ত ফুটবল-জনতা তাণ্ডব চালায় স্টেডিয়ামে ৷ মেসির গোট ট্যুরের প্রধান আয়োজক শতদ্রু দত্ত আপাতত পুলিশি হেফাজতে ৷ গ্রেফতার আরও কয়েকজন ৷ ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ অনুরাগীদের টিকিটের মূল্য ফেরতের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷