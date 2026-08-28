দলকে কলকাতা লিগের গ্রুপ শীর্ষে রেখে ইস্তফা মহামেডান কোচ মেহরাজউদ্দিনের
কলকাতা লিগে কোল ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচের আগেই ক্লাব সচিব ও ক্লাব সভাপতিকে পদত্যাগপত্র মেইল করলেন মেহরাজ ৷
Published : August 28, 2026 at 3:37 PM IST
কলকাতা, 28 অগস্ট: আট ম্য়াচে 18 পয়েন্ট নিয়ে কলকাতা লিগের গ্রুপ-বি'র শীর্ষে দল ৷ শুক্রবার কোল ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে জয় তুলে নিতে পারলে গ্রুপ শীর্ষে শেষ করে সুপার-সিক্স নিশ্চিত করে ফেলবে দল ৷ এমন সময় মহামেডান স্পোর্টিং'য়ের কোচর পদ ছাড়লেন মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু ৷ সমাজমাধ্যমে নিজের পদত্যাগের কথা জানিয়ে দিলেন তিনি ৷
আইএসএল থেকে অবনমন ৷ ইনভেস্টরহীন পরিস্থিতিতেও অনেকদিন পর কলকাতা লিগে ছন্দে রয়েছে মহামেডান ৷ প্রথম আট ম্য়াচের পাঁচটি জিতেছে তারা ৷ আন্দ্রে চের্নিশভ দায়িত্ব ছাড়ার পরে গত মরশুমে কঠিন সময়ে মহামেডানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন মেহরাজ ৷ আইএসএলে অবনমন বাঁচানোর মরিয়া লড়াই চালিয়েছিলেন সীমিত সামর্থ্য নিয়ে ৷ এবার ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে ভালো ফলাফলের লক্ষ্য নিয়ে ঘরোয়া লিগে নজরকাড়া পারফর্ম করছিল মেহরাজের মহামেডান ৷ যা মানসিক দিক থেকে চাঙ্গা রেখেছিল অনুরাগীদেরও ৷ এহেন পরিস্থিতিতে মেহরাজউদ্দিন সরে দাঁড়ানোয় ধাক্কা খেল সাদা-কালো শিবির ৷
সোশাল মিডিয়ায় কোচের পদ থেকে অবসর ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মেইল করে ক্লাব সচিব ওয়াসিম আক্রাম'কে পদত্যাগপত্র পাঠান মেহরাজ ৷ কেন পদ ছাড়লেন, তা অবশ্য উল্লেখ করেননি মেহরাজ ৷ তবে শোনা যাচ্ছে মরশুমের মাঝামাঝি এসেও লিখিত চুক্তি হাতে না-পাওয়াতেই দায়িত্ব ছাড়লেন মেহরাজ ৷ ফলত 28 অগস্ট কলকাতা লিগে বারাসত স্টেডিয়ামে কোল ইন্ডিয়া'র বিরুদ্ধে মহামেডান ডাগআউটে রয়েছেন সহকারি শাহিদ রামন ৷
এটি ছিল মহামেডান ক্লাবে কোচ মেহরাজের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ তিনি এর আগে সাদা-কালোর কোচ হয়েছিলেন ৷ কলকাতা লিগে ভালো খেললেও তখন তাঁকে সরানো হয়েছিল। এর পর বিদেশি আন্দ্রে চের্নিশভকে কোচ করে আনা হয় ৷ তিনি সরে দাঁড়ানোর পর 2025 সালে ফের কোচ হিসেবে প্রত্যাবর্তন হয় প্রাক্তন কাশ্মীরি ফুটবলারের ৷
মেহরাজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার ঘটনায় হতবাক সচিব ওয়াসিম আক্রাম ৷ তিনি জানালেন, ক্লাব কিংবা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে সেই অর্থে কোনও সমস্য়া ছিল না মেহরাজের ৷ নতুন মরশুমে পারিশ্রমিক নিয়েও সম্মতিতে পৌঁছেছিল দু'পক্ষ ৷ কিন্তু তারপরেও মেহরাজ আচমকা সরে দাঁড়ানোয় সচিব ইটিভি ভারত'কে বলেন, "আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি ৷ তবে হয়তো তিনি আরও ভালো কোনও প্রস্তাব পেয়েছেন ৷ গত মরশুমে আইএসএল থেকে অবনমনের পরও দলটাকে মোটিভেট করে রাখছিলাম ৷ তারপরেও উনি ছেড়ে দেবেন কল্পনাও করতে পারিনি ৷"