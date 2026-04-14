আইপিএল অভিষেকে অনন্য কীর্তি, রয়্যালস ব্যাটিংকে 'সবক' শেখানো কে এই প্রফুল হিঙ্গে ?

আইপিএল অভিষেকে অনন্য কীর্তি, রয়্যালস ব্যাটিংকে 'সবক' শেখানো কে এই প্রফুল হিঙ্গে ?
আইপিএলের 19 বছরের ইতিহাসে যা ঘটেনি, সোমবার অভিষেকে তাই করে দেখালেন প্রফুল হিঙ্গে ৷ চিনে নিন সানরাইজার্সের নতুব তারাকে ৷
Published : April 14, 2026 at 10:18 AM IST
হায়দরাবাদ, 14 এপ্রিল: সিলেবাসের সম্পূর্ণ বাইরের প্রশ্নে ঘায়েল রাজস্থান রয়্যালস ৷ পঞ্জাব কিংস ম্য়াচের একাদশ থেকে শেষ মুহূর্তে বাদ পড়তে হলেও সোমবার ঘরের মাঠে জয়দেব উনাদকাটের পরিবর্তে সানরাইজার্স জার্সিতে অভিষেক হয় প্রফুল হিঙ্গের ৷ আনকোরা বোলারকে নিয়ে হোমওয়ার্ক করার কোনও অবকাশ সেই অর্থে ছিল না রাজস্থান রয়্যালসের কাছে ৷ আর সেই আনকোরা বোলারের কাছে প্রথম ওভারেই ম্য়াচটা হেরে বসল প্রথম চার ম্যাচে টানা জয় পাওয়া রয়্য়ালস ৷
বৈভব সূর্যবংশী, ধ্রুব জুরেল ও লুয়ান ড্রে প্রিটোরিয়াস ৷ প্রথম ওভারেই তিন ব্য়াটারকে শূন্য রানে ফিরিয়ে ঐতিহাসিক কীর্তি গড়ে ফেলেন হিঙ্গে ৷ আইপিএলের 19 বছরের ইতিহাসে ইনিংসের প্রথম ওভারে তিন উইকেট নেওয়া একমাত্র পেসার হলেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ক্রিকেটার ৷
- কে এই প্রফুল হিঙ্গে: সিনিয়র ক্রিকেটে মাত্র একটি টি-20 ম্যাচের অভিজ্ঞতা নিয়ে সোমবার আইপিএলে আত্মপ্রকাশ করেন প্রফুল হিঙ্গে ৷ যাঁকে 2026 মিনি নিলামে বেস প্রাইস 30 লক্ষ টাকায় দলে নিয়েছে সানরাইজার্স ৷
জন্ম নাগপুরে ৷ 2024 সালে বিদর্ভের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল ডানহাতি এই পেসারের ৷ 2025-26 রঞ্জি ট্রফিতেও নিয়মিত খেলেছেন তিনি ৷ রঞ্জিতে 11 ম্য়াচে তাঁর সংগৃহিত উইকেট সংখ্যা 16 ৷ সিনিয়র টি-20 ক্রিকেটে এর আগে তিনি একমাত্র ম্যাচটি খেলেছেন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ৷ 2025 সালের ডিসেম্বরে অন্ধ্রের বিরুদ্ধে সেই ম্য়াচে 23 রানে এক উইকেট নিয়েছিলেন হিঙ্গে ৷
এখনও পর্যন্ত 10টি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে 27 উইকেট নিয়েছেন তিনি ৷ ছ'টি লিস্ট-এ ম্য়াচে হিঙ্গের উইকেট সংখ্য়া পাঁচ ৷ 140কিমি/ঘণ্টার আশেপাশে টানা বোলিংয়ে সক্ষম সানরাইজার্স পেসার গতবছর বিদর্ভ প্রো টি-20 লিগেও ঝড় তুলেছিলেন ৷ 8.96 ইকোনমি-রেটে ছ'ম্য়াচে আট উইকেট নিয়েছিলেন তিনি ৷
- ম্যাচ সেরার অনুভূতি: 34 রানে চার উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়ে প্রফুল বলেন, "আমি এটা মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম ৷ গতবছর আমি কোথাও একটা লিখেওছিলাম যে আমি আইপিএল আত্মপ্রকাশে চার-পাঁচ উইকেট নেব ৷ পাওয়ার-প্লে'তে আমি যতটা সম্ভব আধিপত্য কায়েম করতে চেয়েছিলাম ৷"
হিঙ্গের সংযোজন, "13 বছর বয়সে আমি ক্রিকেট শুরু করেছিলাম ৷ প্রাথমিকভাবে চামড়ার বল নিয়ে আমার বিশেষ ধারণা ছিল না ৷ তবে বাবাকে আমি কোনও ক্লাবে ভর্তি করে দেওয়ার কথা বলেছিলাম ৷ এভাবেই আমার ক্রিকেট শুরু ৷ ম্য়াচ সেরার পুরষ্কার আমি পরিবারকেই উৎসর্গ করছি ৷"