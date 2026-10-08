খেলার মাঠে সাফল্যের স্বীকৃতি, 78 জন পদকজয়ী ক্রীড়াবিদকে নিয়োগপত্র দিতে তৎপর নবান্ন

খেলার মাঠে সাফল্যের স্বীকৃতি, 78 জন পদকজয়ী ক্রীড়াবিদকে নিয়োগপত্র দিতে তৎপর নবান্ন
Appointment Letter for an Athlete: রাজ্যের 78 জন পদকজয়ী ক্রীড়াবিদকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু নবান্নের। প্রয়োজনীয় নথি 15 দিনের মধ্যে নবান্নে জমা দেওয়ার নির্দেশ।
Published : October 8, 2026 at 11:47 AM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: খেলার মাঠে নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রমে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছেন যাঁরা, সেই সমস্ত প্রতিভাবান পদকজয়ী খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে আরও এক ধাপ এগোল রাজ্য সরকার। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে রাজ্যের 78 জন জাতীয় স্তরে পদকজয়ী ক্রীড়াবিদকে স্পোর্টস কোটায় সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিতে তৎপর হয়েছে নবান্ন।
কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার (পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস) দফতরের তরফ থেকে গতকাল, বুধবার এই নিয়োগ সংক্রান্ত একটি চূড়ান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচিত প্রার্থীদের দ্রুত সমস্ত নথিপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নবান্ন সূত্রের খবর, ক্রীড়াবিদদের এই চাকরির বিষয়টি আগেই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদন পেয়েছিল। এরপর যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের সুপারিশ মেনে গত 17 সেপ্টেম্বর এবিষয়ে একটি চূড়ান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল রাজ্য প্রশাসন। যোগ্যতা ও জেতা পদকের ভিত্তিতে এই 78 জন ক্রীড়াবিদকে সেকশন অফিসার, আপার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইউডিএ), লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট (এলডিএ) এবং গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগ করা হবে।
কর্মিবর্গ দফতরের বর্তমান পদের কাঠামোর বা শূন্যপদের কোনও রদবদল না-করেই বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁদের এই পদে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ধাপ হিসেবে এবার পুলিশি ভেরিফিকেশন বা চারিত্রিক শংসাপত্র যাচাইয়ের কাজ শুরু হতে চলেছে।
কর্মিবর্গ দফতরের জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.par.wb.gov.in)-এ 'ভেরিফিকেশন রোল' বা ভিআর ফর্ম আপলোড করা হয়েছে। চাকরিপ্রার্থীদের সবার প্রথমে ওয়েবসাইট থেকে সেই ফাঁকা ফর্মটি ডাউনলোড করতে হবে। এরপর সেটি নির্ভুলভাবে পূরণ করে ওই ভিআর ফর্মের দু'টি আসল কপি বা অরিজিনাল সেট জমা দিতে হবে। ফর্মের সঙ্গে পদক জয়ের যাবতীয় শংসাপত্রের স্ব-প্রত্যয়িত বা সেল্ফ-অ্যাটেস্টেড ফটোকপি একটি মুখবন্ধ খামে ভরে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।
সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, তফসিলি জাতি, উপজাতি, ওবিসি এবং বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব কাস্ট বা শারীরিক সক্ষমতার শংসাপত্রের দু'টি স্ব-প্রত্যয়িত কপি অবশ্যই ফর্মেজুড়ে দিতে হবে। যাঁরা ইতিমধ্যেই অন্য কোনও সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত রয়েছেন, তাঁদের পুলিশ ভেরিফিকেশন বা মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য বর্তমান নিয়োগকর্তাকে বিষয়টি আগেভাগে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
নথিপত্র জমা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় ও স্থান বেঁধে দিয়েছে প্রশাসন। বিজ্ঞপ্তি জারির দিন থেকে আগামী পনেরোটি কর্মদিবসের মধ্যে যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতে হবে প্রার্থীদের। নবান্নের সাততলায় কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের 703 নম্বর ঘরে রাখা ড্রপ-বক্সে সরাসরি এই ফর্ম জমা দেওয়া যাবে। কেউ চাইলে ডাকযোগেও তা পাঠাতে পারেন। তবে ফর্ম জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। ছুটির দিনগুলি বাদে শুধুমাত্র কাজের দিনে বেলা 11টা থেকে বিকেল 3টের মধ্যেই তা জমা করতে হবে।
সরকারি নিয়মের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র গাফিলতি বরদাস্ত করবে না-নবান্ন। বিজ্ঞপ্তিতে অত্যন্ত কড়া ভাষায় এই বিষয়ে সতর্ক করে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে সরকারি আধিকারিকরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, "নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ যথাযথভাবে পূরণ করা পিভিআর জমা দিতে ব্যর্থ হলে ধরে নেওয়া হবে যে তিনি অফিশিয়াল গেজেটে বিজ্ঞাপিত সেকশন অফিসার, আপার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট অথবা গ্রুপ-ডি পদের নিয়োগপত্র গ্রহণে আগ্রহী নন।"