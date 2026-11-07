দীর্ঘদিন ব্রাত্য জাতীয় দলে, টেস্ট থেকে অবসর মহম্মদ শামির

দীর্ঘদিন ব্রাত্য জাতীয় দলে, টেস্ট থেকে অবসর মহম্মদ শামির
MD Shami retirement: ভারতের হয়ে 64টি টেস্ট ম্যাচ খেলে 229টি উইকেট নিয়েছেন শামি। তবে দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন। সঞ্জয় অধিকারীর প্রতিবেদন ।
Published : November 7, 2026 at 12:54 AM IST
কলকাতা 6 নভেম্বর: টেস্ট ক্রিকেটে আর নয়। কিছুটা নিঃশব্দে এবং একটু বেশি অভিমান নিয়ে ক্রিকেট খেলার সবচেয়ে বড় ফরম্যাট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন মহম্মদ শামি।
শুক্রবার গভীর রাতে সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো পোস্ট করে নিজের অবসরের কথা জানান 36 বছর বয়সি এই পেসার। সদ্য বাংলার হয়ে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খেলে উঠেছেন । চব্বিশ ঘণ্টার একটু বেশি সময় অতিক্রান্ত। তারই মধ্যে লাল বলের ক্রিকেটকে আলবিদা জানালেন । তবে ক্রিকেটকে এখনই বিদায় জানাচ্ছেন না। সাদা জার্সি তুলে রাখলেও পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেট ও টি-টোয়েন্টিতে খেলা চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন শামি।
ভারতের হয়ে 64টি টেস্ট ম্যাচ খেলে 229টি উইকেট নিয়েছেন শামি। দীর্ঘদিন ধরেই জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন । 2025 সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের পর আর ভারতীয় দলের হয়ে খেলতে দেখা যায়নি তাঁকে। চোটের কারণে দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরেও থাকতে হয়েছিল এই পেসারকে। পরে বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরে বল হাতে নজর কাড়েন। ধারাবাহিকভাবে ভাল খেললেও জাতীয় দলে আর জায়গা হয়নি তাঁর। তা নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন। ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রাক্তন প্রধান অজিত আগরকারের বিরুদ্ধে।
এদিন অবসরের কথা জানিয়ে শামি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "সাদা জার্সিকে বিদায় জানালেও তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্মৃতিগুলিকে কখনও বিদায় জানাতে পারব না।" প্রথমবার ভারতের টেস্ট জার্সি পরার সময় তাঁর একটাই স্বপ্ন ছিল, দেশের জন্য কিছু করা। সেই থেকে প্রতিটি উইকেট, কঠিন সময়, চোট এবং প্রত্যাবর্তন তাঁকে অনেক কিছু শিখিয়েছে।
শামি বলেছেন, “টেস্ট ক্রিকেট আমার কাছে শুধু একটি ফরম্যাট নয়, জীবনের অত্যন্ত বিশেষ একটি অধ্যায়। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এবং অসংখ্য সুন্দর স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত জানাচ্ছি।”
এই দীর্ঘ যাত্রায় পাশে থাকার জন্য সতীর্থ, কোচ, পরিবার এবং দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে বিসিসিআই এবং সিএবি-কেও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তাঁর প্রতিভার উপর আস্থা রেখে সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি ক্রিকেট জীবন গড়ে তুলতে সাহায্য করার জন্য দুই সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞ শামি ।
ভারতের হয়ে টেস্ট ক্রিকেটে একাধিক স্মরণীয় ম্যাচ খেলেছেব শামি। বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে তাঁর বোলিং ভারতীয় দলের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। চোটের সঙ্গে লড়াই করে বারবার মাঠে ফিরে আসার নজিরও গড়েছেন। মাঠে হয়তো শেষ টেস্ট বলটি করে ফেলেছেন, কিন্তু দেশের হয়ে খেলার গর্ব আজীবন তাঁর হৃদয়ে থাকবে বলেই জানিয়েছেন এই ভারতীয় পেসার।