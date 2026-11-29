ডার্বির নায়ক ম্যাকলারেন, ইস্টবেঙ্গলকে নয়ে ঠেলে শীর্ষে মোহনবাগান
ISL DERBY: রবিবার ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে 1-0 গোলে হারিয়ে দিলিমপেরিসের দল 18 পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় সবার উপরে উঠে এল।
Published : November 29, 2026 at 9:58 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর : চলতি আইএসএলে ডার্বি সহ হাফডজন জয়ের মুখ দেখল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। রবিবার ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে 0-1 গোলে হারিয়ে দিলিমপেরিসের দল 18 পয়েন্ট নিয়ে উঠে এল সবার উপরে। ফের ডার্বিতে গোল করে নায়ক জেমি ম্যাকলারেন।
চলতি মরসুমে দুই প্রধানের দ্বৈরথে দিলিমপেরিস টেক্কা দিলেন লাল-হলুদ কোচ আন্তেনিও লোপেজ হাবাসকেও। আপাতত 3-1 ব্যবধানে এগিয়ে রইলেন তিনি ।
অন্যদিকে, এদিন হেরে ঝুলিতে মাত্র সাত পয়েন্ট নিয়ে ইস্টবেঙ্গল নেমে গেল নয় নম্বরে। ম্যাচ শেষে ইস্টবেঙ্গল কোচ হাবাস ফের তেড়ে গেলেন রেফারির দিকে। উল্টোদিকে, মাঠে নেমে সবুজ মেরুন ফুটবলারদের অভিনন্দন জানালেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। ডার্বির সেরা হয়েছেন বাগানের আলবার্তো রডরিগেজ।
ম্যাচে নামার আগে দলের এক নম্বর ডিফেন্ডার যদি খেলতে না পারার পরিস্থিতিতে চলে যান, তাহলে যে কোনও কোচের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার দশা হয়। রবিবার দুপুরে জিভুলিচের চোটে অস্বস্তি সামনে আসে ইস্টবেঙ্গলে। আনোয়ার নেই, জিভুলিচ আচমকা চোটের কবলে-এই অবস্থায় ভারতীয় ডিফেন্ডাররাই ভরসা।
এমন পরিস্থিতিতে হাপিত্যেশ না করে সন্দীপ মাণ্ডির সঙ্গে জিকসনকে জুড়ে, লালচুননুঙ্গা এবং জয় গুপ্তাকে দুই সাইড ব্যাক হিসেবে রেখে রক্ষণ সাজান হাবাস। রোহিত কুমারকে ডিফেন্সিভ স্ক্রিন করে পাঁচ ডিফেন্ডারে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের আক্রমণ রোখার নীল নকশা সাজিয়েছিলেন তিনি ।
মাঝমাঠে রশিদকেও আক্রমণ এবং রক্ষণের যোগসূত্র রক্ষায় একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল বেঁধে দিলেন। আর তাতেই প্রথম 45 মিনিটে দিলিমপেরিসের মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের আক্রমণ বারবার আটকে যেতে থাকে। শুভাশিসের পাস থেকে অনিরুদ্ধ থাপার সহজ সুযোগ নষ্ট করা ছাড়া সেভাবে ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি বাগান।
বদলে ইস্টবেঙ্গল প্রতি আক্রমণ নির্ভর ফুটবলে ভর দিয়ে 36 মিনিটে সবুজ মেরুন গোলের মুখ খুলে ফেলেছিল। আলবার্তো ত্রাতা না হলে ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে যেতে পারত । জয় গুপ্তার পাস কার্যত গোললাইন থেকে বাঁচান তিনি। এর আগে ডেভিডের পা থেকেও নিশ্চিত গোল বাঁচান আলবার্তো।
অথচ মিগুয়েল, সাহাল আব্দুল সামাদ ছাড়া পূর্ণ শক্তির দল নামিয়েছিলেন দিলিমপেরিস। 67 মিনিটে গোল হওয়ার আগে পর্যন্ত সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায়নি ম্যাকলারেন, মনবীর, দ্রেজান দ্রাদিজ, ছাঙতেকে। মেহতাব সিং এর পাস থেকে দ্রাদিজের পরিবর্তে নামা লিস্টন কোলাসোর চিপ করে দেওয়া বল থেকে গোল ম্যাকলারেনের।
চোট সারিয়ে ফিরে ডার্বিতে গোলের খাতা খুললেন সবুজ মেরুন এর এই অস্ট্রেলিয়ান স্ট্রাইকার। গোল করে কর্নার ফ্ল্যাগ আকাশে তুলে গোলের উদযাপনও করলেন। যা ছিল গত মরসুমের শেষ ডার্বিতে এডমুন্ডের গোলের সেলিব্রেশনের পাল্টা । 80 মিনিট মাঠে ছিলেন, গোল করে দলের জয়ে কার্যকরী ভূমিকা নিলেন তিনি।
পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলাতে ইস্টবেঙ্গল খোলস ছেড়ে বেরোতেই চাপ বাড়ে সবুজ মেরুন রক্ষণে। তবে, একাধিক পরিস্থিতি তৈরি করেও গোলের মুখ খুলতে পারেনি।
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