অক্টোবর থেকে ক্রিকেটের নিয়মে আমূল পরিবর্তন, দেখে নেওয়া যাক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি

অক্টোবর থেকে ক্রিকেটের নিয়মে আমূল পরিবর্তন, দেখে নেওয়া যাক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি
ল্যামিনেটেড ব্য়াট ব্য়বহারে অনুমতি থেকে 'বানি হপ' ক্য়াচের ক্ষেত্রে আসছে বদল ৷ যা কার্যকর হবে অক্টোবর থেকে ৷
Published : February 4, 2026 at 6:39 PM IST
লন্ডন, 4 ফেব্রুয়ারি: জুনিয়র ক্রিকেটে অনুমতি থাকলেও এতদিন সিনিয়র ক্রিকেটে ল্য়ামিনেটেড বা টাইপ-ডি ব্য়াটের ব্যবহারে অনুমোদন ছিল না মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের ৷ সম্প্রতি বাইশ গজের নিয়ম-নীতিতে সংস্কার এনে প্রাপ্তবয়স্কদের (অ্য়াডাল্ট) ক্রিকেটেও ল্যামিনেটেড ব্য়াট ব্যবহারে অনুমতি দিল এমসিসি ৷
2022 সালের পর ফের বাইশ গজে নীতি সংস্কার করেছে এমসিসি ৷ যা চলতি বছর 1 অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে ৷ আধুনিক ক্রিকেটের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই বাইশ গজের বিভিন্ন নীতিতে সংস্কার আনতে প্রয়াসী হয়েছে ক্রিকেটের নীতি নির্ণায়ক সংস্থা ৷ ছোট-বড় সবমিলিয়ে চলতি বছর বাইশ গজে 73টি সংস্কারের ঘোষণা করেছে এমসিসি ৷ যার মধ্যে 7-8টি বেশ উল্লেখযোগ্য ৷ জেনে নেওয়া যাক কয়েকটি সংস্কারের বিষয়ে-
- অনুমতি পেল ল্যামিনেটেড ব্য়াট: অতীতে কেবল জুনিয়র ক্রিকেটে ল্য়ামিনেটেড বা টাইপ-ডি ব্য়াট ব্যবহারের অনুমতি ছিল ৷ এখন থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের ক্রিকেটেও এই ব্য়াট ব্যবহারের অনুমতি মিলল ৷ তবে এ বিষয়ে অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সংশ্লিষ্ট দেশের গভর্নিং বডি ৷ ল্য়ামিনেটেড ব্য়াট তৈরি হয়ে থাকে সর্বাধিক তিনটি কাঠের টুকরো দিয়ে ৷
- দিনের শেষ ওভার সম্পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক: মাল্টি-ডে ক্রিকেটের ক্ষেত্রে এই সংস্কার উল্লেখযোগ্য ৷ এতদিন পর্যন্ত দিনের অন্তিম ওভারের মাঝে উইকেট পতন হলে সেখানেই দিনের খেলা শেষ করে দেওয়া হত ৷ কিন্তু আগামী অক্টোবর থেকে উইকেট পড়লেও অন্তিম ওভার সম্পূর্ণ করা আবিশ্যিক ৷ এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত দিনের আলো-সহ পরিস্থিতিগত অন্য়ান্য বিষয়গুলি দেখে নেওয়া আবিশ্যিক ৷
- শর্ট-রানের ক্ষেত্রে কঠিন হচ্ছে শাস্তি: ইচ্ছাকৃতভাবে শর্ট-রানের ক্ষেত্রে পেনাল্টি হিসেবে বিপক্ষের খাতায় পাঁচ রান যোগ হত এতদিন ৷ কিন্তু নয়া সংস্কারে আরও কঠিন হচ্ছে শাস্তি ৷ এবার থেকে ইচ্ছাকৃত শর্ট-রানে প্রতিপক্ষের খাতায় পাঁচ রান যোগ তো হবেই, সঙ্গে ফিল্ডিং টিমের কাছে সুযোগ থাকছে পরবর্তী বলটি কোন ব্য়াটার ফেস করবেন; তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ৷
- বাউন্ডারি ক্য়াচিংয়ে বদল: নয়া সংস্কারে বদল এল 'বানি হপ' ক্যাচিংয়েও ৷ এবার থেকে বাউন্ডারি পেরিয়ে একজন ফিল্ডার একবারই শূন্যে লাফিয়ে বল স্পর্শ করতে পারবেন ৷ ক্যাচটি তালুবন্দি করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ফিল্ডারকে বলটি ফের স্পর্শ করতে হলে বাউন্ডারি লাইনের ভিতরে থাকা আবিশ্যিক ৷
MCC has today announced its new edition of the Laws of Cricket for 2026, which will come into force from 1 October.— Marylebone Cricket Club (@MCCOfficial) February 3, 2026
The new edition is the first to be published since 2022.
Read more - https://t.co/rWJJZgLnoL pic.twitter.com/VnPgTEoiUx
- 'ডেড-বলে'র নিয়মে বদল: এর আগে কোনও ডেলিভারির পর বল বোলার অথবা উইকেটরক্ষকের হাতে পৌঁছলে তবে সেটি 'ডেড বল' হিসেবে গণ্য করা হত ৷ কিন্তু সংস্কারের পর বদল আসছে সেই নিয়মে ৷ নয়া নীতিতে বল কোনও ফিল্ডারে হাতে পৌঁছনো মানেও তা ডেড হিসেবে গণ্য হবে কিংবা বল মাঠেই এক জায়গায় স্থির থাকে সেক্ষেত্রেও সেটি 'ডেড-বল' হিসেবে ধরা হবে ৷
- উইকেটরক্ষদের জন্য ছাড়: বোলার রান-আপ নেওয়ার সময় প্রয়োজনে এবার থেকে স্টাম্পের আগে তাঁর গ্লাভস রাখতেই পারেন উইকেটরক্ষক ৷ এক্ষেত্রে আগের নিয়ম অনুযায়ী কোনও জরিমানা বা শাস্তি পেতে হবে না দলকে ৷ নয়া নিয়মে বোলার হাত থেকে বল ছাড়ার পর কেবল উইকেটরক্ষকের গ্লাভস স্টাম্পের পিছনে থাকতে হবে ৷
এছাড়া ওভার-থ্রো কোনটিকে বলা হবে সে বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা হয়েছে নয়া নিয়মে ৷ এছাড়া হিট-উইকেট-সহ অন্যান্য অনেক নিয়মেও সংস্কার এনেছে এমসিসি ৷ এই সকল নীতি কার্যকর হবে আগামী 1 অক্টোবর থেকে ৷