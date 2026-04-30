রঘুবংশীর আউটের ক্ষেত্রে থার্ড-আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত সঠিক, ব্যাখ্য়া দিয়ে জানাল এমসিসি

বিতর্কিত আউটের পর ডাগআউটে ফেরার সময় হেলমেট ছুড়ে ফেলায় ও বাউন্ডারি রোপে ব্য়াট দিয়ে আঘাত করায় পরবর্তীতে শাস্তিও হয় নাইট ব্য়াটারের ৷

রঘুবংশীর বিতর্কিত আউট নিয়ে মতামত জানাল এমসিসি
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 5:27 PM IST

হায়দরাবাদ, 30 এপ্রিল: লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে দল সুপার ওভারে রোমহর্ষক ম্য়াচ জিতলেও অঙ্গকৃশ রঘুবংশীর বিতর্কিত আউট নিয়ে চাপা ক্ষোভ ছিল নাইট শিবিরে ৷ কিন্তু ফিল্ডিংয়ে বাধাদানের (অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড) অভিযোগে কেকেআর ব্যাটারকে দেওয়া থার্ড-আম্পায়ারের যে সিদ্ধান্ত, তা সম্পূর্ণ সঠিক ৷ বৃহস্পতিবার ব্য়াখ্যা দিয়ে বোঝাল মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (MCC) ৷

বাইশ গজের আইন প্রণেতা এমসিসি যে ব্য়াখ্যা রঘুবংশীর আউটের ক্ষেত্রে দিয়েছে সেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এমসিসি'র 37.1.1 ধারায় বলা রয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনও ব্য়াটার প্রতিপক্ষ ফিল্ডারকে তাঁর কথাবার্তা কিংবা অ্যাকশনের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলে তাঁকে আউট হিসেবে গণ্য করা হবে ৷

এমসিসি তার ব্য়াখ্য়ায় বলেছে, "সংশ্লিষ্ট ম্য়াচে নাইট ব্যাটার শটটি খেলে অফ-সাইড থেকে দৌড় শুরু করে পিচের মাঝামাঝি চলে এসেছিলেন ৷ এরপর থ্রো'য়ের সময় দিক বদলে তিনি লেগ-সাইডে চলে এসেছিলেন ৷ যা বল এবং স্টাম্পের মাঝামাঝি তাঁকে নিয়ে আসে ৷ যা ইচ্ছাকৃত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং সেই কারণে ফিল্ডিংয়ে বাধাদানের আওতায় পড়েছে ৷" এমসিসি জানিয়েছে, রঘুবংশী ক্রিজে ফিরে যাওয়ার সময় অফ-সাইডে থাকলে কিংবা ক্রিজ থেকে বেরনোর সময় লেগ-সাইডে থাকলে আউটের সম্মুখীন হতেন না ৷

ডাবল-হেডারের দ্বিতীয় ম্য়াচে গত রবিবার লখনউয়ে সুপার জায়ান্টসের মুখোমুখি হয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ টস হেরে সেই ম্য়াচে প্রথম ব্য়াট করে নাইটরা ৷ ইনিংসের পঞ্চম ওভারে প্রিন্স যাদবের একটি বল মিড-অনে ঠেলে রান নিতে উদ্যত হয়েছিলেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ৷ তবে নন-স্ট্রাইক এন্ডে সতীর্থ ক্য়ামেরন গ্রিনের সাড়া না-মেলায় ক্রিজে ফিরে যাচ্ছিলেন তিনি ৷

সে সময় বিপক্ষ ফিল্ডারের উইকেট লক্ষ্য করে থ্রো রঘুবংশীর পায়ে এসে লাগে ৷ স্বাভাবিকভাবেই এলএসজি ক্রিকেটাররা ফিল্ডিংয়ে বাধা দেওয়ার আবেদন করেন ৷ বিপক্ষের আবেদনে সম্মতি দিয়ে বিষয়টি থার্ড-আম্পায়ারের কোর্টে ঠেলে দেন দুই অন-ফিল্ড আম্পায়ার ৷ থার্ড-আম্পায়ার পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে নাইট ব্য়াটারকে আউটের সিদ্ধান্ত দেন ৷ যে সিদ্ধান্ত ব্যাপক সমালোচিত হয় বিভিন্ন মহলে ৷

বিতর্কিত আউটের পর ডাগআউটে ফেরার সময় হেলমেট ছুড়ে ফেলায় ও বাউন্ডারি রোপে ব্য়াট দিয়ে আঘাত করায় পরবর্তীতে শাস্তিও হয় নাইট ব্য়াটারের ৷ আইপিএলের তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়, টুর্নামেন্টের আচরণ বিধির 2.2 ধারা লঙ্ঘন করেছেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ৷ সে কারণে ম্য়াচ-ফি'র 20 শতাংশ জরিমানার পাশাপাশি একটি ডিমেরিট পয়েন্টও যুক্ত হয় নাইট ব্য়াটারের নামের পাশে ৷

