ছাঙতের হ্যাটট্রিক, 6-0 জয়ে IFA শিল্ড অভিযান শুরু মোহনবাগানের

ছাঙতের হ্যাটট্রিক, 6-0 জয়ে IFA শিল্ড অভিযান শুরু মোহনবাগানের
MBSG Win IFA Shield Opener: ম্যাচের হাফ টাইমে কলকাতা লিগ জয়ের ট্রফি তুলে দেওয়া হয় মোহনবাগান দলকে ৷
Published : September 23, 2026 at 7:51 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: হাফডজন গোলে আইএফএ শিল্ড অভিযান শুরু করল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ উদ্বোধনী ম্যাচে শ্রীনিধি ডেকানকে 6-0 গোলে উড়িয়ে দিল দিলিমপেরিসের দল ৷ ছাঙতের হ্যাটট্রিকের পাশে অভিষেক সূর্যবংশী, সন্দীপ মালিক, নবাগত এরউইনের নাম স্কোরবোর্ডে ৷ মোহনবাগান মাঠে প্রথমবার সবুজ-মেরুন ডাগ আউটে কোচের চেয়ারে বসার অভিজ্ঞতাটা দিলিমপেরিসের সুখকর হয়ে রইল ৷
ডুরান্ড কাপ হারানোর ক্ষতে প্রলেপ দিতে কলকাতা ফুটবল লিগের পরে আইএফএ শিল্ড জয়কে পাখির চোখ করছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচেই সমর্থকদের প্রত্যাশাকে সম্মান দিতে গোলের বন্যা বইয়ে দিলেন খেলোয়াড়রা ৷ বৃষ্টিভেজা মাঠে আইএফএ-এর অন্যতম তারকাখচিত দল শ্রীনিধি ডেকানের বিরুদ্ধে 6-0 গোলে একপেশে জয় তুলে নিল মোহনবাগান ৷ হাফডজন গোলে নায়ক লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, যিনি এদিন হ্যাটট্রিক করলেন ৷ একই সঙ্গে গোলও করালেন ৷ ম্যাচের সেরাও তিনি ৷
ম্যাচ শুরুর আগেই মুষলধারায় বৃষ্টি হওয়ায় মাঠের বেশ কিছু অংশে জল জমে গিয়েছিল ৷ ফলে মাটিতে বল রেখে পাস খেলতে শুরুতে অসুবিধায় পড়ছিলেন দুই দলের ফুটবলাররা ৷ এই ধরনের বৃষ্টি ভেজা ভারী মাঠে যে ধরনের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, তা শ্রীনিধির খেলোয়াড়রা করতে পারেননি ৷ অন্যদিকে, জাতীয় দলের শিবিরে থাকা সাহাল, থাপা, মনবীর, আপুইয়াদের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সাবলীল ফুটবল খেললো কোচ পানোসের দল ৷
খেলার 5 মিনিটেই অভিষেক সূর্যবংশীর বাড়ানো বলে শুভাশিস বসুর নিখুঁত হেড রুখে দেন শ্রীনিধির গোলরক্ষক কমলজিৎ সিং ৷ কিন্তু, তিন মিনিট পরেই পিছিয়ে পড়ে তারা ৷ 8 মিনিটে দলের প্রাক্তন অধিনায়ক প্রীতম কোটালের ভুলে বল ছিনিয়ে নেন দ্রাজ়িচ; তাঁর পাস থেকে বল পেয়ে অভিষেক সূর্যবংশী বক্সের বাইরে থেকে শটে গোল করেন ৷
শ্রীনিধি ডেকান দলে প্রণয় হালদার, জেরি, নিশু কুমারদের মতো চেনা মুখ থাকলেও, বৃষ্টি ভেজা মাঠ এবং সবুজ-মেরুনের হাই-প্রেসিং ফুটবলের সামনে পুরো নব্বই মিনিট অসহায় দেখালো তাঁদের ৷ পিছিয়ে পড়ার ধাক্কায় হতভম্ব হলেও, ফেরার চেষ্টা করছিল তারা ৷ কিন্তু, সবুজ-মেরুন গোলমুখ খোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না সেই চেষ্টা ৷
বদলে 44 মিনিটে বাঁদিক থেকে একক দক্ষতায় বল টেনে মিগুয়েল নিখুঁত মাইনাস বাড়ান ছাংতেকে ৷ দুই ডিফেন্ডার ও কমলজিতের ফাঁক গলে ঠান্ডা মাথায় বল জালে জড়িয়ে 2-0 করেন ছাংতে ৷ ডুরান্ডের ছন্দহীন মিগুয়েল শিল্ডে জ্বলে ওঠার ইঙ্গিত দিলেন ৷ একাধিকবার প্রতিপক্ষ রক্ষণকে নাস্তানাবুদ করলেন নিজস্ব দক্ষতায় ৷ ভেজা মাঠ হলেও আশা জাগালেন ছাংতে ৷
দ্বিতীয়ার্ধে 52 মিনিটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোলটি তুলে নেন ছাংতে ৷ অস্ট্রেলীয় স্ট্রাইকার জেমি ম্যাকলারেনের সেন্টার থেকে বল রিসিভ করে বিদ্যুৎগতির ড্রিবলিংয়ে দুই ডিফেন্ডার ও গোলরক্ষককে পরাস্ত করে দৃষ্টিনন্দন গোল করেন ৷ এরপর 57 মিনিটে লিস্টন কোলাসো ও মিগুয়েলের বোঝাপড়া থেকে বল পেয়ে জোরালো শটে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন ছাংতে (4-0) ৷
চার গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ম্যাকলারেন ও দ্রাজ়িচকে তুলে লি এরউইন, কিয়ান নাসিরি ও সুহেল ভাটদের নামান পানোস ৷ আক্রমণের ঝাঁজ বাড়িয়ে 81 মিনিটে বক্সের ডান দিক থেকে উপরে ওঠেন ছাংতে ৷ তিনি বল বাড়ান কিয়ানকে; ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে সেই বল পেয়ে যান ফাঁকায় থাকা সন্দীপ মালিক, তাঁর শটে মোহনবাগানের স্কোরলাইন হয় 5-0 ৷ এক মিনিটের ব্যবধানে প্রণয় হালদারকে টপকে ডানদিক থেকে ক্রস দেন ছাংতে ৷ সেই নিখুঁত হেডে গোল করেন লি এরউইন (6-0) ৷ স্কটল্যান্ডের স্ট্রাইকার অভিষেক ম্যাচেই গোল করে হৃদয় জিতলেন সবুজ-মেরুন সমর্থকদের ৷
ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজা পর্যন্ত মাঠজুড়ে শুধুই ছিল মোহনবাগানের দাপট ৷ হাফডজন গোলের এই দাপুটে জয় নিশ্চিতভাবেই জানান দিল, চলতি মরশুমে আইএফএ শিল্ড ঘরে তুলতে পূর্ণ শক্তির সবুজ-মেরুন ব্রিগেড কোনও দলকেই রেয়াত করতে প্রস্তুত নয় ৷ তবে ম্যাকলারেন এবং লিস্টন কোলাসোর ফর্ম চিন্তা বাড়াবে ৷ শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচের বিরতিতে কলকাতা লিগ জয়ের ট্রফি তুলে দেওয়া হয় মোহনবাগানকে ৷ ট্রফি তুলে দেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ৷