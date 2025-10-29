ETV Bharat / sports

ইস্টবেঙ্গল শক্তিশালী, আমরাও চ্যাম্পিয়ন; সুপার কাপ ডার্বির আগে হুঙ্কার অলড্রেটের

গ্রুপ পর্বের খেলা হলেও সুপার কাপে সেমিফাইনালে যাওয়ার টিকিট ডার্বির সাফল্যে লুকিয়ে । তাই, ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট দুই শিবিরই আস্তিন গোটাচ্ছে ।

MBSG vs EBFC
একটি মাসে দুটো ডার্বি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 8:49 PM IST

মারগাও, 29 অক্টোবর: এক মাসে দু'টো ডার্বি ৷ সদস্য সমর্থকদের খুশির সীমা নেই । শিল্ড ফাইনালের পরে সুপার কাপের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট । গ্রুপ পর্বের খেলা হলেও সেমিফাইনালে যাওয়ার টিকিট ডার্বির সাফল্যে লুকিয়ে । গোল পার্থক্যের বিচারে ইস্টবেঙ্গল সুবিধাজনক জায়গায় । তবে ডার্বির লড়াই কবে আর পয়েন্ট বা গোল পার্থক্যের হিসেবে বিচার হয়েছে ? তাই দুই শিবিরই আস্তিন গোটাচ্ছে ।

গোয়াতে ঘূর্ণিঝড় মন্থা'র কারণে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে । ফলে মাঠের দফারফা। মাঠগুলো যে ভালো অবস্থায় নেই তা নিয়ে প্রতিটি দলের কোচ ফুটবলাররা অভিযোগ করছেন । ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো বুধবার পুরো দলকে ছুটি দিয়েছেন । চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধে চার গোলে জয় লাল-হলুদ ব্রিগেডকে সুবিধাজনক জায়গায় নিয়ে এসেছে । বাড়তি সুবিধা হয়েছে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট ডেম্পোর বিরুদ্ধে ড্র করায়।

ডার্বির আগে হুঙ্কার অলড্রেটের (ইটিভি ভারত)

অস্কার ব্রুজো অবশ্য 'সুবিধা' নিয়ে ভাবতে রাজি নন। প্রতিটি ম্যাচই তাঁর দলের কাছে ফাইনাল। সেইভাবেই নামবেন। দল হিসেবে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট শক্তিশালী। শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে । তাই কঠিন লড়াই হলেও ডার্বির চ্যালেঞ্জ নিতে ইস্টবেঙ্গল তৈরি। চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধে চার গোলে জিতলেও অস্কার মনে করেন 10 মিনিট ছাড়া দল ভালো খেলতে পারেনি। বিরতির পরে বলের দখল রাখলেও গোলমুখ খুলতে ব্যর্থ। একইভাবে স্ট্রাইকার হামিদের পারফরম্যান্সে অখুশি। পরিশ্রম করছে হামিদ। কিন্তু হামিদ স্ট্রাইকার। গোল করাটা জরুরি।

অস্কার ব্রুজো ছুটি দিলেও হোসে মোলিনা দলবল নিয়ে প্র্যাকটিসে নেমে পড়েছেন । ডেম্পোর বিরুদ্ধে ড্র দলকে কিছুটা বেকায়দায় ফেলেছে । তবে তিনি জানেন ডার্বিতে সাফল্য পেলে দল ঘুরে দাঁড়াবে । দানা বাঁধতে চলা সমালোচনা বন্ধ হয়ে যাবে। বুধবার প্র্যাকটিসের পরে সবুজ-মেরুন রক্ষণের স্তম্ভ টম অলড্রেট বলেন, “আমাদের নিজেদের দিকে তাকাতে হবে । কী করে ভালো খেলতে পারি সেইদিকে ফোকাস করতে হবে। আমরা কী করতে পারি সেটা দেখতে হবে।”

সুপার কাপ গোয়ায় হওয়ায় সমর্থকদের উপস্থিতি সেভাবে মাঠে থাকবে না। বিষয়টি নিয়ে আক্ষেপ রয়েছে তাঁর। তিনি বলছেন, “বড় ম্যাচে সমর্থকদের মিস করব। গত বছর নর্থইস্টে খেলার সময়েও ফ্যানদের পাইনি। আমরা ওদের প্রতিনিধি, আমরা জয়ের জন্য ঝাঁপাব।” মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট দেশের একনম্বর দল হলেও সুপার কাপ জিততে পারেনি। ট্রফি ভাবনার চেয়েও ডার্বি নিয়ে মনসংযোগ করতে চান টম অলড্রেট। তিনি বলেন, “সুপার কাপ না-পাওয়াটা মোটিভেশন। ট্রফি তো জিততেই হবে। তবে ধাপে ধাপে এগোতে চাই । পরের ধাপ ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ । সেটাতেই মনসংযোগ করতে চাই।” গোয়ার অবিরাম বৃষ্টি উপভোগ করছেন। বলছেন, দারুণ আবাহওয়া, যেন ইংলিশ ওয়েদার।

ডেম্পো ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করা এবং পুরো দলের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন উঠছে । “যত বেশি ম্যাচ আমরা খেলব, তত ফিট হব। প্রত্যেক ফুটবলার ভালো ছন্দে আছে । আমরা ডেম্পো ম্যাচে সব চেষ্টা করেছি, কিন্তু গোল পাইনি শেষ পর্যন্ত। আমি একাধিক লিগে খেলেছি, এগুলো হতেই পারে। ইংল্যান্ডেও এটা দেখেছি। আমরা গোল পেলে জিতে জেতাম, তখন ছবিটা অন্যরকম হত। ওটা অতীত,” বলেছেন অলড্রেট।

প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল সম্পর্কে সতর্কতা এবং সমীহ মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট ডিফেন্ডারের গলায়। তিনি বলেন, “ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে, আমাদের কাছে ডার্বি জেতার সুযোগ আছে । শেষ ম্যাচে জিততে পারিনি। এ বার 90 মিনিটে গোল করতে হবে । ইস্টবেঙ্গল এবার অনেক ভালো প্লেয়ারকে সই করিয়েছে, ফ্রেশ প্লেয়ার আছে । তবে আমরাও ভারত চ্যাম্পিয়ন ।”

একটি শিবিরে প্র্যাকটিস বন্ধ করে বিশ্রামে। অন্য দল মাঠে নেমে ঝালিয়ে নিতে ব্যস্ত। তবে দুই শিবিরেই ডার্বি প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে ।

