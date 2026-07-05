গোল্ডেন বুটের দৌড়ে ফের মেসিকে ছুঁলেন এমবাপে, টানা চতুর্থবার কোয়ার্টারে ফ্রান্স

গোল্ডেন বুটের দৌড়ে ফের মেসিকে ছুঁলেন এমবাপে, টানা চতুর্থবার কোয়ার্টারে ফ্রান্স
শেষ আটে এমবাপে'দের সামনে মরক্কো ৷ 2014 থেকে এই নিয়ে টানা চতুর্থবার কোয়ার্টার নিশ্চিত করল ফ্রান্স ৷
Published : July 5, 2026 at 10:19 AM IST
ফিলাডেলফিয়া, 5 জুলাই: রাউন্ড অব-32'য়ে নেদারল্যান্ডসকে ছিটকে দেওয়া প্যারাগুয়ের পাশাপাশি রবিবার ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ ছিল ফিলাডেলফিয়ার গরমও ৷ শেষ পর্যন্ত সব বাধা পেরিয়ে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে 'লেস ব্লুজ' ৷ পেনাল্টি থেকে করা কিলিয়ান এমবাপের একমাত্র গোলে বিশ্বকাপের শেষ আটে তারা ৷
এমবাপের পাশাপাশি ওসমানে দেম্বেলে, ব্র্যাডলি বার্কোলা এবং মাইকেল ওলিসে'কে সামনে রেখে এদিন আক্রমণভাগ সাজিয়েছিলেন দিদিয়ের দেশঁ ৷ কিন্তু বিশ্বকাপের সেরা আক্রমণভাগকে এদিন 70 মিনিট পর্যন্ত আটকে রেখেছিল প্যারাগুয়ে রক্ষণ ৷ প্রথমার্ধের নিয়ন্ত্রণ ফ্রান্সের কাছে থাকলেও কোনও গোল পায়নি তারা ৷ এমনকী প্যারাগুয়ে রক্ষণ ভেদ করে কোনও বড়সড় সুযোগও তৈরি করতে ব্যর্থ গতবাররে রানার্সরা ৷
61 মিনিটে বার্কোলা'কে তুলে দেশঁ নামিয়ে দেন দেজিরে দুয়ে'কে ৷ প্যারিস সাঁজাঁ ফুটবলার নেমেই খেলা ঘোরান ৷ 65 মিনিটে একক দক্ষতায় বল নিয়ে দুয়ে বক্সের ঢুকলে তাঁকে অবৈধ ট্যাকল করা হয় ৷ প্রাথমিকভাবে এড়িয়ে গেলেও পরবর্তীতে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে ফ্রান্স'কে পেনাল্টি দেন রেফারি ৷ স্পটকিক থেকে চলতি বিশ্বকাপের ষষ্ঠ গোলটি করেন এমবাপে ৷
Delivering on the world stage 🍿#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Vk7YKOLlmC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 5, 2026
চলতি বিশ্বকাপে সপ্তম গোলটি করে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে লিয়োনেল মেসিকে ছুঁয়ে ফেললেন ফরাসি তারকা ৷ বিশ্বকাপে সর্বমোট 19 গোল করে আপাতত মেসির একধাপ পিছনে রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড ৷ গোলের পরেও ফ্রান্সের দাপট বজায় ছিল ৷ কিন্তি প্যারাগুয়ে রক্ষণ এবং দুর্গের শেষ প্রহরী অরল্যান্ডো গিলের তৎপরতায় ব্যবধান বাড়েনি 'লেস ব্লুজে'র ৷ একমাত্র গোলেই শেষ আট নিশ্চিত হয় তাদের ৷
🇫🇷 France have qualified for the Quarter-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
কোয়ার্টারে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ গতবারের সেমিফাইনালিস্ট মরক্কো ৷ শেষ ষোলোর প্রথম ম্যাচে বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক কানাডা'কে 3-0 গোলে হারাল তারা ৷ জোড়া গোলে আফ্রিকার দেশটির জয়ের নায়ক আজেদিন ওউনাহি ৷ তৃতীয় গোলটি সোফিয়ান রহিমি'র ৷ তিনটি গোলই হয় ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে ৷