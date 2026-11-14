পরিত্রাণ পেতে আস্থা পোচেত্তিনোয়, নয়া কোচের নাম ঘোষণা করল ইউনাইটেড

পরিত্রাণ পেতে আস্থা পোচেত্তিনোয়, নয়া কোচের নাম ঘোষণা করল ইউনাইটেড
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দলের দায়িত্ব ছেড়ে প্রিমিয়র লিগ জায়ান্টদের ম্য়ানেজার পদে আসীন হলেন আর্জেন্তাইন ৷
Published : November 14, 2026 at 12:16 PM IST
ম্য়াঞ্চেস্টার, 14 নভেম্বর: গত 40 বছরের ইতিহাসে প্রিমিয়র লিগে সবচেয়ে খারাপ শুরু ৷ লিগ তালিকায় 18 নম্বরে থেকে অবনমনের সঙ্গে লড়াই করছে তারা ৷ এমন সময় বৃহস্পতিবারই মাইকেল ক্যারিককে হেড কোচের পদ থেকে ছেঁটে ফেলার কথা ঘোষণা করেছিল ম্য়াঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ৷ পরিবর্তে প্রত্যাশামতোই ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের হটসিটে বসলেন মৌরিসিও পোচেত্তিনো ৷ প্রত্যাশামতো কারণ, বিগত কয়েকদিন ধরে ক্য়ারিকের পরিবর্ত হিসেবে তাঁর নাম নিয়েই সবচেয়ে বেশি চর্চা চলছিল ৷
শুক্রবার ম্য়াঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের তরফে ঘোষণা চলে আসায় জল্পনায় সিলমোহর পড়ল বলা যায় ৷ সোশাল মিডিয়া পোস্টে প্রিমিয়র লিগ জায়ান্টদের তরফে লেখা হয়, "মৌরিসিও পোচেত্তিনো ম্য়াঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের নয়া কোচ হওয়ার বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেছেন ৷" এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, ম্য়াঞ্চেস্টারের হটসিটে বসার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দলের দায়িত্ব ছাড়লেন অতীতে চেলসি, প্য়ারিস সাঁজাঁ, টটেনহ্যাম হটস্পারের মতো বাঘা-বাঘা দলের দায়িত্ব সামলানো ম্য়ানেজার ৷
আগামী 18 নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনাইটেডের দায়িত্বগ্রহণের আগে কনাকাকাফ কোয়ার্টার ফাইনালের জোড়া লেগে যুক্তরাষ্ট্রের হটসিটে শেষবারের মতো বসবেন পোচেত্তিনো ৷ আর আগামী 22 নভেম্বর লিভারপুল ম্য়াচ দিয়ে 'রেড ডেভিলসে'র হেড কোচ হিসেবে পথচলা শুরু করবেন আর্জেন্তাইন ৷ ওল্ড ট্র্যাফোর্ড থেকে ক্যারিকের প্রস্থানের বিষয়টি মোটামুটি নিশ্চিত হতেই নয়া কোচের দৌড়ে সবার আগে ছিলেন পোচেত্তিনো ৷ তবে ক্লাবের ইতিহাসে অন্যতম চ্য়ালেঞ্জিং একটা সময়ে বছর চুয়ান্নর কোচ যে দায়িত্ব নিচ্ছেন, সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷
"There’s not too many opportunities that can happen in your career the size of Manchester United, and when that happens, it’s difficult to turn down. "It’s a really tough decision, but at the same time we are excited for that step." 💬 Mauricio Pochettino, speaking at today's @USMNT press conference.— Manchester United (@ManUtd) November 13, 2026
প্রিমিয়র লিগে 18তম স্থানে থাকা ইউনাইটেডের এই মুহূর্তে পয়েন্ট সংখ্যা 10 ম্য়াচে আট ৷ মাত্র একটি জয় পেয়েছে তারা ৷ আর সবধরনের প্রতিযোগিতা ধরলে চলতি মরশুমে সবধরনের প্রতিযোগিতায় 15টি ম্য়াচে মাত্র তিনটি জয় পেয়েছে ইউনাইটেড ৷ এমন কঠিন সময়ে দলের দায়িত্ব নেওয়া প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রকে 2026 বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় পৌঁছে দেওয়া কোচ বলেন, "কেরিয়ারে ম্য়াঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের মাপের দলকে কোচিং করানোর সুযোগ খুব বেশি আসে না ৷ তাই এমন প্রস্তাব পেলে ফেরানো কঠিন ৷ সিদ্ধান্তটা খুব একটা সহজ ছিল না ৷ একই সময়ে নয়া পদক্ষেপের জন্য উত্তেজিত আমি ৷"