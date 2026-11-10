ক্যারিকের বদলি হিসেবে ইউনাইটেডের হটসিটে পোচেত্তিনো ! জোরালো জল্পনা
পোচেত্তিনোর পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে আরও বেশ কয়েকটি নাম ৷
Published : November 10, 2026 at 8:11 PM IST
লন্ডন, 10 নভেম্বর: প্রথম দশ ম্য়াচে মাত্র একটি জয় ৷ প্রিমিয়র লিগে ঝুলছে অবনমনের খাঁড়া ৷ এমন সময় ম্যাঞ্চস্টার ইউনাইটেডের কোচ বদল না-করাটাই বোধহয় আশ্চর্যের ৷ তাই শেষ ম্য়াচে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে 2-4 পিছিয়ে থেকে রুদ্ধশ্বাস ড্রয়ের পরেও মাইকেল ক্যারিককে বিদায় জানানোর পথে 'রেড ডেভিলস' ৷ পরিবর্তে ইউনাইটেডের নয়া কোচ হওয়ার দৌড়ে জোরালোভাবে উঠে এসেছে মৌরিসিও পোচেত্তিনোর নাম ৷
ইএসপিএন-এর রিপোর্ট অনুযায়ী মঙ্গলবারও নিয়ম মেনে অনুশীলনে হাজির ছিলেন ক্য়ারিক ৷ তবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর বিষয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ চলতি সপ্তাহে মোনাকোয় ইউনাইটেডের বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসছে ৷ সেখানেই ক্য়ারিকের বিদায় এবং নয়া কোচের নাম চূড়ান্ত হয়ে যেতে পারে ৷ যে বৈঠকে ক্লাবের অন্যতম মালিক জিম ব়্য়াটক্লিফ, সিইও ওমার বেরেডা এবং ডিরেক্টর অব ফুটবল জেসন উইলকক্স উপস্থিত থাকবেন ৷
ইউনাইটেডের নয়া কোচ হিসেবে যাঁর নাম নিয়ে সবচেয়ে বেশি চর্চা সেই পোচেত্তিনো 2026 বিশ্বকাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় তুলেছিলেন ৷ তারপরই আর্জেন্তাইন কোচের সঙ্গে 2030 পর্যন্ত চুক্তি বাড়িয়ে নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল সংস্থা ৷ তবে ইউনাইটেডের সঙ্গে কথাবার্তা পাকলে চুক্তিতে বেরিয়ে আসার পথও খোলা রেখেছেন বছর চুয়ান্নর পোচেত্তিনো ৷
🚨💣 Manchester United consider Michael Carrick position at serious risk after two internal meetings taking place today. Review still ongoing waiting on final decision but Carrick’s job has never been so much under threat, as @JamieJackson___ called. Internal talks continue also on potential options as realistic replacement being discussed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2026
তবে পোচেত্তিনো একা নন ৷ তাঁকে পাওয়া না-গেলে বিকল্পও ভেবে রেখেছে ইউনাইটেড ৷ 'রেড ডেভিলসে'র নয়া কোচ হওয়ার দৌড়ে রয়েছে প্রাক্তন নিউক্য়াসল ম্য়ানেজার এডি হাউই এবং প্রাক্তন বায়ার্ন কোচ হুলিয়ান নাগেলসম্য়ানের নাম ৷ এর মধ্যে দ্বিতীয়জন এই মুহূর্তে ক্লাবহীন ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো চেলসি, টটেনহ্যামের মতো ইংল্য়ান্ডের জায়ান্ট ক্লাবে কোচিং করানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় পোচেত্তিনোর দিকে বেশি ঝুঁকে ইউনাইটেড ৷ তাছাড়া অতীতে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে কোচ হয়ে আসার জন্য বার তিনেক ইন্টারভিউও দিয়েছিলেন এই আর্জেন্তাইন ৷
চলতি বছর জানুয়ারিতে অর্থাৎ, 2025-26 মরশুমের মাঝপথে অন্তর্বর্তী কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে ম্য়ান ইউকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পৌঁছে দিয়েছিলেন ক্যারিক ৷ এরপর চলতি মরশুমের শুরুতে দু'বছরের চুক্তিতে পূর্ণাঙ্গ কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ক্লাবের এই প্রাক্তনী ৷ খারাপ পারফরম্য়ান্সের পরেও গত মাসে ক্যারিককে আরও কিছুটা সময় দেওয়ার পথে হেঁটেছিল ক্লাব ৷ কিন্তু তারপরেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন না-হওয়ায় ইউনাইটেডে শেষের পথে ক্য়ারিক-অধ্যায় ৷ এই মুহূর্তে 10 ম্য়াচে আট পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়র লিগ টেবলে 18তম স্থানে ইউনাইটেড ৷