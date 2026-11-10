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ক্যারিকের বদলি হিসেবে ইউনাইটেডের হটসিটে পোচেত্তিনো ! জোরালো জল্পনা

পোচেত্তিনোর পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে আরও বেশ কয়েকটি নাম ৷

MAURICIO POCHETTINO
মৌরিসিও পোচেত্তিনো (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 10, 2026 at 8:11 PM IST

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লন্ডন, 10 নভেম্বর: প্রথম দশ ম্য়াচে মাত্র একটি জয় ৷ প্রিমিয়র লিগে ঝুলছে অবনমনের খাঁড়া ৷ এমন সময় ম্যাঞ্চস্টার ইউনাইটেডের কোচ বদল না-করাটাই বোধহয় আশ্চর্যের ৷ তাই শেষ ম্য়াচে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে 2-4 পিছিয়ে থেকে রুদ্ধশ্বাস ড্রয়ের পরেও মাইকেল ক্যারিককে বিদায় জানানোর পথে 'রেড ডেভিলস' ৷ পরিবর্তে ইউনাইটেডের নয়া কোচ হওয়ার দৌড়ে জোরালোভাবে উঠে এসেছে মৌরিসিও পোচেত্তিনোর নাম ৷

ইএসপিএন-এর রিপোর্ট অনুযায়ী মঙ্গলবারও নিয়ম মেনে অনুশীলনে হাজির ছিলেন ক্য়ারিক ৷ তবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর বিষয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ চলতি সপ্তাহে মোনাকোয় ইউনাইটেডের বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসছে ৷ সেখানেই ক্য়ারিকের বিদায় এবং নয়া কোচের নাম চূড়ান্ত হয়ে যেতে পারে ৷ যে বৈঠকে ক্লাবের অন্যতম মালিক জিম ব়্য়াটক্লিফ, সিইও ওমার বেরেডা এবং ডিরেক্টর অব ফুটবল জেসন উইলকক্স উপস্থিত থাকবেন ৷

ইউনাইটেডের নয়া কোচ হিসেবে যাঁর নাম নিয়ে সবচেয়ে বেশি চর্চা সেই পোচেত্তিনো 2026 বিশ্বকাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় তুলেছিলেন ৷ তারপরই আর্জেন্তাইন কোচের সঙ্গে 2030 পর্যন্ত চুক্তি বাড়িয়ে নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল সংস্থা ৷ তবে ইউনাইটেডের সঙ্গে কথাবার্তা পাকলে চুক্তিতে বেরিয়ে আসার পথও খোলা রেখেছেন বছর চুয়ান্নর পোচেত্তিনো ৷

তবে পোচেত্তিনো একা নন ৷ তাঁকে পাওয়া না-গেলে বিকল্পও ভেবে রেখেছে ইউনাইটেড ৷ 'রেড ডেভিলসে'র নয়া কোচ হওয়ার দৌড়ে রয়েছে প্রাক্তন নিউক্য়াসল ম্য়ানেজার এডি হাউই এবং প্রাক্তন বায়ার্ন কোচ হুলিয়ান নাগেলসম্য়ানের নাম ৷ এর মধ্যে দ্বিতীয়জন এই মুহূর্তে ক্লাবহীন ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো চেলসি, টটেনহ্যামের মতো ইংল্য়ান্ডের জায়ান্ট ক্লাবে কোচিং করানোর পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় পোচেত্তিনোর দিকে বেশি ঝুঁকে ইউনাইটেড ৷ তাছাড়া অতীতে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে কোচ হয়ে আসার জন্য বার তিনেক ইন্টারভিউও দিয়েছিলেন এই আর্জেন্তাইন ৷

চলতি বছর জানুয়ারিতে অর্থাৎ, 2025-26 মরশুমের মাঝপথে অন্তর্বর্তী কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে ম্য়ান ইউকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পৌঁছে দিয়েছিলেন ক্যারিক ৷ এরপর চলতি মরশুমের শুরুতে দু'বছরের চুক্তিতে পূর্ণাঙ্গ কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ক্লাবের এই প্রাক্তনী ৷ খারাপ পারফরম্য়ান্সের পরেও গত মাসে ক্যারিককে আরও কিছুটা সময় দেওয়ার পথে হেঁটেছিল ক্লাব ৷ কিন্তু তারপরেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন না-হওয়ায় ইউনাইটেডে শেষের পথে ক্য়ারিক-অধ্যায় ৷ এই মুহূর্তে 10 ম্য়াচে আট পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়র লিগ টেবলে 18তম স্থানে ইউনাইটেড ৷

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