গিলদের নয়া ব্য়াটিং কোচের নাম ঘোষণা, গুজরাত শিবিরে যোগ দিলেন হেডেন

গিলদের নয়া ব্য়াটিং কোচের নাম ঘোষণা, গুজরাত শিবিরে যোগ দিলেন হেডেন
কোচ হিসেবে আইপিএলে হাতেখড়ি হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণযুগের ক্রিকেটারের ৷
Published : March 10, 2026 at 3:14 PM IST
আমেদাবাদ, 10 মার্চ: সূচি এখনও সামনে না-এলেও টুর্নামেন্ট শুরু দিনঘোষণা হয়ে গিয়েছে ৷ আগামী 28 মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে আইপিএলের 19তম সংস্করণ ৷ আর মরশুম শুরুর ঠিক আগে নয়া ব্য়াটিং কোচের ঘোষণা সেরে ফেলল গুজরাত টাইটান্স ৷ নয়া মরশুমে শুভমন গিলদের ব্যাটিং কোচ হিসেবে দেখা যাবে বিশ্বজয়ী অজি তারকা ম্য়াথু হেডেনকে ৷
মঙ্গলবার এক ঘোষণায় প্রাক্তন বিস্ফোরক ওপেনারকে ব্য়াটিং কোচের পদে বসাল গুজরাতের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটি ৷ হেডেনকে নয়া ব্য়াটিং কোচ ঘোষণা করে ফ্র্যাঞ্চাইজির ডিরেক্টর অব ক্রিকেট বিক্রম সোলাঙ্কি বলেন, "গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এসে ম্য়াথুকে ব্য়াটিং কোচের পদে বসানো হল ৷ দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যের ব্য়াপারে ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ সে কথা মাথায় রেখে দলে ক্রিকেটের বাস্তুতন্ত্র আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে মনোসংযোগ করছি আমরা ৷"
ক্রিকেটের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ম্যাথু হেডেনের অভিজ্ঞতা এবং উঠতি প্রতিভাদের নাড়াচাড়া করার অভ্যাস আসন্ন মরশুমে দলের সম্পদ হয়ে উঠতে পারে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন গুজরাত টাইটান্সের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট ৷ বিশ্বের সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে প্রাক্তন চ্যাম্পিয়নদের সংসারে যোগ দিতে পেরে উচ্ছ্বসিত ম্য়াথু হেডেনও ৷ গিলদের ব্য়াটিং কোচ হওয়ার অনুভূতি প্রকাশে তিনি বলেন, "ভালো ব্য়াটিং বিপক্ষকে চাপে রাখে আর দুর্ধর্ষ ব্যাটিং ম্য়াচ জেতায় ৷ গুজরাত টাইটান্সের কোচ হিসেবে আমি এই মানটাই তুলে ধরতে চাই ৷"
Powerhouse. Legend. Now our Batting Coach 💪— Gujarat Titans (@gujarat_titans) March 10, 2026
Saying '𝗛𝗮𝘆-𝗗𝗼𝘀t' to @HaydosTweets 👋 pic.twitter.com/J3eE59AzM1
ক্রিকেটার হিসেবে আগে আইপিএলের শরিক ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণযুগের এই ক্রিকেটার ৷ চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে 32 ম্য়াচে 1107 রান রয়েছে হেডেনের ঝুলিতে ৷ এর মধ্যে 2009 সালে দল চ্যাম্পিয়ন হতে না-পারলেও 12 ম্য়াচে 572 রান করে আইপিএলের সর্বোচ্চ রানশিকারি হয়েছিলেন বাঁ-হাতি ব্য়াটার ৷
জাতীয় দলের হয়ে সকল ফরম্য়াটে 273টি ম্যাচে 15 হাজারের উপর রান করা প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার পাকিস্তানের মেন্টর হিসেবে 2021 এবং 2022 টি-20 বিশ্বকাপে দায়িত্ব পালন করেছেন ৷ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পাকিস্তান বিশ্বকাপের ফাইনালও খেলে ৷ এখন দেখার আইপিএলে হেডেনের নয়া ইনিংস কতোটা সফল হয় ৷ 2026 আইপিএলের আগে নিলামে ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার জেসন হোল্ডার, মারকুটে ইংরেজ ব্য়াটার টম ব্যান্টন, ইংল্যান্ড বোলার লুক উডকে নিয়ে স্কোয়াড শক্তিশালী করেছে 2022 সালের চ্যাম্পিয়ন গুজরাত ৷