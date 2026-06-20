মার্কিন মুলুকে সাম্বা-ঝড়, কুনহার জোড়া গোলে বিশ্বকাপে প্রথম জয় ব্রাজিলের

মার্কিন মুলুকে সাম্বা-ঝড়, কুনহার জোড়া গোলে বিশ্বকাপে প্রথম জয় ব্রাজিলের
গোল করে ও করিয়ে ম্যাচের নায়ক ভিনিসিয়াস জুনিয়র ৷ গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে সেলেকাও ৷
Published : June 20, 2026 at 9:42 AM IST
ফিলাডেলফিয়া, 20 জুন: ফিফা ক্রমতালিকায় 87 নম্বরে থাকা একটা দলের বিরুদ্ধে ব্রাজিল যে ছন্দে ফিরবে সেটা প্রত্যাশিত ছিল ৷ আর প্রত্যাশায় সিলমোহর দিয়েই দ্বিতীয় ম্যাচে হাইতিকে 3-0 গোলে হারিয়ে চলতি বিশ্বকাপের প্রথম জয় তুলে নিল পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ প্রথম ম্যাচে মরক্কোর বিরুদ্ধে ড্র'য়ের পর এই জয় গ্রুপ-বি'র শীর্ষে পৌঁছে দিল 'সেলেকাও'দের ৷ জোড়া গোলে এদিন ব্রাজিলের জয়ের নায়ক ম্যাথিউজ কুনহা ৷ তৃতীয় গোলটি ভিনিসিয়াস জুনিয়রের ৷
সহজ জয়ের দিনে ব্রাজিল শিবিরে উদ্বেগ বাড়ালেন ফরোয়ার্ড রাফিনহা ৷ 40 মিনিটে হাঁটুর চোটে মাঠ ছাড়লেন তিনি ৷ বিশ্বকাপের আগামী পর্বে তাঁকে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে ৷ তবে রাফিনহা'র চোটটুকু বাদ দিলে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচে উজ্জবল কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেরা ৷ এদিন প্রথমার্ধেই তিন গোল তুলে নিয়ে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে ব্রাজিল ৷
23 মিনিটে হাইতি রক্ষণের ডেডলক ভাঙেন কুনহা ৷ যদিও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ফুটবলারের গোলের নেপথ্য কারিগর ভিনিসিয়াস ৷ একক দক্ষতায় বল ধরে বক্সে প্রবেশ করে গোল লক্ষ্য করে জোরালো শট নেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ৷ তাঁর শট হাইতি গোলরক্ষক সেভ করলে ফিরতি বল জালে পাঠান কুনহা ৷ 13 মিনিট বাদে তাঁর দ্বিতীয় গোলটি দর্শনীয় ৷ তবে এক্ষেত্রেও কুনহা'কে গোলের ঠিকানা লেখা বলটি বাড়ান সেই ভিনিসিয়াস ৷ থ্রু বল ধরে বক্সের মধ্যে বাঁ-পায়ের জোরালো শটে 2-0 করেন ইগর থিয়াগোর পরিবর্তে একাদশে আসা কুনহা ৷
Three goals and three points for Brazil! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
এরপর 40 মিনিটে রাফিনহা চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লে পরিবর্ত হিসেবে আন্সেলোত্তি নামিয়ে দেন রায়ান'কে ৷ বিশ্বকাপের মঞ্চে যাঁর অভিষেক হল এদিন ৷ জোড়া অ্যাসিস্টের পর প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে স্কোরশিটে নাম তোলেন ভিনি ৷ লুকাস পাকুয়েতার বাড়ানো বল ধরে প্রথমে বক্সে প্রবেশ করেন ৷ এরপর ঠান্ডা মাথায় বিপক্ষ শট-স্টপারকে নাটমেগ করে বল জালে রাখেন ৷ ম্যাচের সেরা রিয়াল তারকাই ৷ তিন গোলে জয়ের সঙ্গে বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোলের নিরিখে জার্মানিকে পিছনে ফেলল সাম্বা'র দেশ।
You voted Vinícius Júnior @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👑— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/sa3tYi7G8s
প্রথমার্ধে তিন গোলের পর মনে হয়েছিল দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাজিলের গোলসংখ্যা বাড়বে ৷ কিন্তু আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়লেও গোলের মতো পরিস্থিতি বিশেষ তৈরি হয়নি ৷ জয় নিশ্চিত ধরে নিয়ে আন্সেলোত্তি এন্ড্রিক, দানিলো, এদেরসন'দের নামিয়ে দেখে নেন ৷ তবে নেইমারহীন ব্রাজিলের সবচেয়ে স্বস্তি ভিনিসিয়াসের ফর্ম। পরপর দু'ম্যাচে গোল করে বোঝালেন কেন তিনি বিশ্বের সেরা ফুটবলারদের বন্ধনীতে ৷