ফিটনেস পরীক্ষায় গরহাজির, 18 কোটির পাথিরানাকে নিয়ে সংশয় বাড়ছে কেকেআরে

ফিটনেস পরীক্ষায় গরহাজির, 18 কোটির পাথিরানাকে নিয়ে সংশয় বাড়ছে কেকেআরে
নিলাম বড় অঙ্কে দলে যোগ দেওয়া পেসার আদৌ কি খেলবেন নাইটদের হয়ে ? সোমবারের পর আশঙ্কা তীব্র হল শাহরুখ খানের ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ৷
Published : March 24, 2026 at 1:43 PM IST
কলকাতা, 24 মার্চ: কোচ অভিষেক নায়ার আশান্বিত যে, এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে পাওয়া যাবে তাঁকে ৷ কিন্তু 18 কোটি টাকায় দলে নেওয়া শ্রীলঙ্কা পেসার মাথিশা পাথিরানা কবে যোগ দিচ্ছেন কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে ? তা নিয়ে স্পষ্ট কোনও উত্তর মিলছে না ৷ সমস্যা বাড়ল সোমবার বোর্ডের ফিটনেস পরীক্ষায় জোরে বোলার হাজির না-থাকায় ৷ ফলে 18 কোটির পেসারকে নিয়ে নাইট সংসারে আশঙ্কা তীব্র হল বৈকি ৷
আসলে আইপিএল খেলতে হলে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে প্রয়োজনীয় নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট জরুরি পাথিরানার ৷ চোট পেয়ে টি-20 বিশ্বকাপের মাঝপথ থেকে ছিটকে যাওয়া পেসারকে সেই কারণে বাধ্যতামূলকভাবে বোর্ডের ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে ৷ অথচ সোমবার নাকি সেই পরীক্ষায় গরহাজির ছিলেন বছর তেইশের ক্রিকেটার ৷ ক্রিকবাজ এমনটাই জানিয়েছে ৷
স্বাভাবিকভাবেই ভারতে আইপিএল খেলতে আসার অপেক্ষা দীর্ঘ হল পাথিরানার ৷ যা উদ্বেগ বাড়াল শাহরুখ খানের দলেরও ৷ কারণ আসন্ন আইপিএলে সাফল্য পেতে পাথিরানার সার্ভিস জরুরি ৷ ইতিমধ্যেই চোটের কারণে নাইট শিবির থেকে ছিটকে গিয়েছে ন পেস বিভাগের দুই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আকাশদীপ ও হর্ষিত রানা (হর্ষিতকে অবশ্য পুরো আইপিএল থেকে এখনও ছিটকে যাননি) ৷ এমন সময় পাথিরানাকে পাওয়া না-গেলে বেজায় সমস্যার সম্মুখীন হবে তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
🚨 UPDATE 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) March 23, 2026
- Eshan Malinga has been cleared by Sri Lanka Cricket to join SRH for #IPL2026
- There is no update yet though on RCB's Nuwan Thushara
- Wanindu Hasaranga and Matheesha Pathirana have not undergone their fitness tests yet pic.twitter.com/rDXyCxRSCB
পাথিরানা ঠিক কী কারণে ফিটনেস পরীক্ষা দেননি, তা নিয়েও কোনও সদুত্তর সামনে আসেনি ৷ হতে পারে আইপিএলের জন্য পুরোপুরি ফিট নন তিনি ৷ নাইট রাইডার্স অবশ্য পাথিরানার জন্য অপেক্ষার পথেই হাঁটছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এখন দেখার 18 কোটির পেসারকে নিয়ে কেকেআর শিবিরের তরফে স্পষ্ট করে কিছু কবে জানানো হয় ৷ এদিকে আকাশদীপের পরিবর্ত হিসেবে সৌরভ দুবের কেকেআরে যোগদানের বিষয়ে মঙ্গলবার সিলমোহর দিল আইপিএল কর্তৃপক্ষ ৷ 30 লক্ষ টাকায় শাহরুখের দলে যোগ দিচ্ছেন বিদর্ভ ক্রিকেটার ৷ উল্লেখ্য, বেস প্রাইস 30 লক্ষ টাকাতেই আকাশদীপকে কিনেছিল পার্পল ব্রিগেড ৷
🚨 News 🚨@KKRiders and @SunRisers have picked Saurabh Dubey and David Payne respectively as player replacements for #TATAIPL 2026.— IndianPremierLeague (@IPL) March 24, 2026
পাথিরানার মতোই সোমবার বোর্ডের ফিটনেস পরীক্ষায় গরহাজির ছিলেন স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ৷ যাঁকে দু'কোটিতে দলে নিয়েছে লখনউ সুপার জায়ান্ট ৷ তবে শ্রীলঙ্কা বোর্ডের ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করে আইপিএলে যোগদানের বিষয়ে সবুজ সংকেত পেলেন ঈশান মালিঙ্গা ৷ জাতীয় দলের সতীর্থ কামিন্দু মেন্ডিসের সঙ্গে শীঘ্রই সানরাইজার্স হায়দরাবাদ শিবিরে যোগ দেবেন তিনি ৷