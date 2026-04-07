শ্রীলঙ্কায় অনুশীলন শুরু পাথিরানার, কেকেআরের বোলিং সমস্যা কি মেটার পথে ?

বোলিং শুরু করলেও আইপিএলের ছাড়পত্র পেতে বোর্ডের ফিটনেস পরীক্ষায় এখনও বসেননি 18 কোটির পেসার ৷

মাথিশা পাথিরানা
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 3:47 PM IST

কলকাতা, 7 এপ্রিল: বৃষ্টির কারণে ম্য়াচ ভেস্তে যাওয়ায় পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে 'যকের ধন' এক পয়েন্ট মিলেছে ৷ নয়তো যে পরিস্থিতিতে সোমবার ইডেনে ম্য়াচ থেমেছিল, তা কেকেআরের জন্য মোটেই ভালো সংকেত ছিল না ৷ 3.4 ওভারে 25 রানে জোড়া উইকেট হারিয়েছিল তারা ৷ এমতাবস্থায় কেকেআরের বোলিং নিয়ে খানিকটা আশান্বিত হতেই পারেন অনুরাগীরা ৷ কারণ, দেশের মাটিতে নেটে বোলিং অনুশীলন শুরু করেছেন মাথিশা পাথিরানা ৷

তবে কেকেআরের 18 কোটির পেসার যে এখনই কলকাতায় পা রাখছেন এমনটা নয় ৷ নাইট শিবিরের তরফে আশা করা হচ্ছিল এপ্রিলের মাঝামাঝি স্কোয়াডে যোগ দেবেন তিনি ৷ সব ঠিক থাকলে হয়তো তেমনই কিছু হতে চলেছে ৷ তবে অনুশীলন শুরু করলেও আইপিএলে যোগ দেওয়ার জন্য শ্রীলঙ্কা বোর্ডের তরফে প্রয়োজনীয় নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট এখনও পাননি এই জোরে বোলার ৷ কারণ বোর্ডের ফিটনেস পরীক্ষায় এখনও অবতীর্ণই হননি তিনি ৷

ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী সোমবার কলম্বোয় নেটে বোলিং অনুশীলন শুরু করেছেন পাথিরানা ৷ সব পরিকল্পনামাফিক এগোলে আগামী সপ্তাহে ফিটনেস পরীক্ষায় বসবেন তিনি ৷ সেখানে উত্তীর্ণ হলে তবেই কলকাতার বিমান ধরার টিকিট কাটবেন পাথিরানা ৷

উল্লেখ্য, টি-20 বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কাফ মাসলে চোট পেয়ে টুর্নামেন্টের মাঝপথে ছিটকে গিয়েছিলেন সিংহলি পেসার ৷ যেহেতু তিনি বোর্ডের চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের একজন, তাই ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ না-করে তাঁর পক্ষে আইপিএলে যোগদান সম্ভব নয় ৷ অর্থাৎ, সবমিলিয়ে নিয়ম মেনেই এপ্রিলের মাঝামাঝি পাথিরানার কেকেআর স্কোয়াডে যোগদানের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ৷ যা হর্ষিত রানা, আকাশদীপহীন নাইট বোলিংয়ের ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দিতে পারে ৷

পাথিরানা আগামী সপ্তাহে ফিটনেস পরীক্ষায় বসতে চললেও খারাপ খবর লখনউ সুপার জায়ান্টস স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে নিয়ে ৷ যিনি টি-20 বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে বাঁ-পায়ের হ্য়ামস্ট্রিং ছিঁড়ে ছিটকে গিয়েছিলেন ৷ তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা না-দেখে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি পরিবর্ত খোঁজার কাজও শুরু করে দিয়েছে বলে খবর ৷ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের এক সূত্র ইএসপিএন ক্রিকইনফো'কে বলেছে, "হাসারাঙ্গা এখনও আইপিএল খেলতে চেয়ে এনওসি চেয়ে কোনও আবেদনই করেননি ৷" তবে তিনিও অনুশীলন শুরু করেছেন বলে খবর ৷

আরও পড়ুন:

