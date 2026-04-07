শ্রীলঙ্কায় অনুশীলন শুরু পাথিরানার, কেকেআরের বোলিং সমস্যা কি মেটার পথে ?

শ্রীলঙ্কায় অনুশীলন শুরু পাথিরানার, কেকেআরের বোলিং সমস্যা কি মেটার পথে ?
বোলিং শুরু করলেও আইপিএলের ছাড়পত্র পেতে বোর্ডের ফিটনেস পরীক্ষায় এখনও বসেননি 18 কোটির পেসার ৷
Published : April 7, 2026 at 3:47 PM IST
কলকাতা, 7 এপ্রিল: বৃষ্টির কারণে ম্য়াচ ভেস্তে যাওয়ায় পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে 'যকের ধন' এক পয়েন্ট মিলেছে ৷ নয়তো যে পরিস্থিতিতে সোমবার ইডেনে ম্য়াচ থেমেছিল, তা কেকেআরের জন্য মোটেই ভালো সংকেত ছিল না ৷ 3.4 ওভারে 25 রানে জোড়া উইকেট হারিয়েছিল তারা ৷ এমতাবস্থায় কেকেআরের বোলিং নিয়ে খানিকটা আশান্বিত হতেই পারেন অনুরাগীরা ৷ কারণ, দেশের মাটিতে নেটে বোলিং অনুশীলন শুরু করেছেন মাথিশা পাথিরানা ৷
তবে কেকেআরের 18 কোটির পেসার যে এখনই কলকাতায় পা রাখছেন এমনটা নয় ৷ নাইট শিবিরের তরফে আশা করা হচ্ছিল এপ্রিলের মাঝামাঝি স্কোয়াডে যোগ দেবেন তিনি ৷ সব ঠিক থাকলে হয়তো তেমনই কিছু হতে চলেছে ৷ তবে অনুশীলন শুরু করলেও আইপিএলে যোগ দেওয়ার জন্য শ্রীলঙ্কা বোর্ডের তরফে প্রয়োজনীয় নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট এখনও পাননি এই জোরে বোলার ৷ কারণ বোর্ডের ফিটনেস পরীক্ষায় এখনও অবতীর্ণই হননি তিনি ৷
ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী সোমবার কলম্বোয় নেটে বোলিং অনুশীলন শুরু করেছেন পাথিরানা ৷ সব পরিকল্পনামাফিক এগোলে আগামী সপ্তাহে ফিটনেস পরীক্ষায় বসবেন তিনি ৷ সেখানে উত্তীর্ণ হলে তবেই কলকাতার বিমান ধরার টিকিট কাটবেন পাথিরানা ৷
উল্লেখ্য, টি-20 বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কাফ মাসলে চোট পেয়ে টুর্নামেন্টের মাঝপথে ছিটকে গিয়েছিলেন সিংহলি পেসার ৷ যেহেতু তিনি বোর্ডের চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের একজন, তাই ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ না-করে তাঁর পক্ষে আইপিএলে যোগদান সম্ভব নয় ৷ অর্থাৎ, সবমিলিয়ে নিয়ম মেনেই এপ্রিলের মাঝামাঝি পাথিরানার কেকেআর স্কোয়াডে যোগদানের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ৷ যা হর্ষিত রানা, আকাশদীপহীন নাইট বোলিংয়ের ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দিতে পারে ৷
Matheesha Pathirana and Wanindu Hasaranga are among 15 Sri Lankan players under central contracts yet to partake in mandatory fitness tests, Sri Lanka Cricket has confirmed, while six others are understood to have failed at least one attempt https://t.co/VXMy7xNevs— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 7, 2026
পাথিরানা আগামী সপ্তাহে ফিটনেস পরীক্ষায় বসতে চললেও খারাপ খবর লখনউ সুপার জায়ান্টস স্পিনার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে নিয়ে ৷ যিনি টি-20 বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে বাঁ-পায়ের হ্য়ামস্ট্রিং ছিঁড়ে ছিটকে গিয়েছিলেন ৷ তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা না-দেখে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি পরিবর্ত খোঁজার কাজও শুরু করে দিয়েছে বলে খবর ৷ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের এক সূত্র ইএসপিএন ক্রিকইনফো'কে বলেছে, "হাসারাঙ্গা এখনও আইপিএল খেলতে চেয়ে এনওসি চেয়ে কোনও আবেদনই করেননি ৷" তবে তিনিও অনুশীলন শুরু করেছেন বলে খবর ৷